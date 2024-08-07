Açık Kaynak Yapay Zeka Modeli Zeytinyağı Fiyatlarını Doğru Şekilde Tahmin Etti

Zeytinyağı fiyatları Başta İspanya olmak üzere önemli üretici ülkelerdeki kuraklık ve yüksek bahar sıcaklıklarının neden olduğu yetersiz hasat nedeniyle dünya çapında tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Menşe fiyatları Ocak ortasındaki rekor seviyeden düşerken, perakende fiyatları devam ediyor ortalamanın çok üstünde, bu da alışveriş davranışındaki değişiklikler geleneksel olarak ağır zeytinyağı tüketicilerinde.

Sektörün önde gelen uzmanları, küresel zeytinyağı üretiminin 2024/25 hasat yılında yaklaşık üç milyon tona döneceği beklentilerine bağlı olarak fiyatların düşeceğini öngörüyor. Ancak fiyatların gelecekteki yönü kesin olmaktan uzaktır.

Bu amaçla, dünyanın en büyük zeytinyağı üreten bölgesi olan Endülüs'ün güney İspanyol özerk topluluğundaki bir araştırmacı, bir yapay zeka Zeytinyağı fiyatlarını tahmin etmek için (AI) programı.

Bilgisayar mühendisi ve yapay zeka danışmanlığı yapan TADA.ai'nin genel müdürü Diego Hueltes, bir haftalık tahmin, dört haftalık tahmin ve fiyatların yükselip düşmeyeceğine dair tahmin dahil olmak üzere üç tahmini fiyat modeli geliştirdi.

"Zeytin çiftçiliğinin ana geçim kaynağı olduğu ve zeytinyağı etrafında köklü bir kültürün bulunduğu Jaén'in bir kasabası olan Alcalá la Real'den geliyorum" dedi. Olive Oil Times.

"Yaşlıların hava durumu ve fiyatlara göre piyasa hareketlerini tahmin edebilmelerini büyüleyici buldum” diye ekledi. ​"Eğer bunu deneyime dayanarak yapabilirlerse, benim önermem bir yapay zeka modelinin aynı şeyi daha sistematik bir şekilde başarabileceğiydi."

Hueltes, 2017 ve 2018 yıllarında doğru fiyat tahminleri yapmak amacıyla tarihi zeytinyağı fiyatlarını, meteorolojik verileri ve üretim verilerini analiz etmek için otomatik öğrenme algoritmalarını ve yapay zeka araştırmalarını kullandı.

Diego Hueltes

"İki model geliştirdim” dedi Hueltes. ​"İlki mutlak bir sayı olan fiyatı tahmin edebiliyordu. Bu durumda modelimin ortalama yüzde üç hatası vardı. Örneğin, modelim gelecek hafta fiyatın 10.00 € olacağını öngörüyorsa, gerçek fiyat muhtemelen 9.97 € ile 10.03 € arasında olacaktır.”

"İkinci model tahmin edildi ​'gelecek hafta fiyat artacak' veya ​'gelecek hafta fiyat düşecek', bu da bunu çok basit hale getiriyor" diye ekledi. ​"Fiyatın yönünü yüzde 76 oranında doğru tahmin etti.”

"Bu modeli değerlendirmek için, model fiyatın gelecek hafta yükseleceğini her öngördüğünde, zeytinyağı satın aldığımda ve fiyatın düşeceğini her tahmin ettiğinde, birikmiş getirinin ne olacağını görerek getirileri analiz eden bir finansal teknik kullandım. Zeytinyağı sattım," diye devam etti Hueltes. ​"100 ile 2017 yılları arasında modeli takip ederek 2018 Euro yatırım yapmış olsaydım, bir yıl sonra 140 Euro'ya sahip olacaktım.”

Ancak 2018'den bu yana pek çok şey oldu; Amerika Birleşik Devletleri tarifeleri İspanyol zeytinyağında Kovid-19 pandemisiRusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Avrupa'nın tarihi kuraklık.

"Model, bilimsel temeli geçerliliğini korusa bile 2024 için geçerli olmayacaktır" dedi. GitHub'da araştırma, bunu kamuoyunun kullanımına sunmak.

"Açık kaynağın büyük bir hayranıyım ve bilimsel araştırmaların, özellikle de yapay zekanın evrensel olarak erişilebilir ve ücretsiz olması gerektiğine inanıyorum" dedi. ​"Zeytinyağı alanında açık ve erişilebilir çalışma çok az olduğu için tüm araştırmalarımı kullanıma sunmaya karar verdim.”

Hueltes, bu teknolojinin gelecekte dünyanın en büyük zeytinyağı üreten ilini olumlu yönde etkileyeceğini umuyor.

"Fiyat, üretim ve meteorolojik verileri kullanan yapay zeka modeli, verilerdeki temel kalıpları ortaya çıkarabilir" dedi. ​"İnsanların, sektördeki uzmanların bile tespit etmesi çok zor olan bu kalıplar, yapay zeka modelleri için tamamen uygulanabilir.”

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Hueltes'e göre zeytinyağı fiyatlarını tahmin etmek ​"Fiyatların adil olup olmadığına veya beklemenin veya hızlı hareket etmenin daha iyi olup olmadığına dair göstergeler aldıkları için özellikle küçük üreticiler için petrol ticaretinin optimizasyonuna olanak tanıyor."

Ek olarak, araştırma dünya genelindeki aktörlere fayda sağlayabilir. zeytinyağı değer zinciriÇiftçiler, perakendeciler ve distribütörler, tüketiciler, yatırımcılar ve tüccarlar dahil.

Çiftçiler ve üreticiler, karlarını en üst düzeye çıkarmak ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek için satış stratejilerini daha etkili bir şekilde planlayabilirler.

Perakendeciler ve distribütörler ayrıca envanteri yönetmek ve rekabetçi ve kârlı kalmayı sürdüren fiyatlandırma stratejileri geliştirmek için doğru fiyat tahminlerini kullanabilir.

Bu arada tüketiciler, fiyatların yükselmesi beklendiğinde toplu satın alma gibi potansiyel fiyat değişikliklerine dayalı olarak bilinçli satın alma kararları verebilirler.

Son olarak yatırımcılar ve emtia tüccarları daha iyi yatırım kararları verebilir ve getirilerini artırabilir. Fiyat eğilimlerini anlamak aynı zamanda tarım sektörünü destekleyecek ve piyasayı istikrara kavuşturacak politikaların formüle edilmesine de yardımcı olabilir.

Hueltes, araştırmanın iklim değişikliğini doğrudan etkilemeyebileceğini ve bunun belirtilerinin büyük ölçüde son üretim düşüşlerine atfedildiğini söyledi. ​"iklim faktörlerinin zeytinyağı üretimini nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olabilir."

"Araştırmanın açık kaynaklı olması, zeytinyağı ticaretini daha adil hale getirecek yeni modellerin geliştirilmesine olanak sağlıyor” diye ekledi.