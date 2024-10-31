Çalışma, Kokulu Böceklerin İtalya'da Gizemli Meyve Düşüşüne Neden Olduğunu Önermektedir

Son yıllarda, raporlar erken meyve dökümü ve Kuzey İtalya zeytinliklerindeki üretim kayıpları istikrarlı bir şekilde arttı.

Aşırı hava koşullarından ve iklim değişikliği tanımlanamayan mantar istilalarına, istilacı zararlılara veya yukarıdakilerin hepsinin bir kombinasyonuna.

Ancak, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar, şunu güçlü bir şekilde öne sürüyor: kahverengi mermer kokulu böcek (halyomorpha halyler) birincil sürücüdür.

H. halisÇin, Japonya, Kore yarımadası ve diğer Asya bölgelerine özgü olan bu bitkinin, 1990'lı yılların sonlarında tesadüfen Kuzey Amerika'ya getirildiği düşünülüyor.

O zamandan beri önemli bir tarımsal zararlı haline geldi. Çok polifag olan böcek, yeni besin kaynaklarına kolayca yayılıyor ve 2010 yılına gelindiğinde, yalnızca elma mahsullerinde yıllık en az 37 milyon dolarlık kayba neden oluyordu.

Böceğin Avrupa'ya ve Avrupa'dan yayılması benzer bir örüntüyü takip etti. Kıtaya İsviçre üzerinden getirildiği ve 2021'de Birleşik Krallık'a ulaştığı düşünülüyor.

Türkiye'ye de ulaşan böceğin, Artvin ilinde fındık rekoltesinde yüzde 20'lik bir düşüşe neden olduğu, zararın yüzde 50'ye, yani 1 milyar dolarlık bir zarara yol açmasının beklendiği belirtiliyor.

Bir 2023 ders çalışma Böcekler dergisinde yayınlanan bir çalışma, böceklerin verdiği zararı karakterize etmeyi amaçlıyordu H. halis Zeytin meyveleri ve bunun erken meyve dökümü ve meyve kalitesine etkisi.

Çalışma, İtalya'nın kuzey ve orta kesimlerindeki zeytinliklerde, doğal gözlemler ve kontrollü arazi deneyleri kullanılarak yürütülmüştür.

Saha deneyleri, aşağıdakilerin etkilerini analiz etti: H. halis Meyvenin iki gelişim evresinde: çekirdek sertleşmeden önce ve çekirdek sertleşmeden sonra.

Sonuçlar yüksek yoğunlukların H. halis Çekirdek sertleştirme öncesi aşamada meyvelerin erken dökülmesinde önemli bir artışa neden olurken, çekirdek sertleştirme sonrası aşamada bu durum daha az belirginleşti.

Kimyasal analiz, etkilenen zeytinlerin fenolik bileşiminde önemli değişiklikler olduğunu, hasarlı meyvelerin fenolik bileşiklerin daha yüksek konsantrasyonlarına sahip olduğunu ortaya koydu. oleuropein.

Bu fenolik bileşikler bitkinin savunma mekanizmalarında rol oynar ve bu da şunu göstermektedir: H. halis Beslenme, ağaçta stres yaratarak bu mekanizmaları harekete geçirir.

Bu yüksek fenolik seviyeleri, fenolik bileşiklerin zeytinyağının lezzeti ve aroması için merkezi öneme sahip olması nedeniyle, zeytinyağının verimini ve kalitesini etkileyebilir. sağlık yararları.

Daha ileri ders çalışmaHaziran 2024'te Journal of Economic Entomology'de yayınlanan, Kuzey İtalya'daki birden fazla zeytin bahçesindeki erken meyve düşüşünün nedenini belirlemeyi amaçladı. Verona ve Padova Üniversitelerinden araştırmacılar, mantar enfeksiyonları veya böcek besleme aktivitelerine dair kanıtlar için düşen zeytinleri inceleyerek başladılar.

Mantar türleri hem sağlıklı hem de yerinden oynatılmış zeytinlerden izole edildi. Ancak, çalışma sağlıklı ve yerinden oynatılmış zeytinlerde mantar varlığında önemli bir fark bulamadı.

Ayrıca tespit edilen türlerin büyük çoğunluğunun zeytin ağacının genel olarak mutualist ilişki içinde olduğu yaygın endofitler olması, gözlemlenen zeytin düşmesinin mantar enfeksiyonlarından kaynaklanmadığını göstermektedir.

Buna karşılık, denemeler mevcut kokuşmuş böcek sayısı ile meyvelerin erken dökülmesi arasında güçlü bir korelasyon olduğunu gösterdi.

2023 yılı araştırmasının sonuçlarına göre, en önemli zarar zeytin çekirdeklerinin tam sertleşmesinden önceki meyve gelişiminin erken evrelerinde meydana gelmiştir.

Koku böceklerinin beslenmesinin tohum nekrozuna neden olduğu ve bunun da ağacın meyvelerini erken dökmesine yol açtığı bulundu. Ekip bu sonuçlardan şu sonuca vardı: H. halis Bu erken zeytin düşüşünün başlıca nedeniydi ve en fazla istila en önemli meyve kaybına neden oldu.

Araştırmacılar, etkilenen çiftçilere fiziksel dışlama ve hedefli insektisit kullanımını içeren entegre zararlı yönetimi stratejileri benimsemelerini önerdi.

Bu ve diğer istilacı zararlı türlerinin giderek artan yayılımı göz önüne alındığında, ayrıca, gelecek Araştırma daha sürdürülebilir ve ölçeklenebilir kontrol yöntemlerine geçiyoruz.