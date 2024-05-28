Araştırmacılar Zeytinlik Atıklarını Biyoplastiğe Dönüştürüyor

Jaén Üniversitesi ve Andaltec Vakfı'ndan araştırmacılar, zeytinlik budama atıklarından gıda ambalajı ve endüstriyel kullanıma uygun plastik üretti.

Araştırmacılar, zeytin yaprağı ve dallarından elde edilen biyokütleyi, tedavinin türüne bağlı olarak 300 ºC veya 400 ºC'ye kadar sıcaklıklara dayanabilen biyopolimerlere dönüştürdü.

Yüksek ısı direncinin bir sonucu olarak bilim insanları, biyopolimerlerin gıda paketleme uygulamalarında biyofilm olarak kullanım için mükemmel bir aday olduğunu söyledi.

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Her türlü biyoplastik üretimde ilgi konusu olan bileşik, aynı zamanda hemiselüloz ve ligninden oluşan lignoselüloz içindeki selülozdur. Zeytin ağacı biyokütlesi yüzde 30 ila 40 arasında selüloz içerir.

Araştırmacılar, "[Lignoselülozun] sürdürülebilir bir biyomateryal kaynağı olarak çekiciliği, büyük ölçüde düşük maliyeti, yaygın bulunabilirliği ve kimyasal bileşimi gibi farklı faktörlere bağlanıyor" diye yazdı. ders çalışma Biofuels, Bioproducts and Biorefining bilimsel dergisinde yayınlandı.

Araştırmaları sırasında araştırmacılar biyokütle liflerini rafine ederek selüloz hamuru haline getirdiler ve ardından bunu kimyasal olarak selüloz asetata dönüştürdüler. ​"Bu yaklaşımı kullanarak selüloz asetat üretimi, farklı açılardan bazı avantajlar sunuyor” diye yazdılar.

Araştırmacılar, zeytinlik atıklarının biyoplastiğe dönüştürülmesinin, çiftçiler için atıkları gübreleme, enerji üretimi veya toprak kaplama amacıyla kullanmaktan daha üstün ekonomik faydalar sağladığını savundu.

"Ekonomik avantajı, zeytin ağacı budama biyokütlesinin yeniden değerlendirilmesinin yeni bir yolunu oluşturması, katma değeri yüksek ve piyasada büyük talep gören polimerlerin elde edilmesine olanak sağlamasıdır" diye yazdı araştırmacılar.

Araştırmanın ortak yazarı ve Jaén Üniversitesi'nin kimya, çevre ve malzeme mühendisliği bölümünde araştırmacı olan María Dolores La Rubia'ya göre, zeytinlik atıkları da plastik üreticileri için daha ucuz bir alternatif olabilir. Sentetik plastikler ham petrol, doğal gaz veya kömürün rafine edilmesinden yapılır.

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"Böylece Endülüs zeytinliği, İspanya'da biyoplastik üretimi için ana hammadde tedarikçisi haline gelebilir" dedi.

Ek olarak araştırmacılar, zeytin tarımı yan ürününün yeni uygulamasının çevresel etkisini azaltabileceğini savundu. Bazı tahminlere göre, İspanya'daki yüksek yoğunluklu ve süper yüksek yoğunluklu çiftlikler, her yıl hektar başına 30 ton zeytin ağacı budama biyokütlesi üretiyor.

"Geleneksel olarak bu kalıntı kullanılır. bünyesinde araştırmacılar, toprak değişikliği olarak veya çoğu durumda yakılarak zeytinyağı endüstrisinin karbon ayak izini önemli ölçüde artırıyor "diye yazdı.

Zeytin ağacı budama biyokütlesinin plastikte bir bileşen olarak kullanılmasına yönelik daha fazla araştırmanın Endülüs'te yeni iş fırsatları yaratılmasına yardımcı olabileceğini eklediler.

"Güney İspanya'nın zeytinlik ekiminin yoğunlaştığı ve çoğu durumda yüksek risk altında olan tarım alanlarında, döngüsel ekonomi ilkelerine dayalı yeni iş modelleri oluşturma konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğu göz önüne alındığında, sosyal avantajlar vardır. nüfus azalması” diye eklediler.