Rekor Zeytinyağı Fiyatları Yunanistan'da Gıda Enflasyonunu Artırıyor

Yunanistan Merkez Bankası'nın enflasyon ve kısa vadeli ekonomik zorluklar üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, zeytinyağı tek başına ülkenin gıda enflasyonunun neredeyse yarısını oluşturuyor.

Gıda enflasyonu, gıda fiyatlarındaki artış oranıdır ve genellikle tüketici fiyatlarındaki aylık değişiklikleri temsili bir mal sepetine dayalı olarak hesaplayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülür.

Çalışma, Yunanistan'da gıda enflasyonunun yavaşladığını ancak yüksek kaldığını, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.4'e ulaştığını belirtti. Bunun nedeni zeytinyağının TÜFE'deki büyük etkisi ve olumsuz hava Bu durum geçen Eylül ayında Yunanistan'ın orta kesimindeki mahsulleri ağır bir şekilde etkiledi.

Karşılaştırıldığında, Avro Bölgesi'nin geri kalan ülkelerinde yıllık gıda enflasyonu Nisan 2.2'te yüzde 2024 seviyesinde gerçekleşti.

Ancak araştırmada, Yunanistan TÜFE'sinde zeytinyağının ağırlığı göz ardı edilirse ülkedeki gıda enflasyonunun toplam yüzde 2.6 olacağı belirtildi.

"Ortalama zeytinyağı fiyatı 29.4'te yıllık yüzde 2023, Nisan 63.7'te ise yüzde 2024 oranında artarak genel enflasyona 0.5 puan ekledi ve aynı dönemde toplam gıda enflasyonundaki artışın neredeyse yüzde 50'sini oluşturdu." analistler yazdı.

Standart uygulamaya göre, Yunanistan'daki gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 0.9'unu zeytinyağı oluştururken, diğer Avro Bölgesi ülkelerinde bu oran yüzde 0.2'dir.

Ancak bazı piyasa analistleri, zeytinyağının Yunanistan fiyat endeksindeki gerçek ağırlığının, tüketici davranışında meydana gelen değişim göz önüne alındığında, resmi olarak kabul edilenden daha düşük olduğunu savundu. rekor fiyatlar Süpermarket raflarında zeytinyağı.

Sektör uzmanları, Yunanistan'daki tüketicilerin rekor fiyatlar nedeniyle ana yemeklik yağ olarak zeytinyağı yerine bitkisel yağları tercih etmeye başladığını doğruladı.

"Ulusal mesleklerarası zeytinyağı derneği EDOE'nin başkanı Manolis Giannoulis, Yunan tüketicilerin yüksek fiyatlar nedeniyle zeytinyağı tüketimini yüzde 40'a kadar azalttıklarını ve tohum yağı gibi diğer yağlara yöneldiklerini söyledi.

"İşler normale dönmeden önce daha gidecek çok yolumuz var” diye ekledi.

Yunanistan tarihsel olarak dünyanın en iyileri arasında yer alıyor zeytinyağı tüketen ülkelerKişi başına yıllık tüketim 12 litre civarında.

Bu arada Yunan hükümeti ve parlamento muhalefeti de zeytinyağı fiyatlarının gıda enflasyonu üzerindeki etkisini tartıştı.

Hem merkez sağdaki iktidar partisi Yeni Demokrasi hem de sol kanat Syriza muhalefeti, gıda fiyatlarındaki artışın sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 4.27'sinden zeytinyağının sorumlu olduğu hatalı rakamlara işaret etti; bu rakamlar, kaydedilen yüzde 50'den çok uzak. Yunanlıların ülkede artan gıda fiyatlarıyla boğuştuğu bir dönemde birbirlerini kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle suçluyorlar.