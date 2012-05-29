Kullanılmayan Avrupa Zeytinyağı Etiket Doğrulama Yasaları

Avrupa Tarım Komisyonu Üyesi Dacian Cioloş Zeytinyağı etiketlerinin daha sıkı bir incelemeye tabi tutulduğuna dair söz verdi. Olive Oil Times Mevcut sistemde görünen kusurlar hakkında.



Avrupa Komisyonu (EC) zeytinyağı pazarlama yasaları, zaten etiket doğruluğu konusunda kontroller sağladı ve AB üye devletlerinin, kaç tane etiket doğrulama isteği aldıkları ve sonuçları hakkında da yıllık olarak rapor vermelerini istedi.

Avrupa Komisyonu ile yapılan soruşturmalardan sonra, Olive Oil Times Son üç yılda, dünyanın önde gelen üreticileri İspanya, İtalya ve Yunanistan tarafından EC'ye bu tür etiket doğrulamaları bildirildiğini açığa çıkarabilir: yok.

AK, bu dönemde İspanya'dan ve İtalya'dan iki rapor aldığını ve bunların hepsinin bir önceki yıl hiçbir etiket doğrulama talebinin alınmadığını belirtti. Yunanistan'dan hiçbir rapor alınmadı.

Altında AB zeytinyağı pazarlama standartları, Ocak ayında kodlandı yönetmelik 29/2012 olarak, çeşitli taraflar, etiket göstergelerinin gerçeği ile ilgili testler için talepte bulunabilirler (örneğin, yağ bakire veya ekstra bakire sınıftır) ve ilgili üretici ülkeler 31 Mart tarihine kadar herbiri için AB'ye rapor vermelidir. ve uygulanan cezalar.

Tüketicilerin, üretici gruplarının ve hükümet kuruluşlarının yanıltıcı zeytinyağı etiketlemesi konusundaki endişelerinin ışığında, Olive Oil Times Cioloş'a, bu AB yasaları uyarınca doğrulama talebinde bulunulmamasının garip göründüğünü sordu. Ayrıca izleme ve etiketleme doğruluğunu artırmak için ne yapılması gerektiğini sorduk.

Cioloş için bir sözcü e-posta ile yanıtladı ​"Nitekim, doğrulama talepleri hakkında herhangi bir rapor alınmamasına karşın, zeytinyağı sektöründeki Komisyon ve Üye Devletler arasında, özellikle (EC) No. Üye Devletler'den sektörde belirtilen usulsüzlükler hakkında düzenli olarak bilgi göndermelerini isteyen 2568/91. ”

"Kontrolü daha etkili hale getirmek için Tek Pazar Organizasyon Komitesi çerçevesinde tartışmalar devam etmektedir. Amaç, zeytinyağı pazarının gelişimini hesaba katarak mevcut mevzuatın düzeltilmesine gerek olup olmayacağını değerlendirmektir. ”

"Ayrıca Komiser Cioloş bir eylem planı sunmayı planlıyor Zeytinyağı sektöründe önümüzdeki haftalarda, muhtemelen haziran ayının ilk haftasında. Bu, Komisyon'un kalite kontrolünü güçlendirme, tüketicileri koruma ve etiketlemeyi geliştirme konusundaki yetkinliğiyle ilgili teknik düzenlemelerin düzeltilmesini gerektirebilir ”dedi.