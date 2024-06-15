Rapor, Kuzey İtalya'daki Zeytin Üreticilerinin Artan Sayısını Ortaya Çıkarıyor

İtalyan Tarım ve Gıda Piyasası Hizmetleri Enstitüsü (Ismea) raporunu yayınladı yıllık rapor zeytinyağı endüstrisi hakkında, kuzey İtalya'daki zeytinyağı şirketlerinin sayısında bir artış olduğunu ve ulusal düzeyde organik üretimin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ortaya koyuyor.

2010'dan 2020'ye kadar zeytinyağı şirketlerinin sayısında en büyük artış (yüzde 202), işletme sayısının 641'den 1,939'a üç katına çıktığı Piedmont'ta kaydedildi.

İtalyan üretiminin çoğunluğunun hâlâ ülkenin diğer bölgelerinden gelmesine rağmen, iklim değişikliği nedeniyle kuzeyde orta-uzun vadede üretimin arttığı açıkça ortaya çıktı. - Tiziana Sarnari, piyasa analisti, Ismea

Bunu, rakamın iki katından fazla artarak (yüzde 132) 1,939'dan 4.506'ya çıktığı Lombardiya izledi. Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige ve Emilia-Romagna sırasıyla yüzde 61, yüzde 51, yüzde 25 ve yüzde 12'lik artışlar gördü.

Ancak bu dönemde orta ve güney bölgelerdeki zeytinyağı şirketlerinin sayısı yüzde 31 azalarak, İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) son tarım sayımına göre 619,378'de 2020'e geriledi.

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Öte yandan İtalya'da zeytin ekimine ayrılan alan son yıllarda önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,135,837 yılında 2023 hektara ulaştı. Yine de en büyük artışlar yüzde 16 ile Piedmont, Liguria, Sicilya ve Veneto bölgelerinde görüldü. Sırasıyla yüzde 13, yüzde 10 ve yüzde 7.

"Açıkça ortaya çıktı ki, iklim değişikliğiIsmea'nın pazar analisti ve rapor editörü Tiziana Sarnari, "İtalyan üretiminin çoğunluğu hâlâ ülkenin diğer bölgelerinden gelse de, orta-uzun vadede kuzeyde üretim artıyor" dedi. Olive Oil Times.

"Çok büyük bir değişiklik değil ama zeytinciliğin kuzey bölgelerde de yeni gelişme alanları bulabileceğini düşündüren bazı kaymalar var” diye ekledi.

Raporda ayrıca İtalya'da organik sertifikalı zeytin yetiştiriciliğine ayrılan alanın arttığı belirtiliyor.

2013'ten 2018'e kadar önemli bir büyüme meydana geldi ve daha sonra daha yavaş ama istikrarlı bir genişleme, ülkenin organik zeytin yüzeyini 272,000'de 2022 hektara çıkardı. Bu rakamın yüzde 30'unu Puglia oluşturuyor ve onu Calabria (yüzde 28), Sicilya (yüzde 15) takip ediyor. , Toskana (yüzde sekiz), Lazio ve Campania (yüzde dört).

Organik alan, ülkenin zeytinyağı üretimine ayrılan toplam yüzeyinin yüzde 24'ünü temsil ederken, organik sertifikalı sızma zeytinyağı Ülkenin toplam zeytinyağı üretiminin yüzde 15'ini oluşturuyor.

Organik sertifikalı üretimin büyük kısmı güney bölgelerinden geliyor. Özellikle 2019 ile 2022 yılları arasında ortalama olarak Puglia, İtalyan organik sızma zeytinyağının neredeyse yarısını (yüzde 46) oluştururken, onu Calabria (yüzde 30) ve Sicilya (yüzde 12) takip etti.

Daha küçük yüzdeler Toskana (yüzde dört) ve Lazio'dan (yüzde iki) geldi; bunları Campania ve diğer orta ve güney bölgelerden (her biri yüzde bir) izledi.

"Güney, hem ulusal zeytinyağı üretiminin çoğunu oluşturduğu için hem de iklimsel nedenlerden dolayı en büyük organik sızma zeytinyağı üretimine sahip bölge olmaya devam ediyor "dedi Sarnari.

"Genel olarak çiftçilerin daha sürdürülebilir bir tarımsal yönetime ve daha sürdürülebilir bir tarım yönetimine daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. arttırılmış farkındalık Tüketiciler arasında bu husus hakkında "diye ekledi.