Politika Yapıcılar, Savunuculuk Grupları Brüksel'de Avrupa Gıdasının Geleceğini Tartışıyor

Avrupa Tarım ve Gıda Kurulu'nun (EBAF) ilk toplantısı, bu ayın başlarında Avrupa Tarım ve Gıda Komiseri başkanlığında Brüksel'de gerçekleşti Christophe Hansen.

"Komiser Hansen, yaklaşan ​'EBAF üyelerinden Slow Food Genel Sekreteri Marta Messa, "Tarım ve Gıda Vizyonu" belgesinin öncelikli alanlara odaklanması gerektiğini söyledi: "Güçlü bir nesil yenilenmesini sağlamak, tarım sektörünü tekrar cazip hale getirmek ve mevcut jeopolitik durum göz önüne alındığında gübre konusunda AB'nin Rusya'ya olan bağımlılığı da dahil olmak üzere dış girdilere olan bağımlılığı azaltmak." Olive Oil Times.

Tarımsal gıda zinciri ve sivil toplumdan 30 üyeden oluşan danışma organı EBAF, Aralık 2024'te Stratejik Diyalog AB Tarımının Geleceği Üzerine. Amaç, herkes için güvenli, uygun fiyatlı, besleyici gıdaya erişimi iyileştirmek ve AB çiftçileri arasındaki artan hoşnutsuzluğu ele almaktır.

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Toplantı, AB'ye uyumun düşük olduğu bir ortamda gerçekleşiyor Akdeniz diyetiSavunucuları, bunun baskın politikalar ve sürdürülemez küresel gıda üretim sistemlerinden kaynaklandığını ileri sürüyorlar.

Destekçileri Akdeniz diyetini, bilinen adıyla Akdeniz Diyeti'ni uygulayan birçok ülke için mantıklı bir son nokta olarak görüyor. Harika Yemek DönüşümüYani ​"“Sürdürülebilir gıda sistemlerinden sağlıklı beslenmeyi normalleştirmeyi amaçlayan, tüm gıda sistemi sektörlerinin tüm düzeylerde aldığı benzeri görülmemiş eylem yelpazesi.”

2024 yılında, bağımsız Gıda Sistemi Ekonomisi Komisyonu bir rapor yayınladı politika raporu dönüşümün aciliyetini dile getiriyor.

Rapor, sağlık açısından iyileştirici ve çevresel olarak sürdürülebilir bir gıda sistemi aracılığıyla küresel iklim, doğa ve sağlık acil durumlarıyla başa çıkmak için uygulanabilir yolları ayrıntılarıyla anlatıyor. Üretim ve tüketim kalıplarındaki bu değişimin sunabileceği muazzam ekonomik faydaları vurguluyor.

Tarımsal gıda sistemleri ve bunların sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı gıda sistemlerine doğru yeniden tasarlanması, Avrupa Birliği'nin Çiftlikten Çatala Stratejisi'nin merkezinde yer almaktadır. Avrupa Yeşil Anlaşması.

Ancak Messa, Avrupa politikalarının, örneğin Ortak Tarım Politikası 2027 yılı sonunda sona erecek olan (CAP)'ın daha sürdürülebilir bir gıda sistemini teşvik edecek şekilde revize edilmesi gerekiyor.

"Ortak Tarım Politikası'nın (OTP) revizyonu için çalışmalar başlıyor ve umarız ki bu, tarımsal ekolojik dönüşümü destekleme yönünde olur" dedi.

Şu anda, ​"Messa, "Eko-planlar, Avrupa politikalarında sıklıkla göz ardı edilen tarımsal biyolojik çeşitliliği koruma ve geliştirme ihtiyacını tanımaya yönelik olumlu uygulamaları teşvik etmenin bir yoludur" diye ekledi.

Hansen'in Ukrayna'nın AB'ye katılım olasılığını hesaba katmak için yeni bir Ortak Tarım Politikası (CAP) planlamakla görevlendirildiğini söyledi

"Böyle bir senaryoda, CAP kapsamındaki mevcut alan bazlı ödemelerin artık uygulanabilir olmayacağı ifade edildi. ​"Ancak her şeyden önce, Avrupa'da tarımın zaman içinde sürdürülebilirliğini sağlamak için Ortak Tarım Politikasının revize edilmesi gerekiyor."

Slow Food, çiftçileri, balıkçıları, aşçıları, gıda zanaatkarlarını, eğitimcileri, gençleri, vatandaşları ve herkes için iyi, temiz ve adil gıdaya inanan herkesi kapsayan küresel bir gıda hareketidir.

"Anahtar, bütünsel bir yaklaşım uygulayarak tüm gıda sistemi paydaşlarını agroekolojiye geçişe dahil etmektir” ve ​"tarımsal ekolojik yaklaşımın ana unsur olarak ​'Messa, "Tarım ve Gıda Vizyonu'nun üretim, dağıtım ve tüketim düzeyinde önemli sonuçları olacak" dedi.

Tarımsal ekolojinin prensipleri birçok üretici tarafından uygulanmakta ve birçok kuruluş ve bilim insanı tarafından desteklenmektedir.

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2024 olarak, hiç yorum 13,000'den fazla yayın, tarımsal ekolojik uygulamalar ve bunların sosyo-ekonomik performansıyla ilişkili bilimsel kanıtlara ilişkin değerli bilgiler sağlamıştır.

"Messa, "Gıda sistemlerinde bir değişim elde etmek için ihtiyacımız olan şey tarımsal ekolojidir" dedi. Dahası, ​"Üretimin yeniden dengelenmesi, beslenme biçimlerinin yeniden dengelenmesini de etkileyecektir; bu yaklaşım, gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini hem şimdi hem de gelecekte güvence altına alacaktır.”

Zeytinyağı söz konusu olduğunda, ​""Çevresel olarak da sürdürülebilir olan agroekolojik gıda sistemlerinde agroekolojik zeytinyağı üretimine odaklanılmalıdır" diye ekledi ve şunları ekledi: ​"“İklim krizinin etkisi ve zeytinyağı ile diğer pek çok ürünün üretimi üzerindeki etkisi” dikkate alındı.

Aslında, ​"Messa, stratejik diyalogda ayrıca üretim (hayvansal ve bitkisel) ile tüketim arasında yeniden denge kurulması ihtiyacının temelindeki bilimsel kanıtların da ele alındığını kaydetti.

Sürdürülebilir zeytinyağı üretimini korumak ve ürünün zararlılara ve hastalıklara karşı hassasiyetini önlemek veya azaltmak için yerel ve bölgesel düzeylerde agroekolojik uygulamaların uygulanabileceğini vurguladı. Xylella fastidiosa.

Şimdiye kadar, Slow Food'un zeytinyağı Çiftlik projeleri üç ülkede yoğunlaşmıştır: İtalya, İspanya ve Türkiye.

"Messa, "Agroekolojik geçişe katılan çiftçileri desteklemek ve yükseltmek için agroekolojik ilkelere dayanan Slow Food Çiftlikleri girişimini başlattık. Böylece çiftçiler mevcut Slow Food ağı aracılığıyla ürünlerini tanıtma ve satma fırsatına sahip olabilecekler" dedi. ​"Slow Food Çiftlikleri ağını geliştirmek, tarımsal ekolojik dönüşüme katılan herkesi desteklemek şu anki önceliğimizdir.”

Slow Food, uluslararası kahve ve şarap zincirleri içerisinde sürdürülebilir tarımsal ekolojik tarım uygulamalarını teşvik etmek amacıyla iş birliği ağları olan başarılı Slow Coffee ve Slow Wine koalisyonlarını geliştirmiştir.

Messa, zeytinyağı koalisyonu geliştirmenin bir çözüm olacağını söyledi ​"Slow Food hareketine "harika" bir katkı.

"Ancak ortak vizyonu paylaşan aktörlerle ortaklıklar kurmak ön koşul olacaktır" diyerek yaratıcı kolektif ajansın değerini ve uygulanabilirliğini vurguladı.

Araştırmacılar, değişime karşı direnç olmasına rağmen tarımsal gıda sisteminin sürdürülebilir ve dayanıklı bir büyüme sonrası sisteme geçiş için yeniden yapılandırılması gerektiğini savunuyor.

Gelecekteki AB tarım politikası yönelimlerini şekillendirecek karar alma sürecinin bir parçası olarak karmaşık ve temel konuları ele alırken farklı aktörler arasında ortak zemin bulmak, aynı zamanda yerel kültürel kimliğin bir ifadesi olarak uygun fiyatlı, sağlıklı beslenme modellerinin teşvik edilmesini akılda tutmak anlamına gelecektir.

EBAF tam da bunu başarmanız için eşsiz bir fırsat sunabilir.