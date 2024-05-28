İspanyol Zeytinyağı Sektörü Çin'e İhracatı Geliştirmek İçin Çalışıyor

İspanya'daki zeytinyağı üreticileri, tarihsel olarak yüksek fiyatlar nedeniyle özellikle Çin'de yeni uluslararası pazarlar geliştirmek için çalışıyor. tüketici alışkanlıklarını değiştirdi Avrupa Birliği'nde.

"Çin, İspanyol ürünleri için stratejik bir pazar olacak” dedi. yönetici müdür Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC)

Bu yıl Gansu'ya daha fazla ağaç dikildi ancak pazar AB zeytinyağı istediği için ilgilenmiyor. - Jane Gong, Yapımcı

Çin'in büyüdüğünü ifade etti. ​"zeytinyağına olan talebin, Çin nüfusu arasındaki maaşların artmasıyla ve sağlıklı beslenmeyle ilgilenen ve alternatif yağlardan daha pahalı olan zeytinyağını alabilen insan sayısının artmasıyla büyük ilgisi var.

Bir göre rapor Gayrimenkul danışmanlığı yapan Knight Frank'tan yapılan açıklamaya göre, Çin'in ultra zengin nüfusunun 47 yılına kadar yüzde 2028 oranında artması bekleniyor.

"Raporda, bu büyümenin Çin'in gelişen orta sınıfını, teknolojideki ilerlemeleri ve önemli yeni zenginlik yaratan endüstrilerin genişlemesini yansıttığı belirtildi.

İspanyol üreticiler ve ihracatçılar uzun zamandır tanımlanmış Yüksek potansiyele sahip bir pazar olarak Çin'in yükselen orta sınıfı.

IOC verilerine göre Çin zeytinyağı tüketimi 12,000/2008 mahsul yılında 09 tondan 42,500/2022'te 23 tona çıktı. Aynı dönemde İspanyol ticaret verileri bakire ve sızma zeytinyağı Çin'e ihracat 3,638 tondan 27,172 tona yükseldi

Çin'deki tüketici eğilimleri konusunda uzmanlaşan Daxue Consulting, artan tüketim Akdeniz'e seyahat eden ve zeytinyağı konusunda bir tat geliştiren Çinli orta sınıfın daha büyük bir kısmı için.

Aslında, bir ticaret grubu olan Mesleklerarası İspanyol Zeytinyağı Derneği, yakın zamanda Pekin'de iki etkinliğe ev sahipliği yaparak artan iştahtan yararlanmaya çalıştı.

İlki medyaya ve etkileyicilere yönelikti ve çeşitli İspanyol sızma zeytinyağının tadına bakmayı, bir yemek pişirme gösterisini ve zeytinyağının özellikleri hakkında bir konuşmayı içeriyordu. sağlık yararları.

Profesyoneller arası kuruluş ayrıca Pekin'deki distribütörler ve ithalatçılar için ülkenin perakende tanıtımcılarıyla yakın bir ilişki kurmayı amaçlayan bir tadım etkinliği düzenledi.

Ancak genel müdür Antonio Carrasco Goya ve İspanya, ihracatçıların tam avantaj sağlamak için Çin pazarının kendine özgü özelliklerini anlaması gerektiği konusunda uyardı.

İçinde 2023 röportajıCarrasco, Çinli tüketicilerin zeytinyağını hala mutfağın temel malzemesi olmaktan ziyade özel bir gıda ve yeni bir hediye olarak gördüklerini söyledi.

Ayrıca Goya'nın tecrübesine göre dünyanın ikinci büyük ekonomisinde zeytinyağı satışlarının yüzde 80'inin hediyelik olduğunu belirtti. Şirketlerin bu dinamiklerden yararlanmak için Çin'de iyi gelişmiş tedarik zincirlerine sahip olması gerekiyor.

"Bu hediyelik eşya pazarına ulaşmak için bir dağıtıma sahip olmanız gerekiyor” dedi Carrasco. ​"Ancak büyüme, tüketim ve sağlık açısından çok zor ve çok yavaş. Çin Yeni Yılı gibi belirli bir zamanda hediye sayısındaki artıştır.”

Bu arada, Zeytin Zamanları kurucusu Jane Gong, Ödüllü Gansu'daki zeytinyağı üreticisi, zeytinyağı pazarı büyümesine rağmen Çinli müşterilerin sızma zeytinyağı ile zeytinyağı arasında ayrım yapma eğiliminde olmadığını söyledi. diğer sınıflar.

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"AB'de insanlar sızma zeytinyağı, sızma zeytinyağı ve sızma zeytinyağı arasında ayrım yapıyor, ancak Çin'de bunların hepsi zeytinyağı" dedi.

Gong, Çin pazarında zeytinyağı satıcılarının karşılaştığı bir diğer zorluğun da zeytinyağının gıda hazırlamada sınırlı kullanımı olduğunu ekledi. Birçok tüketici zeytinyağı ile yemek pişirirken, salatalarda kullandığını söyledi. dondurma ve marinatlar hala nispeten nadirdir.

Şirketin Ezhi‑8 monovarietal Whispering Flowers markasına rağmen 2024'te üst üste üçüncü yıl Gümüş Ödül kazandı. NYIOOC World Olive Oil CompetitionGong, Çin'deki yüksek üretim maliyetleri nedeniyle ithalatın muhtemelen daha rekabetçi kalacağına inanıyor. ​"Ölçek ekonomileri daha küçük olduğundan fiyatlar daha yüksek” dedi.

Sonuç olarak, İspanyol ve diğer AB zeytinyağı üreticileri Çin pazarına girerken önemli bir fiyat avantajına sahip.

"Çin'de ithalatın yüzde 90'ından fazlası AB'den geliyor" dedi Gong. ​"Geçen yıla göre yüzde 10-15 oranında bir artış var.”

Çevrimiçi alışveriş platformu Taobao'nun verilerine atıfta bulunarak, işletmeler arası satışların, işletmeden tüketiciye satışlarla birlikte önemli ölçüde arttığını da sözlerine ekledi.

"Ayrıca bu tüketiciler, güvenilirlik ve yüksek kaliteyi önerdikleri için tanınmış ve seçkin markaları arıyorlar" dedi Gong. ​"Ancak zeytin ürünleri konusunda halen ciddi bir bilgi eksikliği mevcut.”

"Çinliler de artık geçen yıla göre daha pahalı olan yabancı zeytinyağını tercih ediyor” diye ekledi. ​"Bu, bazı müşterileri caydırıyor. Bu yıl Gansu'ya daha fazla ağaç dikildi ancak pazar AB zeytinyağı istediği için ilgilenmiyor."

Gong, büyük şehirlerdeki genç tüketicilerin Çin'de zeytinyağı tüketimini yönlendiren nüfusun ana kesimlerinden biri olduğuna dikkat çekti. ​"Küçük şehirlerde ise müşteriler fıstık, soya fasulyesi ve bitkisel yağları tercih ediyor” diye konuştu.

IOC'ye göre Çin'deki ana talep bölgeleri, yaklaşık 100 milyon kişiye ev sahipliği yapan Pekin, Şangay ve Guangzhou metropol alanlarıdır.

Ancak geçen yıla kıyasla yüzde 15 oranında artan genç işsizliğinin, değişen yeme alışkanlıkları gibi İspanyol ihracatçılara kısa vadeli zorluklar yaratması da muhtemel.

"Giderek daha fazla insanın paket servis satın alması ve artık yemek pişirmemesi nedeniyle zeytinyağı ithalatı zorluklarla karşılaşabilir" dedi Gong. ​"Bunun nedeni paket servisinin daha ucuz olması değil, daha uygun olmasıdır.”