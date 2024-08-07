Araştırmacılar Aragon'da 30 Yeni Zeytin Çeşitini Belirledi

Aragon'daki disiplinlerarası bir araştırma grubu, özerk topluluğun asırlık ağaçları arasında 30 yeni zeytin çeşidi tespit etti.

Olivos de Aragon tarafından koordine edilen projeye katılan beş grup, Bajo Aragon Korumalı Menşe Bölgesi'ni de içeren özerk topluluğun batısında 96 çeşit belirledi.

(Zeytin biyoçeşitliliği) kayboluyor. Yeni çeşitleri araştırmak ve korumak zorundayız çünkü gelecekte işimize çok yarayabilirler. - Joaquín Lorenzo, proje koordinatörü, Olivos de Aragón

Araştırmacılar daha sonra Tarım ve Balıkçılık Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün (Ifapa) DNA işaretleyicilerini ve morfolojik karakterizasyonlarını 1,200'den fazla çeşitle karşılaştırdı. Dünya Zeytin Germplasm Bankası Córdoba'da.

Bu karşılaştırmalara dayanarak araştırmacılar, bankanın genetik materyaliyle eşleşmeyen 30 zeytin çeşidi tespit etti.

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"Projeye bölge nedeniyle katıldık. Bajo Aragon PDO Projenin koordinatörü Joaquín Lorenzo, "Bu, hangi yerel çeşitlerin bulunabileceğinin bilinmesi açısından en az çalışılan konuydu" dedi.

Aragon'un bölgesel hükümeti şunu şart koşuyor: sızma zeytinyağı yapılmalı ​"Bajo Aragón PDO'yu almak için yalnızca Empeltre, Arbequina ve Royal zeytinlerinden, Empeltre'nin minimum yüzde 80'ini oluşturduğu.

"Burada zeytinliklerin çoğu Empeltre'de" dedi Lorenzo. ​"Bu nedenle, bu izole veya küçük zeytinliklerin araştırılması hiçbir zaman endişe verici bir konu olmamıştı.”

Lorenzo'ya göre bölgedeki zeytinliklerin yaklaşık yüzde 95'i Empeltre zeytin ağaçlarından oluşuyor. Bu ağaçlar, 1956'da yaşanan ve birçok endemik ve yaşlı zeytin ağacına zarar veren şiddetli don olayının ardından manzaraya hakim hale geldi.

Yerel yetiştiriciler arasında benzersiz zeytin çeşitlerine ilişkin anekdotsal kanıtlar uzun süredir mevcut olsa da, şimdiye kadar tüm zeytin çeşitlerini kataloglamak için bilimsel bir çaba gösterilmemişti.

"Artık hepsinin farklı çeşitler olduğunu bildiğimize göre, onları daha fazla araştırabileceğiz" dedi Lorenzo.

Araştırma kuruluşlarının yanı sıra, bir fidanlık olan Viveros Mariano Soria ve bir değirmen olan Aceites Lis, yeni zeytin ağacı çeşitlerinin aşılanmasına ve her mevsim zeytin veren yeni tanımlanan çeşitlerin mevcut ağaçlarından sızma zeytinyağı üretilmesine yardımcı olmak için projeye katıldı. .

"Lorenzo, "Hepsini bir fidanlıkta çoğaltarak onları karakterize etmeyi bitirmeliyiz" dedi. ​"Ayrıca kalitenin sofralık zeytine uygun olup olmadığını, organoleptik ve kimyasal özelliklerin zeytinyağına uygun olup olmadığını da tespit etmemiz gerekecek.”

"Bütün bunlarla birlikte amaç, en iyi çeşitlerin, Aragon hükümetinin El Cañizo'da sahip olduğu çiftlikte kalıcı bir koleksiyona sahip olmasıdır" diye ekledi.

Seçilen çeşitlerin direnç gösterip göstermediği izlenecek hastalıklar, kuraklık, don veya yüksek sıcaklıklar.

Lorenzo bunun uzun vadeli bir proje olduğunu vurguladı. Yine de Aceites Lis'in yeni tanımlanan zeytin çeşitlerinden sızma zeytinyağı ürettiğini ve bunları fizikokimyasal ve organoleptik analiz için yerel bir laboratuvara ve tadım paneline sunduğunu ekledi.

Aceites Lis, yeni zeytin çeşitlerinin öğütüldüğünde davranışları veya ortaya çıkan zeytinyağının özellikleri hakkında yorum talebine yanıt vermedi.

Yeni keşfedilen çeşitlerden bazıları ticari amaçlarla yetiştirilebilirken Lorenzo, yeni keşfedilen tüm çeşitlerin korunması ve incelenmesinin zeytinyağı sektörünün geleceği için şart olduğunu söyledi.

"Yeni zeytinliklerin çoğu, makineli hasada olanak sağlamak için yoğun bir şekilde ekiliyor ve daha verimli çeşitler tercih ediliyor" dedi Lorenzo. ​"Dolayısıyla çeşitlilik kayboluyor. Yeni çeşitleri araştırmak ve korumak zorundayız çünkü gelecekte işimize çok yarayabilirler.”