İspanya ve İtalya, Restoranlardan Zeytinyağı Kapları Yasalarına Uymalarını İstiyor

İspanya ve İtalya'daki zeytinyağı sektörü için restoranlarda yeniden doldurulabilen zeytinyağı kaplarının kullanılmaya devam edilmesi acil bir sorun olmaya devam ediyor.

Uygulama, Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde on yıldan fazla süredir yasak olmasına rağmen devam ediyor.

Devam eden bu sorun, İspanya'nın Mesleklerarası Zeytinyağı Örgütü'nü restoranları, tüketicileri ve kurumları hedef alan yeni bir kampanya başlatmaya yöneltti.

"Anonim bir paket bana hangi kaliteyi sunar? Son tüketim tarihi nedir? Gıda güvenliği sorunu durumunda kim sorumludur? Ve en önemlisi, içerdiğinden nasıl emin olabilirim? sızma zeytinyağı ve diğer yağların bir karışımı değil mi? "Interprofessional'ın başkanı Pedro Barato bir yazısında şöyle yazdı: basın açıklaması.

Nisan ayına kadar sürecek yeni kampanya, bir model izleyecek. önceki girişim 2017-2018 yılları arasında televizyon, sosyal medya ve diğer platformlarda yaygın olarak tanıtılan “#Peeerdona” adlı kampanya.

Kampanyanın tanıtım videolarında yer alan ünlüler arasında ünlü İspanyol oyuncu Rossy de Palma da yer aldı.

Girişim, yeni reklamlar, tanıtım çalışmaları ve zeytinyağı sektörü ile merkezi ve bölgesel hükümetler arasında bir dizi toplantıyı içeriyor.

Bu toplantıların amacı ülke çapında yeni bir denetim ve yaptırım turunun koordine edilmesidir.

"Hiç şüphe yok ki Bu yönetmeliğin uygulanması önemli bir adımdı. İlk kez, misafirperverlik müşterileri tükettikleri üründen emin olabiliyorlardı,” diye ekledi Barato.

"Bu uygulamayı yasaklayan yasalara sahip olamazken, bunları görmezden gelenlerin cezasız kalmasına izin veremeyiz. Yasanın uygulanmasını talep ediyoruz" diye ekledi.

Zeytinyağı analizleri konusunda uzmanlaşmış Jaén'deki Tello Laboratuvarları'nın müdürü Juan Antonio Tello, restoranlarda yeniden doldurulabilen kapların yasadışı kullanımına yönelik cezaların bu uygulamayı engellemede başarısız olduğunu belirtti.

"Bu yaygın bir uygulamadır. Anonim paketleme, menşe garantisi sunmaz ve bu nedenle güvenlik garantisi de sunmaz" dedi Tello Olive Oil Times.

"Bu unsurlar tüketicileri yanılttığı gibi tükettikleri zeytinyağının kalitesi ve güvenliği konusunda da her türlü güvenceyi ortadan kaldırıyor” dedi.

Bazı restoranlar, kapalı şişelerin ek maliyetinin başlıca endişe kaynağı olduğunu savunuyor.

"Tello, “En iyi çözüm, tüketicileri eğitmek, onlara doğru sunumu fark ettirmek ve kaliteli sızma zeytinyağını takdir etmelerini sağlamak” dedi. ​"Bu farkındalık ve kendilerine ne sunulduğuna dair takdir olmadan ilerleme zor olacaktır.”

Tello, zeytinyağı reklam kampanyalarının zeytinyağının farklı kalite seviyelerini ve bunların mutfak ve pişirme özelliklerini vurgulaması gerektiğini ileri sürdü. sağlık yararları.

"Tello, “Ayrıca katılımcı restoran ve barlarda özel bilgi noktalarının bulunması da faydalı olacaktır” dedi.

İtalya'da Unaprol'dan zeytinyağı üreticileri, çiftçi örgütü Coldiretti ile işbirliği yaparak, sonbaharda yeni zeytin sezonunun başlangıcında bir girişim başlattı.

İki örgüt açıkladı Tüketicilerin kaliteli zeytinyağlarını seçmelerine ve restoranlarda haklarının korunmasına yardımcı olmak için yeni bir on emir.

"Restoranlarda yeniden doldurulabilen kaplar yasaktır. [Müşteriler olarak] sızma zeytinyağının şişelenmiş, etiketli ve kurcalamaya dayanıklı bir kapakla korunan bir biçimde servis edilmesini talep ediyoruz” diye yazdılar.

Ayrıca ülke genelinde, yüksek kaliteli sızma zeytinyağlarını yasal olarak tanıtan ve müşterilerine sızma zeytinyağı çeşitliliğini sergileyen restoranlara değer katmayı amaçlayan çeşitli girişimler bulunmaktadır.

"İtalya Tarımsal Gıda Ürünlerinin Kalite Koruma ve Sahteciliğinin Önlenmesi Merkez Müfettişliği (ICQRF) yetkilileri, "Yönetmelik yürürlüğe girdiğinden beri ICQRF, bu hükme uyumu sağlamak için gıda hizmeti işletmelerinde özel denetimler yürütüyor" dedi. Olive Oil Times.

Yasa İspanya ve İtalya'daki restoran mutfakları için geçerli değildir. Zeytinyağı veya sızma zeytinyağı kullanımı bunun yerine gıda hazırlamada kullanılan malzemelerin kalitesini düzenleyen düzenlemelere tabidir.

Avrupa Birliği'nin en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri olan Portekiz, yasaklı yeniden doldurulabilir 2005 yılından bu yana zeytinyağı şişeleri üretiliyor. Yerel uzmanlara göre bu değişim, tüketicilerin kaliteli zeytinyağına ilişkin farkındalığını olumlu yönde etkiledi.

Bir diğer büyük zeytinyağı üreticisi olan Yunanistan, 2013 yılında yeni düzenlemeler getirdi ve o zamandan beri birkaç güncelleme geçirdi. Ancak, yasaya verilen yanıt farklı bir hal aldı.

Bu gerekliliklerin bir sonucu olarak Yunanistan'daki birçok restoran zeytinyağı çıkarıldı Müşteri masalarından konteynerlerin tamamı.