İspanyol Yetiştiriciler Hindistan'da Sofralık Zeytin Pazarını Büyütüyor

İspanyol Dış Ticaret Enstitüsü'nün (ICEX) yeni bir raporu, Hindistan'ı ülkenin sofralık zeytin üreticileri için umut verici bir pazar olarak tanımladı.

"ICEX yetkilileri raporun girişinde, Hindistan'da zeytin tüketiminin 4.2'ten 2024'a kadar yıllık yüzde 2030'lik bileşik büyüme oranıyla arttığını yazdı. ​"İspanyol zeytinleri en çok tüketilen zeytin olduğu için Hindistan'da konsolide bir varlığa sahip.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan veriler, Hindistan'ın İspanyol sofralık zeytinlerine olan iştahının önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

2005 yılında Hindistan, İspanya'dan 2,464 € değerinde 400,000 ton sofralık zeytin ithal etti. Karşılaştırıldığında, dünyanın en kalabalık ülkesi 3,813'de 2022 milyon Euro değerinde 5.95 ton ithalat yaptı.

İspanya, hazır ve konserve zeytin kategorilerinde pazar payının yüzde 33'ünü elinde bulundurarak Hindistan'ın önde gelen zeytin tedarikçisidir. Bunu Mısır, Fas, Türkiye, ABD, İtalya ve Portekiz takip ediyor.

ICEX raporuna göre sofralık zeytin tüketiminin artmasının temel nedeni genç Hintliler. Ancak İspanya'nın sofra ithalatına uygulanan yüzde 30'luk gümrük vergisi daha hızlı büyümeyi engelliyor.

Hindistan'da çekirdeksiz bütün yeşil zeytinin kilogram başına ortalama fiyatı 547.78 rupi (6.10 €), siyah zeytin ise İspanya'daki ortalama fiyatın biraz üzerinde 857.98 rupi (9.56 €) olarak fiyatlandırılıyor.

Hintli şirketler zeytinleri toplu olarak ithal ediyor ve çoğunlukla İspanyol menşei vurgulanarak kendi marka isimleri altında dağıtıyorlar. Zeytinleri restoran ve konaklama sektörlerinde ve perakende satışta dağıtıyorlar ve e-ticaret platformlarında satışları artıyor.

Bir miktar zeytin ekimi yapılırken kök salmaya başladı Hindistan'ın kuzeybatısındaki kurak Rajasthan eyaletinde yıllık üretim nispeten düşük ve yakın zamanda önemli ölçüde artması da pek olası değil.

Stratejik danışmanlık şirketi Vilcon'dan alınan veriler, Hindistan'ın şu anda 20,000 hektarlık zeytinliklere sahip olduğunu ve yılda yaklaşık 700 ton zeytinyağı ve 400 ton sofralık zeytin ürettiğini gösteriyor.

Hindistan sofralık zeytinin yanı sıra gelişen pazar İspanyol zeytinyağı üreticileri için.

Andalucía TRADE'e göre Asya'da önemli bir pazar potansiyeli var. İhracat satışları 31'ün ilk dört ayında 2023 milyon Euro'ya ulaştı ve bu, İspanya'nın kıtaya yaptığı toplam ihracatın yüzde 88'ini oluşturdu.

Hindistan şu anda Endülüs'ten zeytinyağı ihracatı için Asya'nın dördüncü büyük pazarıdır. İspanya'nın en büyük zeytinyağı üreten bölgesi, ülkenin çoğundan sorumludur. Asya'ya zeytinyağı ihracatı.

2023'ün ilk dört ayında Endülüs, İspanya'nın toplam ihracatının yüzde 117'ini oluşturan 70 milyon Euro zeytinyağı ihraç ederken, Katalonya (İspanya'nın dördüncü en büyük üretim bölgesi) yüzde 18 ile onu takip etti. Raporlar, Hindistan'daki zeytinyağı satışlarının aynı dönemde 9.9 milyon avroyu aştığını ve yüzde 31'lik bir artışa işaret ettiğini gösteriyor.

Hindistan, geleneksel dağıtım ve çevrimiçi ticaretin etkisiyle sağlıklı gıda tüketiminde de önemli bir büyüme yaşadı. Bu eğilim öncelikle ülkenin e-ticaret büyümesini artıran hızlı dijitalleşmesine bağlanıyor.

Yine de Vilcon'dan gelen veriler, Hintlilerin yüzde 80'inin hipermarket ve süpermarketlerden zeytinyağı satın aldığını, yüzde 12'sinin ise zeytinyağını internetten satın aldığını gösteriyor.

Ekonomist İstihbarat Birimi'nin kıdemli analistlerinden Sumedha Dasgupta şunları söyledi: Olive Oil Times Hindistan, bir dizi İspanyol şirketinin iş yapması için giderek daha popüler bir yer haline geliyor.

"Hindistan'ın devasa pazarı ve hızla genişleyen ekonomisi göz önüne alındığında, İspanyol şirketleri Hindistan'da yatırım yapma arayışına girdi" dedi.

"Çok sayıda İspanyol işletmesi ortak girişimler, yan kuruluşlar veya diğer stratejik ittifaklar aracılığıyla kendilerini [Hindistan pazarında] kurdu" diye ekledi Dasgupta. ​"Biyoteknoloji, tarım-gıda ürünleri, ilaç ve turizm gibi alanlar iki ülke arasındaki sinerjinin daha da büyümesine yol açabilir.”

ICEX raporu, Hindistan pazarındaki başarının anahtarlarının yerel tüketici tercihlerine hitap etmek, distribütörler ve perakendeciler ile sağlam ilişkiler kurmak ve yerel düzenlemelere uymak olduğu sonucuna varmıştır.

"Hindistan'a açılmak isteyen İspanyol şirketlerinin karşılaşabileceği başlıca zorluklar arasında yerel yasa ve gelenekleri kavramak ve Hintli müşterilerin ve şirketlerin farklı gereksinimlerine ve zevklerine cevap vermek yer alıyor" dedi Dasgupta.

"Oldukça büyük bir tüketici tabanı ve hızla genişleyen ekonomisi Hindistan'ı iş yapmak için cazip bir yer haline getiriyor" diye sözlerini tamamladı.