İspanyol hükümetinin gıda fiyatlarını düşürmeye yönelik devam eden çabalarına rağmen İspanyol tüketiciler bu durumdan etkilenmedi.

Geçtiğimiz ay İspanya Bakanlar Konseyi bu süreyi uzattı. katma değer vergisi muafiyeti (KDV) Ekim ayına kadar temel gıda maddeleri ve zeytinyağı için. Bu noktadan itibaren KDV, yıl sonuna kadar yeni oran olan yüzde 2025'ye yükselecek ve -'ten itibaren yüzde -'e dönecek.

"Neden rahatsız oluyorsun? Neme adında bir sosyal medya kullanıcısı şaka yaptı. ​"KDV'yi yüzde sıfıra indirip 90 gün sonra tekrar artırmanızdan nefret ediyoruz."

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"Söylemedikleri şey, KDV'siz sadece üç ay olduğudur” diye ekledi sosyal medya kullanıcısı Borja. ​"Ekim ayında geri dönüyor ve Aralık ayında hükümetin onayladığı gibi KDV daha da artacak.”

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'nin verilerine göre litre fiyatı sızma zeytinyağı süpermarketlerde Şubat 3.45'de 2021 Euro'dan 9.46 Euro'ya yükseldi. Yüzde beş KDV'nin kaldırılmasının fiyatı litre başına yaklaşık 0.50 € düşürmesi bekleniyordu.

Ulusal İstatistik Enstitüsü verileri, zeytinyağının geçen yıl takip edilen tüm ürünler arasında yüzde 63 oranında artışla en önemli fiyat artışını yaşadığını gösterdi.

2022 ve 2023 yıllarında art arda yaşanan aşırı kuraklık ve yüksek bahar sıcaklıkları, İspanya'nın önde gelen zeytinyağı üreten bölgelerinde tarihsel olarak zayıf hasatlara neden oldu.

Artan enerji, gübre, bitki sağlığı ürünleri ve ambalaj malzemesi fiyatları da zeytinyağı fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı.

Arzdaki dramatik düşüş, yüksek üretim fiyatları ve istikrarlı taleple birleştiğinde, menşe zeytinyağı fiyatlarının Ocak ortasında rekor seviyelere ulaşmasıyla sonuçlandı.

Nitekim İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı'ndan alınan veriler, zeytinyağı fiyatının Eylül 272'den bu yana yüzde 2020 arttığını gösteriyor.

Artan fiyatlar ve azalan stok durumu İspanyol tüketicilerin harekete geçmesine neden oldu davranışlarını değiştirmek. Pek çok orta sınıf İspanyol, daha düşük kalitedeki zeytinyağını daha küçük formatlarda satın alıyor ve onu daha idareli kullanıyor. Hatta bazıları var kategoriyi terk etti.

"Diğer yemeklik yağlara geçtim," diye doğruladı sosyal medya kullanıcısı Jean.

Tarihsel olarak, hükümetin temel gıda maddesi olarak görmediği zeytinyağına yüzde 10 KDV uygulanıyordu.

Ancak bu durum, Ocak 2023'te hükümetin zeytinyağında KDV'yi yüzde ondan yüzde -'e, temel gıdalarda ise KDV'yi yüzde -'ten sıfıra indirmesiyle değişmeye başladı. Zeytinyağı daha sonra temel gıda maddesi olarak yeniden sınıflandırıldı ve KDV kaldırıldı.

İspanyol hükümetinin, vicdansız işletmelerin fiyatları aynı seviyede tutamayacağı, daha düşük vergi ödeyemeyeceği ve ekstra parayı elinde tutamayacağı yönündeki güvencelerine rağmen, tüm İspanyol sosyal medya kullanıcıları ikna olmuş değil.

"Pilot adlı bir sosyal medya kullanıcısı, distribütörlerin ürünleri depolarında tutarak fiyatların artmasını bekleyip fahiş kar elde etmeleri nedeniyle bu tür önlemlerin kısır olduğunu yazdı. ​"Çözüm fiyatların sınırlandırılması olacaktır.”

Ancak Sosyal Haklar, Tüketici İşleri ve 2030 Gündemi Bakanı Pablo Bustinduy, temmuz ayında yaptığı konuşmada, bu konuda dikkatli olacağına dair güvence verdi. ​"KDV'deki indirimin tamamen tüketicilere yansıtılmasını ve hiçbir şekilde perakende distribütörlerin kar marjlarını beslememesini sağlamak."

Finca Duernas'ın genel müdürü Soledad Serrano Lopez şunları söyledi: Olive Oil Times zeytinyağındaki KDV'nin kaldırılması ve kalıcı olarak düşürülmesinin, İspanyol hane halkının sızma zeytinyağına ilişkin satın alma kararlarını önemli ölçüde etkilemeyeceğini.

"İnsanlar muhtemelen sırf bu yüzden daha fazla sızma zeytinyağı almaya başlamayacaklar” dedi. ​"Satın almanın asıl nedeni fiyatı değil kalitesidir.”

Bazı sosyal medya kullanıcıları farklı nedenlerle Serrano Lopez'in sonucuna katıldı. İsimsiz bir kullanıcı şunları yazdı: ​"Fiyattaki yüzde 70'lik artışın ardından KDV'nin düşürülmesi şakadan ibaret.”

İspanya Merkez Bankası yetkilileri, yüksek zeytinyağı fiyatlarının enflasyonun, özellikle de gıda enflasyonunun bir nedeni olduğunu belirtti. İspanya'da yüksek olmaya devam ediyor diğer birçok Avrupa ülkesinden daha fazla.

Sektör gözlemcileri, ön işaretlerin bir milyon tonu aşan bir hasata işaret etmesi nedeniyle menşe zeytinyağı fiyatlarının düşmesini beklerken, ne zaman olacağını bilmek daha zor. perakende fiyatları bu düşüşü yansıtmaya başlayacak.

Bu arada İspanyol sosyal medya kullanıcıları da hayal kırıklıklarını dile getirmeye devam ediyor.

"Borja, tüm gıda ve temel ihtiyaçlara KDV ödenmemesi gerektiğini yazdı. ​"Bu, en adaletsiz vergidir.”