İspanya, Zeytinyağı Satışlarını Artırmak İçin Komediye Güveniyor

İspanya'nın en büyük profesyonel zeytinyağı organizasyonu, bu ay Madrid'de 12,000'den fazla koltuk kapasiteli WiZink Center'da başlatılan yeni bir ulusal tur kapsamında stand-up gösterisi Mentes Peligrosas (Tehlikeli Zihinler) ile güçlerini birleştirdi.

Ülkenin en ünlü komedyenlerinden bazılarının yer alacağı tur, şu temaları kullanacak: ​"“Mizah, Sağlık ve Lezzet” sloganıyla İspanyol zeytinyağlarını iç pazara tanıtmayı hedefliyoruz.

İspanya Zeytinyağı Asitleri Japonya ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda gerçekleştirdiği başarılı tanıtım kampanyalarıyla uluslararası alanda tanınmaktadır.

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İngilizce yayın yapan Olive Oils from Spain adlı bölümü, New York ve Chicago gibi şehirlerde zeytinyağıyla ilgili önemli etkinlikler ve konferanslar düzenliyor ve bu etkinliklere katılıyor.

Sağlıklı yaşam, kuruluşun mesajının her zaman önemli bir bileşeni olmuştur ve uluslararası Endülüs Bisiklet Yarışı gibi spor etkinliklerine katılımıyla bilinmektedir.

Kampanyalarıyla sık sık İspanyol ünlüler de anılıyor; tenis efsanesi Rafa Nadal belki de markanın en ünlü elçisi.

Bu son kampanya, son zamanlarda sert bir darbe alan İspanya iç pazarına odaklanıyor. yaşam maliyeti krizi ve yükselen zeytinyağlarının fiyatı.

"İspanya dünyadaki bir numaralı tüketicimiz ve ona özel bir özen göstermeliyiz” dedi Aceites de Oliva de España Başkanı Pedro Barato. ​"Bu lüks elçilerin yardımıyla, olumlu bir mesajla maksimum sayıda tüketiciye ulaşmak istiyoruz. Deneyimlerimizden biliyoruz ki mizah, tanıtım için muhteşem bir kaldıraçtır.”

(Fotoğraf: Mentes Peligrosas)

"İspanyolların bir yemeğe olan bağlılığını vurgulamak için mizah kadar iyi bir şey yoktur, çünkü mizah olmadan ülkemizi veya gastronomimizi anlayamazdık” diye ekledi. ​"Bu nedenle, İspanya'dan Zeytinyağları bölümü aracılığıyla bilgilendirme kampanyalarımızda sıklıkla mizahtan yararlandık; leon harlem kendisi.”

Canlı stand-up performanslarıyla ünlü olan ve milyonlarca TikTok videosuyla artık genç nesiller arasında yükselen bir yıldız olan Leo Harlem, açık sözlü bir savunucudur. sızma zeytinyağı.

Bu yılın Ağustos ayında bir radyo röportajında ​​şunları söyledi: ​""Zeytinyağı yoksa medeniyet de yoktur" sözü İspanyol halkında yankı buldu ve o günden bu yana klip sosyal medya platformlarında yaklaşık yarım milyon kez izlendi.

Ayrıca, sızma zeytinyağının reçeteli olarak ülke çapında satışa sunulması çağrısında bulunduğu da biliniyor ve şöyle diyor: ​""Burada sahip olduğumuz en güzel şey sağlığımızdır."

Leo Harlem'in yanı sıra Silvia Abril, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Álex Clavero, Eva Hache, Xosé A. Touriñán, David Cepo ve Carolina Iglesias sahne alacak.

Aceites de Oliva de España, topluluğun kuşaklar arası geniş kitlelere ulaşabilmesinin, mesajlarının yayılmasını kolaylaştıracağını umuyor.

Kuruluşun en çok hedeflediği kitle, ülkenin potansiyel tüketicilerinin en gençleri. Zira sağlık trendleri, TikTok gibi sosyal medya araçları üzerinden hızla yayılıyor.

Fiyatlar düşmeye devam ederken, İspanyol zeytinyağı sektörü için iç pazarda kaybedilen zemini geri kazanmak önemli bir hedef olarak görülüyor ve bu hedefin, İspanyol zeytinyağı sektörü arasında bir taban oluşturması umuluyor. genç tüketiciler uzun vadeli dayanıklılık sağlayacaktır.