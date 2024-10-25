Romanya Nutri-Score'un Kabulü İçin Yeni Kurallar Belirledi

Rumen tüketiciler yakında görecek Nutri skor Ülke çapında perakendeciler tarafından satılan paketlenmiş gıda maddelerinin üzerindeki paket ön yüzündeki besin etiketleri (FOPL).

Rumen yetkililer bir halka danışma Nutri-Score'un uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin ince ayarını yapmak üzere, FOPL'nin benimsenmesinin Romanya'nın Avrupa Komisyonu önerileriyle uyum sağlamasına yardımcı olacağını belirtti.

Nutri-Score, paketlenmiş bir gıda maddesinin 100 gram veya mililitre porsiyon başına yağ, şeker, tuz ve kalori içeriğine göre ne kadar sağlıklı olduğunu değerlendirmek için koordineli beş renk ve harfin bir kombinasyonunu kullanan trafik ışığı tarzı bir FOPL'dir. bu ​"Yeşil A” en sağlıklı seçeneği gösterir ve ​"Kırmızı E” en az sağlıklı olanı gösterir.

Takip etme son güncellemeler Nutri-Score algoritmasına göre tüm zeytinyağları artık şu şekilde sınıflandırılıyor: ​"Açık yeşil B” yerine ​"Sarı C. "

Romanya hükümetinin kararı, geçici yasak Geçtiğimiz yıl yerel tüketici koruma otoritesi tarafından uygulanan.

Bu yeni yaklaşım, üreticilerin ürünlerine gönüllü olarak Nutri-Score logosunu yerleştirmelerine olanak tanıyacak. Ancak perakendecilerin Nutri-Score etiketli gıdaları diğer ürünlerden ayrı olarak sergilemeleri gerekiyor.

Tüketicilere ürün hakkında daha ayrıntılı besin bilgisi vermek için logoya bir QR kodu eşlik etmelidir. Gereken yere logonun eklenmemesi önemli para cezalarına yol açacaktır.

Ayrıca, Nutri-Score etiketi, aşağıdaki özelliklere sahip gıdalara uygulanmayacaktır: Kökenin Korumalı Tasarımı (PDO) veya Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) sertifikaları.

PDO ve PGI Korunmuş Menşe Adı (PDO) veya Korunmuş Coğrafi İşaret (PGI) sertifikasına sahip ürünler, nitelikleri, itibarı ve özellikleri coğrafi kökenleriyle yakından bağlantılı olan tarım veya gıda maddeleridir. PDO ürünleri genellikle bir alt bölgeye odaklanırken, PGI ürünleri daha geniş alanları kapsar. Bu tanımlar, sızma zeytinyağı gibi ürünlerin geleneksel yöntemlerle üretilmesini ve sıkı kalite standartlarına uymasını sağlar.

Daha spesifik olarak, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu tarafından imzalanan kararnamede şöyle denildi: ​"“Bu kararın hükümleri, geleneksel Rumen ürünlerine, yerel kaynaklı ürünlere veya coğrafi işaret, menşe adı veya garantili geleneksel spesiyalitelere sahip ürünlere uygulanmaz.”

Hükümet belgelerine göre, birçok tüketici besin bilgilerini doğru yorumlayacak bilgiye sahip değil.

"Hükümet yetkilileri kamuoyu danışma belgelerinde, "Çalışmalar, Nutri-Score etiketlerinin satın alma davranışlarını etkileyebileceğini, daha sağlıklı seçimler yapılmasını sağlayabileceğini ve halk sağlığı üzerinde uzun vadede olumlu bir etki yaratabileceğini göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

Hükümet ayrıca, obezite, diyabet ve benzeri sorunları ele almak için Nutri-Score'un benimsenmesinin potansiyelini vurguladı. kalp-damar hastalığı.

Hükümete göre gıda üreticileri; geliştirmeye teşvik edildi Daha iyi Nutri-Score puanları elde etmek için ürünlerinin besin profillerini inceleyin.

Yeni kurallar, resmi yasa gazetesinde yayımlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

Nutri-Score şu anda Fransa, Belçika, Almanya, Lüksemburg, İspanya ve Hollanda'da kullanılıyor. İsviçre de Fransa'da ortaya çıkan logoyu benimsedi.

Ancak FOPL oldukça tartışmalıdır. Birçok ülke bir koordineli çaba Avrupa Birliği'nde yaygın olarak benimsenmesini engellemek için bazı erken benimseyenler rotasını değiştirdi.

Fransız çokuluslu gıda şirketi Danone geçenlerde açıkladı birçok ürününden Nutri-Score etiketini kaldıracağını duyurdu.

Danone'ye göre Nutri-Score algoritmasının son revizyonu içilebilir süt ve bitki bazlı ürünleri haksız yere cezalandırıyor.

Son görevi sırasında Avrupa Komisyonu, Nutri-Score'un Avrupa çapında bir FOPL olarak seçilebileceğini ima etti. Ancak yoğun tartışmalar Brüksel'i şu noktaya getirdi: geçiciy işlemi duraklat.

Gözlemciler, 1 Aralık'ta resmen göreve başlayacak yeni komisyonla birlikte görünümün değişebileceğini belirtti.st.

Christophe HansenTarım ve Gıdadan Sorumlu Yeni Avrupa Komiseri'nin AB'nin yeni tüzüğünü açıklaması bekleniyor Tarımsal strateji Yakında. Bazıları planın AB çapında bir FOPL önerisini içereceğini öngörüyor.