İspanyol Üreticiler Uzak Amerika İthalat Kısıtlamaları'ndan Korkuyor



California Olive Ranch'da bir hasat

İspanyol zeytinyağı üreticileri ​"haksız ”ve ​"Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde dikkate alınacak saçma ”pazarlama emri, zeytinyağlarının ithalatına ağır kısıtlamalar getireceğinden korkuyor. La Rioja.



Dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla zeytinyağı ithal eden Amerika Birleşik Devletleri, 61,470 yılında İspanya'dan toplam 2011 ton satın aldı. Kaliforniya'nın en büyük petrol üreten eyaleti yılda yaklaşık 10,000 ton pompalıyor - 276,000'e kıyasla cüce bir rakam ton her yıl, çoğunlukla İspanya ve İtalya'dan ithal edilmektedir - ancak Altın Eyalet'teki üreticilerin bundan çok daha fazlasını üretme istekleri vardır.

Pazarlama siparişi ilk olarak geçen Ocak’ta Dixon, Kaliforniya'daki konferans ve o zamandan beri sektörde sıcak bir konu haline geldi. Kaliforniya üreticileri, pazarlama emrinin yurtdışından gelen kötü etiketlenmiş ve standart altı zeytinyağı miktarını azaltabileceğini ve yerel üreticilerin ithal zeytinyağlarıyla rekabet edebilmesi için oyun alanını düzleştirebileceğini söylüyor.

Bu arada, Kuzey Amerika Zeytinyağı BirliğiBaşlıca ithalatçı ve distribütörlerden oluşan, yeni girişim denir​"birkaç zeytinyağı kategorisini tamamen ortadan kaldırarak ticareti kısıtlamak ve aynı zamanda endüstriye reddedilen test yöntemleri uygulamak girişimi. ”

Gregorio López, başkanı zeytin sektörü İspanya Tarım ve Hayvancılık Örgütleri Koordinatörü'nde (COAG) ABD tarafından atılan adımların, ​"karakterin dışında ”ve ​"zeytinyağı üreticilerine ​"tetikte. ”

López, kuruluşun, gelen ürünlerin yüzde 100 kalite kontrolünün (şu anda yalnızca yüzde 5'i analiz ediliyor) ve daha katı bir şekilde uygulanmasını içeren önerilen kısıtlamaların ihtiyatlı olduğunu söyledi. zeytinyağı etiketleme standartları, İspanyol zeytinyağının ​"gümrükte tutuldu. ”

"Ne yaptıklarını görmek için Amerikalılarla oturmalıyız. Hız ve çeviklikle hareket etmeli ve üreticilere zarar vermemek için temel kurallar koymalıyız. ”Dedi.

İspanya'daki diğer endüstri temsilcileri, sorunun aylardır devam etmesine rağmen, Başkan Barack Obama'nın Kaliforniya'da oy toplamak zorunda olduğu yakın bir seçimin arifesinde henüz kızışmaya başladığına işaret etti.



Jaime Garcia-Legaz

Henüz bir karar alınmamış olsa da, İspanya'nın Ticaret Bakanı Jaime Garcia-Legaz en iyi çıkarları korumak için konuyu yakından izliyor. zeytinyağı üreticileri son yıllarda büyük kayıplar yaşamışlardır.

Mart ayında Garcia-Legaz, İspanya'nın konuyla ilgili görüşünü tartışmak için USDA Pazarlama ve Düzenleme Programları Müsteşarlığı Edward Avalos ve ABD Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Miriam Sapiro ile bir araya geldi.