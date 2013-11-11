AB Zeytinyağı Sektörü, Yeni Okul Tanıtım Planı Ayrıntıları İçin İstekli

AB'deki okullarda zeytinyağını ve sofralık zeytinleri teşvik etme planı, Avrupa Komisyonu'nun Zeytinler ve Türetilmiş Ürünlerle ilgili Danışma Grubu'nun bir sonraki toplantısında görüşülmesi muhtemel konular arasındadır.

13’in Kasım’ında Brüksel’de yapılacak olan toplantıda, Komisyon’dan zeytinyağı etiketi kurallarını sertleştirme planı ve ABD ile serbest ticaret görüşmelerine dair brifingler de dahil olacak.

Grubun başkanı Rafael Sánchez de Puerta Díaz, gündeminin henüz sonuçlanmadığını, ancak muhtemelen zeytinyağı pazarı ve mevcut hasat için güncellenmiş tahminler.

AB okullarında zeytinyağının teşvik edilmesi

Avrupa Parlamentosu'nun İspanyol Üyeleri, AB'nin bir okul zeytinyağı ve sofralık zeytin programı sağlaması için yeni çiftlik politikasını zorladı. Bir hüküm kazanmayı başardılar. Ortak Tarım Politikası (OTP) 2014 - 2020 için süt ürünleri ve meyve ve sebze tüketimini teşvik eden mevcut fonlara benzer fon sağlayan gönüllü bir okul programı.

Sánchez, danışma grubunun plan üzerinde Komisyon'dan bir güncelleme istediğini söyledi ve muhtemelen 2015'e kadar başlamayacaktı.

Daha net etiket bilgisi gerektiren planların kaderi

Sánchez, grubun aynı zamanda Komisyona planlarında vaat edilen değişiklikleri açıklamasını istedi. zeytinyağı etiketleme yasaları.

Daha net etiket bilgileri ve yanlış etiketlemeye yönelik daha sert cezalar ve daha fazla kontrol için gereklilikler, diğer hükümlerinden biri hakkındaki tartışmaların ortasında Mayıs ayının son dakikasında geri çekilen taslak bir AB yönetmeliğinin parçasıydı - a doldurulabilir zeytinyağı kaplarının yasaklanması restoran masalarında.

Sánchez, kimsenin taslak düzenlemenin geri kalanını sorgulamadığını ve grubun yeniden doldurulabilir konteyner yasağı olmasa da Komisyonun devam etmeyi planlayıp planlamadığını bilmek istediğini söyledi.

"Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz, ancak şimdiye kadar Komisyon yeni bir düzenleme olacağını söylemedi ”dedi.

AB - ABD ticaret ilişkileri

Sánchez, grubun ayrıca Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) tarafından yayınlanan küresel zeytinyağı ticaretindeki rekabet raporuna tepkisi konusunda Komisyon'dan bir brifing beklediğini söyledi.

Grup, Komisyonun raporu takip etmek için ne yaptığını bilmek istedi. ​"kabul etmediğimiz bir çok şey var. ”

Sánchez raporun önerdiğini söyledi - ​"çok spesifik olmadan genel bir şekilde - Avrupa zeytinyağının kalite sorunları olduğu. "

Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından kalite kriterleri olarak kabul edilmemiş olan testlere çeşitli durumlarda atıfta bulunulmuştu. DAG'lar (diasilgliseroller) ve PPP'ler (pirofeofitinler)dedi.

Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü bunu pazarı bozmamak olarak kabul ettiğinde, AB'nin zeytinyağı üreticilerine sağladığı gelir desteğini de sorguladı.

Sánchez dedi ki USITC raporu hazırlanmıştı ​"ticari nedenlerle, ​"(ABD) üretimini Avrupa üretiminden korumak ”ve ​"pazara bir ticaret engeli getirmek. "

Serbest bırakılması ABD ve AB arasındaki serbest ticaret müzakerelerine denk geldiğinde, grup, Komisyon'un zeytinyağıyla ilgili görüşmelerde ne konumda olduğunu, USITC raporunun olası yankıları olarak gördüklerini ve Onlar hakkında ne yaptığını söyledi.

USITC raporu, US House Ways and Means Komitesi'nin talebi üzerine hazırlandı. Böyle sözde §332 soruşturma bunu çoğunlukla ABD ticaret eylemleri izlerithalatı sınırlamak gibi.

Geçen Kasım ayında, AB Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Karel De Gucht, Komisyon'un olası bir ABD zeytinyağı pazarlama siparişiİthalatçılara da uygulandığında haksız gecikmelere ve maliyetlere neden olacağını söylediği bir önlem.