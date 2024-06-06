Pieralisi Yeni İcra Kurulu Başkanını Atadı

Aldino Zeppelli, zeytinyağı öğütme ekipmanı ve teknolojisinin lider üreticisi Pieralisi Group'un yeni CEO'sudur.

Kargo elleçleme makineleri üreticisi Cargotec'in Yükleyici Vinçleri Bölümü'nde dört yıl boyunca kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptıktan sonra eski yönetici Alessandro Leopardi'nin yerini aldı.

Müşterilerimiz giderek daha sofistike hale geliyor. Bu nedenle makinelerimizin karmaşıklığına çok daha spesifik, hızlı ve yeterli şekilde yanıt verebilecek bir teknik arayüze ihtiyaçları var. - Aldino Zeppelli, Pieralisi Grubu CEO'su

"Zeytinyağı işine güçlü bir şekilde inanan ana yatırımcımız DeA Capital tarafından desteklenen bu rolün bana verilmesinden büyük gurur duyuyorum." dedi Zeppelli. Olive Oil Times. ​"Bugün, teknoloji ve pazar kapsamı açısından zaten köklü olan konumumuzu geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

Aldino Zeppelli

"Ayrıca, henüz ifade edilmemiş büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığımız yeni alanlara açılmayı hedefliyoruz” diye ekledi.

Adeodato Pieralisi, şirketi 1888 yılında Marche'nin Ancona eyaletinin Monsano köyünde kurdu. Şirket o zamandan beri büyümüş ve İtalya, İspanya, Yunanistan, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Tunus'ta üretim ve ticari tesisleri bulunmaktadır. 2020 yılında DeA Capital Group şirketin hissedarlığına girdi.

"Odaklanacağımız bir diğer alan ise müşteri desteğidir” dedi Zeppelli. ​"Bu amaçla, müşterilerimize daha hazır ve yetkin bir yanıt vermek amacıyla ana pazarlarda yerel varlığımızı artırmayı ve merkezi fonksiyonları güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Zeppelli, giderek artan sayıda çiftçinin birinci sınıf üretim yapmayı hedeflediğini gözlemledi sızma zeytinyağıve çalışmaları yıllar geçtikçe gelişti. Sonuç olarak şirketin stratejisini ürün yelpazesini daha da geliştirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya odaklamayı planlıyor.

"Müşterilerimiz giderek daha sofistike hale geliyor” dedi. ​"Bu nedenle, makinelerimizin karmaşıklığına ve sürdürülebilirlik ve kaynak tasarrufu gibi mevcut zorluklara çok daha spesifik, hızlı ve yeterli bir şekilde yanıt verebilecek bir teknik arayüze ihtiyaçları var."

"Hedefim, tesislerin ve makinelerin ilk kurulumundan itibaren üretim sürecinin tüm yaşam döngüsü boyunca ve her şeyden önemlisi satış sonrası aşamada doğru ve zamanında hizmet sunmaktır" diye ekledi Zeppelli.

"Bu doğrultuda yedek parça bulunabilirliğini ve uzun vadeli teslimatlar da dahil olmak üzere teslimat sürelerini iyileştirmeye çalışıyoruz” diye devam etti. ​"Bu doğrultuda müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkatle analiz etmenin yanı sıra kılcal varlığı da garanti ediyoruz.”

Zeppelli, şirketin güçlü yönlerinden biri olarak gördüğü küçük ve büyük üretimlere yönelik makine ve bileşenler sağladığını vurguladı. Üretim departmanlarındaki darboğazları ortadan kaldırmak için son dönemde önemli yatırımlar yapıldığına da dikkat çekti.

"Ancak şu ana kadar henüz memnun değiliz ve ​'Anahtar kelime kalitedir” dedi Zeppelli. ​"Teknoloji açısından bazı bileşenlerde sorunlarımız var ve ana tedarikçilerimizle teknolojik ve teknik ortaklıklarımızı güçlendiriyoruz.”

"Ayrıca müşterilerimize daha doğrusal ve yüksek sezonsal dönemlerdeki tipik aksaklıkları göstermeyen bir devreye alma aşaması sunmayı hedefliyoruz” diye ekledi. ​"Onlara teknolojimizle daha iyi bir deneyim sunmak için üretim, kalite ve hizmet olmak üzere tüm hatlarda çalışmaya kararlıyım."