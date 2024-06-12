Teklif, İtalya'nın Tarım Alanlarına Güneş Paneli Kurulumunu Yasaklayacak

İtalya'da önerilen yasa, tarım arazilerine fotovoltaik güneş panellerinin kurulmasını yasaklayarak bazı tarımsal-voltaik sistemler için muafiyetler getiriyor.

Duyuru, İtalya'nın G7 enerji bakanları toplantısında yenilenebilir enerji kapasitesini on yıl sonuna kadar üç katına çıkarmayı taahhüt etmesinden bir hafta sonra geldi.

"İtalya tarım bakanı Francesco Lollobrigida, tedbirlerin onaylanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, yere monte fotovoltaik [panellerin] vahşi kurulumuna son verdik, dedi.

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Ancak güneş panellerinin yerden en az 2.1 metre yüksekliğe monte edildiği tarımsal voltaik sistemlerin yasağın dışında tutulacağını da sözlerine ekledi.

"Tarımsal girişimciler ve tarım arazileri için çok avantajlı vergi hükümleri var” dedi Lollobrigida. ​"Ancak fotovoltaik panelleri yere yerleştirmek istiyorsanız kullanım amacını değiştirmiş olursunuz ve bu nedenle bu tür uygulamaların devam etmesi gerektiğine inanmıyoruz.”

Roma Sapienza Üniversitesi'nden İtalyan akademisyenlerin ortak yazdığı ve Nisan ayında yayınlanan araştırma, en verimli yol süper yüksek yoğunluklu zeytinliklere verime veya kaliteye zarar vermeden çift yüzeyli güneş panelleri kurmak.

Üç ila 4.5 metre arasına, 20 ila 40 derecelik bir açıyla kurulan güneş panellerinin, mümkün olan maksimum miktarda güneş enerjisini kullanacağını ve yalnızca küçük üretkenlik düşüşlerine yol açacağını belirlediler.

Önceki çalışma üzerine inşa edilen çalışma teorik araştırma İtalya ve Romanya'dan bilim adamlarının, güney İtalya'da farklı zeytinlik-fotovoltaik düzenlerinin ne kadar etkili olabileceğini modelledikleri. Her hektarın 7.13 megawatt'a kadar güç üretebileceğini ve 900 Arbequina ağacını içerebileceğini buldular.

Potansiyel sinerjilere rağmen, İtalya'nın en güçlü çiftçi birliği Coldiretti, önerilen yasayı alkışladı ve bunun, son yıllarda tarım arazilerinin maliyetini artıran yatırım fonlarının spekülasyonunu önleyeceğini söyledi.

"Coldiretti'nin uluslararası politikalar direktörü Luigi Pio Scordamaglia, "Fotovoltaiklerin kısayolunu kabul edemeyiz" dedi. ​"Yatırım yapmama ve sulama sistemini geliştirme kararı almış bir yönetimin ataletini kabul etmek istemiyoruz. Bu arazinin tam üretken potansiyelini yeniden hayata geçirmek istiyoruz.”

Bu arada çevreci gruplar, ülkenin yenilenebilir enerji hedefleriyle uyumsuz olduğunu öne sürerek yasaya karşı çıktı.

"İtalyan Güneş Derneği hükümete yazdığı açık mektupta, en ekonomik ve verimli sistem türünü oluşturan fotovoltaiklerin yere monte modüllerle gelişimini yavaşlatmanın ciddi bir hata olduğunu yazdı.

Italia Solare, ülkenin nadasa bırakılan tarım arazilerinin yalnızca yüzde birine güneş panelleri kurmanın İtalya'nın 2030 güneş enerjisi taahhütlerini karşılamasına olanak sağlayacağını tahmin ediyor. İtalya'nın 16 milyon hektarlık belirlenmiş tarım arazisinin yaklaşık dörtte biri çevresel ve sosyoekonomik faktörler nedeniyle nadasa bırakılıyor.

Yasa teklifi yasalaşmadan önce, değişiklik yapma yetkisine sahip olan parlamentonun her iki kanadında da incelenecek.