İspanyol Üreticiler ve Politika Yapıcılar Çin Pazarında Başarı İçin Stratejileri Araştırıyor

Akdeniz havzasında üst üste gelen kötü hasat yılları üretimde ciddi bir düşüşe yol açsa da zeytinyağı Çin'de hala çok rağbet görüyor. özellikle İspanya'dan.

Yurt dışına seyahat etmiş ve gıdaya maruz kalmış büyük şehirlerdeki genç tüketiciler arasında değişen beslenme alışkanlıkları Akdeniz diyeti zeytinyağı alımlarını kısmen artırıyor.

Uluslararası Zeytinyağı Konseyi verilerine göre, Çin'in zeytinyağı tüketimi 12,000/2008 mahsul yılında 09 tondan 42,500/2022 mahsul yılında 23 tona yükseldi.

Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen ürünlere gümrük vergisi uygulamasının ardından, mevcut küresel jeopolitik iklim, gıda ürünlerinin bir pazarlık silahı olarak kullanılma riskini artırdı. - Fernando Ortega, zeytinyağı sürdürülebilirlik direktörü, ActelGrup

Yine de soya fasulyesi, ayçiçeği, fıstık ve kolza yağı en iyi yağ olmaya devam ediyor. en yaygın pişirme yağları Çin'de uygun fiyata kolayca bulunabilen ve tarihi olarak yöresel yemeklerin hazırlanmasında kullanılan bir bitkidir.

son zamanlarda rehberlik Katalan tarım-gıda sektörünü uluslararası alanda tanıtan bir kamu kuruluşu olan Prodeca tarafından yayınlanan bir çalışma, sızma zeytinyağı Üreticiler Çin'in büyüyen pazarında daha rekabetçi olabilir.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde belli bir deneyime sahip üreticiler arasında, endemik Arbequina çeşidinden sızma zeytinyağı üreten Lleida merkezli bir kooperatif olan ActelGrup da yer alıyor.

Katalan kooperatifi, sızma zeytinyağını ulusal süpermarketlerde Germanor markası altında ve ihracat için Romanico markası altında satıyor, ancak ​"Kooperatifin sızma zeytinyağı ve meyvelerden sorumlu sürdürülebilirlik direktörü Fernando Ortega, “Çin'e sızma zeytinyağı satışları şimdiye kadar az miktarda ve seyrek gerçekleşti” dedi.

Prodeca, Çin yemeklik yağ pazarının anlaşılması ve zeytinyağı tüketici profillerinin geliştirilmesinin önemini vurgularken, rehberde, farkındalık kampanyalarının, sızma zeytinyağının Çin mutfağına entegre edilmesi ve geleneksel beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde iyileştirilmesi yönünde yapılması gerektiği belirtildi.

Ancak Ortega, ​"“Zeytinyağının yerel mutfak gelenekleri dikkate alınarak entegre edilmesinin uygunluğuna odaklanan çalışmaların hâlâ eksikliği var, zira zeytinyağının kullanımı yerel beslenme biçimi ve kültürüyle yakından ilişkili.”

Bu nedenle Çin'de zeytinyağına olan ilginin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Prodeca, yüksek kaliteli bir sızma zeytinyağının lezzeti ve aromasının takdir edilmesi isteniyorsa, zeytinyağının Çin yeme alışkanlıklarına başlangıç ​​veya salata sosu olarak entegre edilebileceğini öne sürdü.

Çin mutfağının pek çok yemeğinin kızartılarak yapıldığını belirten Prodeca, zeytinyağının yüksek ısı koşullarında bile besin değerinin büyük bölümünü koruduğunu söyledi.

"Ortega, “Zeytinyağının tadı soğukken daha iyi anlaşılsa da, tekrar tekrar kızartmaya karşı mükemmel bir direnci vardır ve yüksek dumanlanma noktasına ulaşabilir” dedi.

Prodeca'nın önerilerinden biri de üreticilerin ve ihracatçıların sağlık yararları Özellikle gıda kirliliği skandalları bağlamında zeytinyağının.

Çin'de sağlık konusunda artan endişelerin tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Birçok kişi, yabancı zeytinyağı markalarından daha yüksek gıda güvenliği standartları garantisi talep ediyor.

Çin'de temmuz ayında yemeklik yağ taşıyan kamyonların karıştığı büyük bir gıda skandalı kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı.

Operatörler maliyetleri düşürmek için iki kat fazla mesai yapıyordu ve kamyonlar teslimatlar arasında temizlenmiyordu, bu da yenilebilir yağın sebze yağı ve diğer tehlikeli kimyasallarla çapraz kirlenmesine neden oluyordu.

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Çin'de kamuoyunda büyük tepkiye yol açan bu olay, 2008 yılında süt ve bebek mamalarına yüksek dozda zehirli madde karıştırılmasıyla ilgili yaşanan skandalı hatırlatıyor.

"Çin, satış potansiyeli nedeniyle İspanyol zeytinyağı pazarı için oldukça çekici bir ülkedir” ve ​"Ortega, “Gıda dolandırıcılığı vakalarının sayısı göz önüne alındığında, gıda güvensizliği söz konusu” dedi.

"Çin'de ise trend kesinlikle daha kaliteli sızma zeytinyağına olan talebin artması yönündedir" diye ekledi. ​"Şu anda Çin'de en önemli şey menşei ülkenin belirtilmesidir."

Prodeca kılavuzu ayrıca üreticilerin şunları vurgulamasını öneriyor: coğrafi kalite sertifikalarıKamu kuruluşunun, ödeme isteğini artırabileceğini söylediği Korunmuş Menşe Adı (PDO) ve Korunmuş Coğrafi İşaret (PGI) gibi tescilli markalar.

"Ortega, "Eksik olan şey kaliteli sızma zeytinyağına ilişkin daha derin bir anlayıştır" dedi. ​"Şarap sektörünün 15 yıl gerisinde olduğumuz hissi var. Rioja ve Ribera gibi İspanyol şarap bölgeleri, Çin de dahil olmak üzere dünya çapında iyi biliniyor.”

"Zeytinyağı için Avrupa PDO sertifikasyon sistemi aynı tanınırlığa sahip değil ve tüketici açısından satın alma anında ayırt edici bir unsur olarak kullanışlı görünmüyor, çünkü bu tanımlama bir markayı net bir şekilde tanımlamıyor” diye ekledi.

Ortega, sızma zeytinyağına özgü bir PDO promosyonu geliştirmenin ​"“İdare ile üretici firmalar arasında, hedefleri iyi tanımlanmış projelerde işbirliğini gerektirecektir.”

Çin'in yükselen zeytinyağı tüketim kültürünün tanıtımına yardımcı olan stratejilerden biri de, IOC'nin 2019 yılında Çin'in birçok şehrinde düzenlediği duyusal analiz eğitimiydi.

"Ortega, "Amerika Birleşik Devletleri'nde zeytinyağı tadım etkinlikleri ve daha fazla tanıtım iyi sonuçlar verdi" diye ekledi. ​"Son haberlere göre, ilk kez ABD'de İspanyol zeytinyağı tüketim hacmi İtalyan'ınkini aşıyor zeytin yağı."

ActelGrup olarak özellikle Çin'deki uluslararası gıda fuarlarında zeytinyağının tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Ortega, "Gıda fuarlarına katılım ve uluslararası tadım organizasyonları çok önemli" dedi. Kooperatifin organik Romanico markası 2022'de bir Çin zeytinyağı yarışmasında ödüle layık görüldü.

Ortega, Romanico markasının Çin'e her zaman şişelenmiş olarak satıldığını ve asla toplu olarak satılmadığını vurguladı. Prodeca rehberi ayrıca şişe boyutlarının ve fiyatların, ürünün fiyat konusunda hassas Çinli tüketiciler için daha erişilebilir hale getirilmesi için ayarlanabileceğini ileri sürdü.

"Ortega, "ActelGrup, şimdiye kadar normal beş litrelik, bir litrelik ve 750 mililitrelik şişelerden daha küçük formatlarda sızma zeytinyağı satmadı. Bunun nedeni, Çinli ithalatçıların bu tür formatları talep etmemiş olması" dedi.

rağmen büyüyen yerli sanayiÇinli tüketiciler yabancı markaları tercih etmeye devam ediyor. Yine de üreticiler, Avrupa ile Çin arasındaki son ticaret gerginliklerinin zeytinyağı da dahil olmak üzere tarım ürünlerine karşı misillemeyle sonuçlanabileceğinden endişe ediyor.

"Ortega, "Mevcut küresel jeopolitik iklim, Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlar gibi ürünlere gümrük vergileri koymasının ardından gıda ürünlerinin bir pazarlık silahı olarak kullanılma riskini artırdı" uyarısında bulundu.

"Her halükarda, Çin'deki satın alma gücünün artması bir gerçeklik ve İspanyol zeytinyağı sektörünün seçkin ve eşsiz bir ürünü tanıtmaya devam etmesi için bir fırsattır" diye sözlerini tamamladı.