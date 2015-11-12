İtalyan Savcı, Yolsuz Yedi Marka Sahtekarlığını Reddediyor

İtalya'nın Torino savcısı Raffaele Guariniello, çeşitli zeytinyağı üretici firmaların bir düzine yasal temsilcisinin olası ticari dolandırıcılık için soruşturulduğunu açıkladı.

İtalyan süpermarkette satılan yedi büyük zeytinyağı markası araştırmaya dahil oldu: Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (Lidl perakende zinciri için özel bir etiket) ve Antica Badia (Eurospin perakende zinciri için özel bir etiket) bazıları İtalyan isimlerine rağmen son zamanlarda yabancı gruplar tarafından satın alındı.



Şimdi bu durumu netleştirmek, tüketicileri ve bugün zeytinyağı üretimi yapan dürüst şirketleri korumak önemlidir. - Tarım Bakanı Maurizio Martina

Soruşturma bir Il Test raporu (The Test), geçtiğimiz Mayıs ayında tüketicinin korunması ve hakları için bir dergi olarak etiketlenmiş 20 şişede bulunan zeytinyağını analiz etti. ​"sızma zeytinyağı ”İtalya'daki en popüler süpermarketler tarafından dağıtılıp satılıyor.

Analizler yapıldı İtalya'daki en kalifiye şirketlerden biri olan Roma'daki gümrük dairesinin (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) kimya laboratuvarı tarafından ​"sızma ”panel testlerinde bulunan organoleptik kusurların varlığı nedeniyle zeytinyağlarının neredeyse yarısı.

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Asitlik, peroksit ve alkil ester parametrelerinde kimyasal ve fiziksel analizler onaylanmış panelin kararı.

Savcı, NAS'a Carabinieri’nin anti-zina ve sağlık biriminden memurlarını, bazı popüler markaların şişelerinde bulunan zeytinyağının, etiketteki göstergeye aykırı olmadıklarını doğrulayan analizleri tekrarlamaları yönünde talimat verdi. bakire, ama sadece bakire.

Soruşturmanın satılan zeytinyağının potansiyel sağlık riskleriyle ilgili olmadığı bildirildi. Ürünlerdeki maddelerin hiçbiri sağlığa zararlı görünmüyordu. Bunun yerine, iddia, olmadığı ortaya çıktığında bir şişe sızma zeytinyağı için yaklaşık yüzde 30-40 daha fazla ödeme yapan tüketicilerin potansiyel aldatmacasıdır.

"Tarım, gıda ve ormancılık politikaları bakanı Maurizio Martina yaptığı açıklamada, Turin Savcısının soruşturmasının gelişimini dikkatle takip edeceğiz ”dedi. ​"çünkü İtalyan zeytinyağının stratejik sektörünü korumak çok önemli. ”

"Son aylarda, ”diye devam etti. ​"kontrolleri güçlendirdik, özellikle de son ürün yılı en zor son yıllarda. 2014'te sahtekarlık baskısı (ICQRF) denetçimiz, bu sektördeki 6,000 denetimleri ve 10 milyon euro ele geçirme işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi bu durumu netleştirmek, tüketicileri ve bugün zeytinyağı üretimi yapan binlerce dürüst şirketi korumak önemlidir. ”

"2014 yılında yurt dışından yapılan ithalat rekoru, geçen yıla göre yüzde 666,000 daha fazla olan 38 ton zeytinyağı ve prina ile kesinlikle sahtekarlığı teşvik etti, ”dedi Coldiretti basın bülteni. ​"Bunu savunmamız gerekiyor ​'İtalya, yaklaşık 250 milyon bitki ve tahmini yıllık 2 milyar Euro geliriyle İspanya'dan sonra en büyük ikinci zeytinyağı üreticisi olduğu için İtalya'nın stratejik sektöründe üretildi. "

"İtalya aynı zamanda dünyanın en büyük zeytinyağı ithalatçısıdır ”dedi. ​"- yurtdışına aktarılsa bile - iç ve dış pazarlarda sömürülmesi gereken İtalyan karakterine benzeyen, etiketteki ve tarihi markaların kapağı altındaki görüntülerle elde etmek için genellikle yerli olanlarla karıştırılan kanunun katı uygulanmasıyla mücadele edilmelidir. "