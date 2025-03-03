Nadir Çeşit Bosna-Hersek'i Umut Zeytinliğinde Birleştiriyor

Bosna-Hersek'in güney bölgesi olan Hersek'te zeytin yetiştiriciliği sıçramalarla gelişen ve sınırlar.

Yaklaşık 80 yıl önce sadece 116,000 zeytin ağacı varken, bugün 520 hektar alanda - bin zeytin ağacı yetiştiriliyor.

Hersek'in en büyük şehri Mostar'ın kuzeyindeki Potoci'deki Bijelo Polje'de bulunan Fransisken Kral İsa Rahibeleri Manastırı'nda kurulan alışılmadık bir tesis de dahil olmak üzere yeni plantasyonlar kurulmaya devam ediyor.

Basit bir ekimden çok daha önemli bir olaydı. Barış, bağlantı ve sevgi, bizi birleştiren ve eşit kılan her şey üzerine düşünmek için bir fırsattı. - Dajana Dujmović, Kral Mesih'in Fransisken Rahibeleri Manastırı

"Manastırın zeytinliklerini yöneten Paxa Dola (Barış Vadisi) şirketinin müdürü rahibe Dajana Dujmović, “Burası Umut Zeytinliği” dedi.

Manastır, 3,500 yıl önce yaklaşık 13 hektarlık alana dikilen 14 damla sulama sistemiyle çalışan Oblica, Istrian bjelica, Pendolino, Cipressino ve Ascolana tenerra ağaçlarının yanı sıra, nadir Leucocarpa çeşidi, halk arasında bilinen adıyla ​"“Beyaz zeytin.”

Ekime katılanlar ​ " Umut Zeytin Ağacı'ndaki "beyaz zeytinler"

"Meyveleri inci gibi görünüyor ve yağı antik çağlardan beri rahip atamalarında kullanılıyor” dedi Dujmović. ​"Gümüş taç ve beyaz meyveler saflığın, yenilenmenin ve iyiliğin yok edilemezliğinin simgesi haline gelmiştir.”

Umut Zeytinliği'ni bu çeşitten inşa etme fikri kendiliğinden ortaya çıktı. Hersek Zeytin Yetiştiricileri ve Yağ Üreticileri Derneği (HUUM) tarafından İtalya'ya düzenlenen bir çalışma gezisi sırasında, Leucolea olarak da bilinen beyaz zeytin fidelerinin nadirliği hakkında kendiliğinden bir sohbet başladı.

Üç etnik grubu (Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar) ve üç dini (Katoliklik, Ortodoksluk ve İslam) bir araya getiren HUUM, katılımcılar arasındaki fikir alışverişini kolaylaştırdı ve bu fidanları elde etmenin ne kadar zor olduğunu belirttiler.

Bu durum beklenmedik bir tepkiye yol açtı; herkes en azından bir fidan edinme isteğini dile getirdi.

Ancak bu hikayeyi daha da özel kılan şey, gezi katılımcılarının projeye tereddütsüz katılan, değerli ve kalıcı bir şey yaratmaya katkıda bulunma ortak arzusuyla birbirine bağlanan üç farklı inançtan insanlar olmasıydı.

Din, kanlı savaşta önemli bir rol oynadı Bosna Savaşı1992-1995 yılları arasında Bosna-Hersek'in Yugoslavya'dan bağımsızlığını korumak için Müslüman çoğunluklu Boşnaklar ile Katolik çoğunluklu Boşnak Hırvatların Ortodoks Bosnalı Sırplarla mücadele ettiği bir savaş yaşandı.

Çatışma şunları içeriyordu: Srebrenica soykırımıBosnalı Sırp güçlerinin sistematik olarak 8,000 Boşnak erkek ve çocuğu öldürdüğü ve 20,000 kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı .

Olayın hatırası ulusal bilince kazınmış, çeşitli etnik ve dinsel gruplar arasındaki gerginlik hiçbir zaman tam anlamıyla azalmamıştır.

Ulusal birliği teşvik etmek için HUUM grubu, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği yaşa denk gelen 33 Leucolea fidanı satın aldı. İlk 15 ağacın arayışı İtalya'ya yapılan yolculukta başarıyla sonuçlandı. Ancak hikaye burada bitmedi.

Geriye kalan 18 ağaç için bağışçı bulma görevini Neumlu ünlü ziraat mühendisi ve zeytin yetiştiricisi Bozo Mustapić üstlendi.

"Mustapić, "Ne kadar daha ağaç satın alınması gerekiyorsa gereksin, bunu isteyen insanları bulacağım" dedi.

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Nitekim satın almaya daha fazla insan katıldı ve birçoğu katılım gösterebilmek için masrafları paylaştı.

"Ancak burada önemli olan sadece para değildi; önemli olan birliktelik, buluşma ve asil bir amaç uğruna bağ kurmaktı” dedi Dujmović.

Başından beri bu projenin zeytin ağaçlarını dikmekten ibaret olmadığının açık olduğunu söyledi. Katılmaya karar veren herkes beyaz zeytin ağaçlarının satın alınmasını ve dikilmesini finanse etme yükümlülüğünü üstlendi.

Dikim 21 Şubat'ta gerçekleştistve beklentinin üzerinde bir tepki geldi.

Sıra dışı etkinliğe Hersek'ten rahibeler, rahipler ve zeytin yetiştiricilerinin yanı sıra diplomatlar, yabancı büyükelçiler ve politikacılar da katıldı. Ülkenin cumhurbaşkanı ve tarım bakanı da ağaç dikti.

Tarım Bakanı Kemal Hrnjić

"Zeytin ağacı sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda umut ve dayanıklılığın sembolüdür. Zeytin ağacı dikmek geleceğe yatırım yapmak demektir" dedi Tarım, Su Yönetimi ve Ormancılık Bakanı Kemal Hrnjić. ​"Bu zeytinlik, daha iyi bir gelecek inşa edebileceğimize dair umudun tanığı olmalı.”

"Cumhurbaşkanı Lidija Bradara, “Bu projenin başkalarına da tarıma ve zeytin yetiştiriciliğine kendilerini adamaları için ilham vermesini umuyorum” diye ekledi.

Bosna-Hersek Federasyonu Başkanı Lidija Bradara

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinin yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Trebinje kasabası yakınlarındaki Tvrdoš Manastırı'nın hiyeromonk (Ortodoks Kilisesi'nde rahip ve keşişlere benzer bir unvan) unvanını taşıyan HUUM başkan yardımcısı Miljan Grgić-Porfirije de zeytin ağacını dikti.

Manastır, en kaliteli şarapları ve ödüllü şaraplarıyla ünlüdür. sızma zeytinyağı. ​"Bu yıl ilk kez biz de katılacağız NYIOOC World Olive Oil Competition” dedi Grgić-Porfirije.

Tvrdoš'un Sırp Ortodoks Kilisesi'nin en çok ziyaret edilen manastırlarından biri olduğunu, her yıl farklı din ve milletlerden 350,000 bin ziyaretçinin buradan geçtiğini söyledi. ​"Dünyanın her yerinden insanları maneviyat ve misafirperverlik aracılığıyla bir araya getiriyor” dedi.

HUUM Yönetim Kurulu Üyesi ve organik tarım firması AgorHerc'in yöneticisi Ramiz Zajmović de Leucocarpa fidanı dikti.

Şirket, Gabela kasabasının üstündeki bir tepede bulunan 15,000 hektarlık arazide 140 zeytin ağacı, yabani gül, incir ve lavanta yetiştirdi.

"Müslüman Zajmović, "Her şey organik ve bütünsel, bunun için Bosna Hersek'te Demeter sertifikasına sahip tek ülkeyiz" dedi.

Sloganın altında ​"Çeşitlilikte Birlik” etkinliğinde tüm katılımcılar 33 adet Leucocarpa fidanı dikti. Rahip Svetozar Kraljević yeni oluşturulan zeytin bahçesini ve toplanan herkesi kutsadı.

Leucocarpa fidanı Tvrdoš Ortodoks manastırından Porphyry tarafından dikildi

"Dujmović, "Bu, basit bir fidan dikiminden çok daha önemli bir olaydı" dedi. ​"Barış, bağ ve sevgi, bizi birleştiren ve eşit kılan her şey üzerine düşünme fırsatı.”

Umut Zeytinliği'nin, herkesin kendi yolunu bulabileceği bir buluşma, dua, tefekkür ve umut mekanı olacağına inanıyor. ​"istasyon” ve ​""Umut zeytin ağacı."

"Dujmović, "Bizim bu zeytinliğimiz sıradan bir ekonomik girişim değil, aynı zamanda Tanrı'nın varlığının ve sevgisinin bir sembolüdür" dedi.

Çok sayıda ziyaretçi de aynı şekilde hissediyor. Rahibeler her yıl gönüllüler ve ziyaretçilerle bir zeytin hasadı günü düzenliyor.

Zeytinler daha sonra manastırın özel zeytinyağı markası olan Paxa Monastery'ye öğütülür. Tanınabilir olan etikette bir rahibenin ve bir zeytin ağacının silüeti yer alır.

Etiketin beyaz rengi saflığı ve barışı sembolize ederken, altın renkleri ilahi olanı yansıtarak birlikteliği ve kolektif bağlantıyı yansıtan bir uyum yaratıyor.

"Dujmović, “Alfa ve Omega (başlangıç ​​ve son) işareti, kalbimizi nereden geldiğimiz ve nereye döneceğimiz gerçeğine yönlendirir” dedi.

Önceki zeytin rekoltesi, mayıs ayındaki dolu hasarı nedeniyle ilk beklentilerin yaklaşık yüzde 33,000 altında kalarak yaklaşık 50 bin ton olmuştu.

Ortalama yağ verimi de önceki yıllara göre biraz daha düşük olup, tipik yüzde 10-12 aralığının altında, yaklaşık yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

Burası en kuzeydeki zeytinlik olduğundan, Velež tepesinde genellikle kış ve ilkbaharın başlarında kar vardır, bitki örtüsü ve meyve olgunlaşması ülkenin güney bölgelerine kıyasla geç olur. Bu fark geçen sezon daha da belirgindi.

Ancak her zamanki gibi rahibeler hasadı 10 Ekim'den itibaren gerçekleştirdiler.th 20 içinth ve 250 miligramdan fazla yüksek kaliteli zeytinyağı elde edildi polifenolleri litre başına. Bu, yağın AB standartlarına uygun olduğu anlamına gelir Yönetmelik 432 / 2012 Zeytinyağlarının tıbbi iddiaları üzerine.

AB Yönetmeliği 432/2012 AB'nin 432/2012 sayılı Yönetmeliği, zeytinyağı üreticilerinin, 20 gramında en az beş miligram hidroksitirosol ve türevleri bulunması koşuluyla, polifenollerin kan lipitlerini oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olduğunu iddia etmelerine izin vermektedir.

Manastır, yerleşik zeytinyağı üretimi ve değirmencilerin artan fiyat talepleri göz önüne alındığında, bu yılın ilerleyen zamanlarında veya 2026'da bir zeytinyağı değirmeni satın almayı ve daha fazla zeytin ağacı dikmeyi planlıyor.

Fransisken rahibeler Umut Zeytin Ağacı'nı dikiyor

Dujmović, 2024 yılında yenilenen eski manastır binalarından birinde yılın ilerleyen zamanlarında tadım odası ve mağaza açacaklarını da sözlerine ekledi.

Komplekste bir müze, galeri ve misafirhane açılması ve manastırın daha da geliştirilmesi de planlar arasında yer alıyor. oleotourism faaliyetleri ve yerel zeytincilik geleneğinin tanıtımı.

Ancak Bosna Savaşı'ndan henüz kurtulamamış bir ülkede ulusal birlik, Hıristiyanlar ve Müslümanları bir araya getiren Umut Zeytinliği'nin temel hedefi olmaya devam ediyor ​"1995'te çatışmayı sona erdiren anlaşma olan "Dayton Anlaşmalarından" daha iyi olduğu belirtildi.