İspanyol Tüketici Grubu Üç Zeytin Yağı İçinde Neredeyse Biri Buluyor Mislabeled

Test ettiği 34'in ekstra sızma zeytinyağından dokuzu gerçekten bakire kaldığını söyleyen bir İspanyol tüketici kuruluşu lampante, büyük zeytinyağı şirketlerinin yasal işlem tehditlerine rağmen iddialarını bekliyor.



Hojiblanca ve ArteOliva zararlardan dolayı dava açmakla tehdit edenler arasındaydı. Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü'nü (OCU) testlerinde uygun uygulamayı gözlemlememekle suçlamak için Acesur, süpermarket zinciri Condis ve Yemeklik Yağ Şişeleme ve Rafinaj Şirketleri Birliği (ANIERAC) dahil diğerleri katıldı.

Ancak OCU, 34 EVOO ve 6 sızma zeytinyağı örneğini bir tatma paneline ve fiziksel ve kimyasal testlere tabi tuttuğunu söylüyor.

Numunelerin çoğunluğu etiketlerinde belirtilen kalitede olmasına rağmen, OCU testlerinin ​"dokuz marka, bakire olduğu ortaya çıktığında ekstra olarak etiketlenmiş bir petrol satarak tüketicileri yanlış yönlendirdi. ”Ortalama olarak, tüketiciler için 1 € daha ödüyorlardı. fazladan bakire sızma zeytinyağı, dedi.

Dokuz numune Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca ve Ybarra markalarından plastik şişelerden, Oli Sone'dan (LIDL) bir cam şişe ve Arteoliva'dan bir tetra paketinden geldi.

Dokuz kişiden hepsi puanlandı ​"çok kötü ”ifadesini kullandı. ​"çok iyi ”dedi. Coosur örneği derecelendirildi ​"iyi "ve bu kategori altında ​"kabul edilebilir".

Ayrıca, Maeva'dan bir EVOO ve Olilán'dan bir sızma zeytinyağının olduğu bulundu. lampante​"ve bu nedenle (kimyasal olarak) rafine edilmeden satış için uygun değil ”dedi OCU bir basın açıklamasında.

İspanya'da ilgili tüketici ve tarım otoriteleri, herhangi bir işlem yapılması gerekip gerekmediğini araştırmak için sonuçlar hakkında bilgilendirildi.

OCU, tespit edilen sorunlara rağmen makul fiyatlarla kaliteli ürünler bulunduğunu söyledi. ​"Zeytinyağında, diğer birçok üründe olduğu gibi, yüksek bir fiyat her zaman kalitenin göstergesi değildir. "

Hojiblanca ve ArteOliva yasal eylemi tehdit ediyor

İçinde basın bülteni, Hojiblanca OCU’nun, alınacak örnek sayısı ve analiz protokolü gibi test düzenlemelerine uymadığı için dava açacağını söyledi.

Ayrıca, ​"güvenilir şirket içi ve harici test sonuçları ”- hem kimyasal analizler hem de tadım panelleri ile - OCU tarafından zeytinyağı kategorisinin işlenmemiş olduğunu kanıtlayan gerçekten EVOO oldu.



Birkaç şişenin yasa dışı analizi, milyonlarca litreyi temsil etmez - Hojiblanca Sözcüsü

"Hojiblanca, üye kooperatifleri ve binlerce zeytin çiftçisi hiçbir şekilde kimseyi aldatmıyor veya aldatmıyor ”dedi.

Bir Hojiblanca sözcüsü, bir cam şişede Hojiblanca marka EVOO'dan alınan numuneler ve yine Hojiblanca ahırından Cordoliva ürünlerinden alınan iki numunenin OCU tarafından temizlendiğini söyledi. Olive Oil Times.

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"Bu, aynı fikirde olmamamızın nedenlerinden biridir. Birkaç şişenin yasadışı analizi milyonlarca litreyi temsil etmez ”dedi.

ArteOliva sözcüsü Felipe Silvela, şirketin OCU'ya da tazminat davası açacağını tweetledi. ​"ArteOliva “OCU'nun bu şirketin prestijini ve bütünlüğünü haksız yere mahvetmesine izin vermeyecek” dedi.

tüketici hakları

OCU, gelen taleplere cevap vermedi Olive Oil Times testi hakkında daha fazla bilgi için.

Hojiblanca, süpermarket ışığı altında yağlanma olasılığına değindi.

Ancak OCU Direktörü Jose María Múgica bugün bir blogda, tüketicilerin satın aldıkları ürünün, bir süpermarket rafındaki süresinin uzunluğu veya koşulları ne olursa olsun, etiketin söylediği şey olduğunu bilme hakkına sahip olduğunu söyledi.

OCU Direktörü Jose María Múgica

"Ürünleri tüketiciye ulaştıkları eyalette analiz ediyoruz. ”

"Sızma zeytinyağı aldıklarını düşünüyorlarsa, şişe sızma değil, sızma veya sızma zeytinyağı içermelidir. lampante"Dedi.

"Ve değirmenden taze olsun veya rafta aylar sonra, satın aldıklarında satın almaları ekstra bakire olmalı. ”

İspanya'nın zeytinyağı sektöründe tepki

süre son yağmur İspanya'nın kuşatılmış zeytinyağı sektöründe neşelendirmenin bir nedeni, dün bazı sosyal medya çevrelerinde bu davanın yaygın tanıtımının ortasında bir umutsuzluk havası vardı.

Bazı üreticiler bunun hoş bir uyandırma çağrısı olduğunu söylerken, diğerleri ​"hüzünlü ve acınası ”vardır ve hem İspanyol ihracatına hem de iç tüketime zarar verir.

Panel testi

Hojiblanca yaptığı açıklamada, bir süredir zeytinyağı sektörünün ​"tadım paneli yönteminin belirsizliği ”.

Panel testinin standardizasyonu Endülüs bölgesel ve İspanyol merkezi hükümetlerinde ilgili makamlarca ve ayrıca Avrupa Tarım Komiseri tarafından söz verilmişti. Dacian Cioloş onun bir parçası olarak Zeytinyağı Eylem Planı, o dedi.

Diğer hedeflerin yanı sıra, ikinci plan ​"Bu tadım panellerini tam olarak önlemek için standartlaştırmayı amaçladı ​'aynı ürün için değişken sonuçlar 've dolayısıyla bunun gibi raporlar da, özellikle de krizin bu dönemlerinde İspanyol gıda sektörüne hiçbir şekilde yardımcı olmadığını bildiriyor ”dedi.

Tarım konusunda bir AK Sözcüsü söyledi Olive Oil Times Bugün bu yıl Temmuz ayında Üye Devletler ​"panel testinin işleyişinde karşılaştıkları sorunları anlatmaya ve çözümler önermeye davet edildi. ”

"Şimdiye kadar ayrıntılı bir yanıt gelmedi ve komisyon şimdi hatırlatma gönderdi ”dedi.