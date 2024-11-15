Trump'ın Seçim Zaferinin Ardından İspanyol Sofralık Zeytin Sektörü Uç Noktada

Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın, Avrupa'dan ABD'ye yapılacak ihracata yeni gümrük vergileri getirebileceği yönündeki kampanya açıklamaları, İspanyol sofralık zeytin sektörü üzerinde ağır bir baskı oluşturdu.

Üreticiler ve ihracatçılar, AB'nin yeni tarifeler potansiyeline derhal değinmesi gerektiğini savundu.

Sofralık Zeytin İhracatçıları Birliği (Asemesa) Genel Sekreteri Antonio de Mora'ya göre, ABD'nin İspanyol sofralık zeytinlerine uyguladığı tarifeler, son beş yılda ihracatta 260 milyon avroluk kayba neden oldu. uygulanan önlemler Trump'ın önceki yönetimi sırasında.

Ayrıca bakınız: Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Ticaret Haberleri

De Mora, ABD'ye gönderilen sofralık zeytin miktarının azalmasıyla İspanyol üreticilerin pazar paylarının yüzde 70 oranında azaldığını açıkladı.

"De Mora, Canal Sur Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Biz bu ihracatı kaybederken, Mısır, Türkiye ve Fas gibi rakip ülkeler kendi ihracatlarını artırdılar" dedi.

İhracatçılar Birliği, AB'nin tarifeler konusunda Çin'e karşı hızla harekete geçtiğini, hatta Avrupa ihracatına yönelik olası yeni tarifelere karşı karşı tedbirler açıkladığını kaydetti.

ABD'nin beklenen gümrük vergilerine karşı da Brüksel'in benzer şekilde dinamik bir tavır takınması çağrısında bulunuldu.

Trump'ın, önceki Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusundaki politikalarının fikir babası olan eski ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ı yeni hükümetine ticaret danışmanı olarak atadığı bildirildi.

De Mora, Trump'ın, AB'nin ABD'ye yönelik tüm ihracatına yüzde 60 ila - arasında gümrük vergisi artışı getirilebileceğinden birkaç kez söz ettiğinin de altını çizdi.

İhracatçılar, böyle bir artışın sofralık zeytin sektörüne yük olan mevcut tarifeleri daha da artırmasından endişe ediyor.

Cooperativas Agro-alimentaria de España Sofralık Zeytin Sektörü Başkanı Gabriel Cabello, ABD seçimlerinden bu yana İspanya'nın sofralık zeytin sektöründe yaygın bir endişe ve belirsizlik yaşandığını belirtti.

Cabello, etkinin sofralık zeytin sektörünün çok ötesine uzanabileceği konusunda uyardı.

"Boeing ve Airbus arasındaki çatışma bir anlaşmayla sonuçlandıABD, mevcut tarifeler "Sofralık zeytinden yeşil zeytine ve zeytinyağına kadar her alanda yeni bir düzenlemeye gidildi ancak karar beş yıl ertelendi, bu sürenin üç yılı çoktan geçti" dedi ve zeytin sektörünü yıllardır zorlayan uzun süredir devam eden anlaşmazlığa atıfta bulundu.

"Altı yıl boyunca bu tarifelerle karşı karşıya kaldık ve iki yıl olmasına rağmen olumlu DTÖ kararları Bunları kaldırmak için AB, küçük bir sektör olduğumuz için sorunu çözmek için herhangi bir eylemde bulunmadı. Daha büyük endüstriler için farklı davranabilirler" diye ekledi Cabello, otomotiv sektörüne olası yeni tarifelere işaret ederek.

İspanyol çiftçileri ve çiftlik sahiplerini temsil eden bir dernek olan Union de Uniones, bir bildiri yayınladı rapor İspanya'nın ABD'ye yönelik stratejik ihracatının önemini vurguladı.

Değer açısından zeytinyağı ve ilgili ürünler, ABD'ye satılan diğer tüm İspanyol gıda ürünlerini geride bırakarak önemli bir ihracat kategorisi olarak öne çıktı

Dernek, yeni gümrük vergilerinin ihracat hacmi yüksek ürünlere daha fazla etki edeceğini belirtti.

"Bu önlem... ABD'ye yapılan toplam tarımsal gıda ihracatının yüzde 29.5'ini oluşturan ve 739'te satışları 2023 milyon avroyu aşan zeytinyağı gibi ürünleri orantısız bir şekilde etkileyecektir."

Union de Uniones, AB'nin seçilmiş Başkan ile müzakere etmesi gerektiğini vurgulayarak, Trump yönetimine, bir ticaret savaşı başlatmanın her iki taraf için de olumsuz sonuçlar doğuracağını hatırlattı.

AB'nin, badem, otomotiv ürünleri, teknoloji, alkol ve lüks mallar gibi ABD'nin stratejik ihracat ürünlerine karşı önlemler uygulayabileceği görüşündeler.

"Sadece gıda ihracatıyla ilgili değil, bu konuda da uyanık olmalıyız. Trump'ın tereddüt etmeden uçakları zeytinle değiştireceğini zaten biliyoruz" yorumunu yaptı Union de Uniones. ​"AB'nin bu durumu etkin bir şekilde yönetmesi ve tarımsal gıda ihracatının pazarlık unsuru olarak kullanılmamasını sağlayacak şekilde müzakere etmesi önemlidir."

Cooperatives Agroalimentarias Başkanı Rafael Sánchez de Puerta, ABD'nin İspanya'dan gelen zeytinyağı ve sofralık zeytinlere uyguladığı gümrük vergilerinin altını çizdi. ​""mantıklı değil."

"Ürünlerinizi dış rekabetten korumak için bir tarife uygulanır, ancak Amerikan zeytinyağı üretimi semboliktir ve tek sonuç bir... ABD tüketicilerinin ödediği vergi ödemek zorundayım," diye bitirdi Sánchez de Puerta.