Litvanya Takımı 7. Zeytin Toplama Şampiyonası'nda Zafer Kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen yedinci Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası'nda, Baltık ülkesi Litvanya'dan bir takım zafer kazandı. Brač adası.

Benzersiz yarışma, Postira belediyesi yakınlarındaki St. Josip'in bölge zeytinliğinde gerçekleşti. Zeytinyağı üretim geleneği olan Akdeniz ülkelerinden ve tek bir zeytin bahçesi olmayanlardan on üç takım katıldı.

"Etkinliği yerel tarım kooperatifiyle birlikte organize eden Postira Turizm Kurulu Müdürü Ivana Jelinčić, "Toplam 52 yarışmacının yüzde 70'i zeytin yetiştirilmeyen ülkelerden geldi" dedi.

Dört kişiden (iki kadın ve iki erkek) oluşan her takım, 45 dakika içinde mümkün olduğunca çok zeytin toplamaya çalıştı. Her yarışmacıya hasat edilen zeytinleri taşıması için bir kese verildi. Zaman dolduktan sonra takımlar bir araya geldi ve zeytinleri tarttı.

yarışın başlangıcı

Litvanya, bitirdi geçen yıl altıncı olan Hırvat takımı, 90.2 kilogram hasat ederek yarışmayı büyük bir farkla kazandı. 2023'de kazandı, 77 kilogramı seçti, ardından Polonya takımı ise 74.2 kilogram.

yer Takımı Toplam (kg) 1 Litvanya 90.2 2 Hırvatistan 77.0 3 Polonya 74.2 4 Dijital Göçebeler 72.2 5 USA 68.2 6 Sırbistan 67.4 7 İrlanda 66.8 8 İngiltere 62.4 9 Peru 59.8 10 İsveç 55.4 11 Letonya 55.2 12 Arnavutluk 46.2 13 Slovakya 46.0

"Litvanya takımından Tadas Dunauskas, "Zeytinimiz yok ama elma, kiraz, erik ve patates toplama konusunda deneyimimiz var" dedi. ​"Bağlantı aynı zamanda zeytinyağını sevmemizden de kaynaklanıyor.”

""En iyilerin en iyisi olmak, hayatımız boyunca hatırlayacağımız özel bir şey olduğu için son derece mutlu ve memnunuz" diye ekledi.

Toplandıktan sonra zeytinler hemen Postirska Tarım Kooperatifi'nde öğütüldü ve her yarışmacıya bir şişe hatıra şarabı verildi. sızma zeytinyağı.

"Jelinčić, “Zeytini kutluyoruz ve zeytin yetiştirme kültürünü dünya çapında yayıyoruz” dedi.

Katılımcılar sonuçları ve yeni dünya şampiyonlarının taç giyme törenini beklerken, Pučišće, Vidova Gora ve Škripa'daki zeytinyağı müzesini ziyaret ederek adanın tarihi, kültürü ve zengin mirasına daldılar.

Ek olarak Braç PDO sızma zeytinyağı, yöresel şaraplar ve gastronomik lezzetlerin sunulduğu yarışmada katılımcılar, 2024 Londra Uluslararası Şarap ve İçki Yarışması'nda ödül alan en iyi Hırvat cini Poetica'yı denediler.

"Jelinčić, “Poetica, Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası’nın ikinci yıl ortağı oldu ve etkinliğimize katkı sağladığı kadar, ürünlerini de tamamlıyoruz. Örneğin, Oblica çeşidindeki Brač zeytinleriyle tatlandırılmış Poetica Zeytin Aromalı Cin’leri, Londra yarışmasında 92 üzerinden 100 puan alarak gümüş madalya kazandı” dedi.

Şampiyona, Pastura Oteli salonunda düzenlenen ödül töreniyle resmen sona erdi.

2024 Zeytin Toplama Şampiyonları: Litvanya Takımı

Programın yarışma kısmının yanı sıra, katılımcıların Postire'yi ve yüzyıllardır zeytinyağı üretim geleneğine sahip Brač adasını deneyimlemeleri için çok sayıda tadım, gezi ve sosyal etkinlik düzenlendi.

Adada zeytin yetiştiriciliğine dair ilk yazılı izler, Romalı gezgin Strabon'un 1. yüzyıldan kalma el yazmalarında bulunmuştur.st MÖ yy. İmparator Diocletianus, 3. yüzyılda zeytin yetiştiriciliğinden bahsetmiştir.rd yüzyılda, yabani zeytin ağaçlarının aşılanmasıyla ekilmeyen alanlara zeytin dikimi yapılmıştır.

16. yüzyıldan da ilginç hikayeler geliyorth yüzyılda Venedik Senatosu, bir zeytin ağacına zarar veren veya kesen herkesin Brač'tan 10 yıla kadar sürgün edileceğini kararlaştırdı. Ayrıca, adada yaygın bir başlık parası, damadın zeytin ağaçları dikmesini içeriyordu.

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Zeytin ağaçlarının dikilmesi ve korunmasının uzun tarihi, 500,000. yüzyılın sonuna kadar Brač genelinde 18 ağacın yetişmesiyle sonuçlandı.th yüzyılda, Hırvatistan'ın güneyindeki Dalmaçya bölgesinde üretilen zeytinyağının büyük bir kısmı bu adadan karşılanıyordu.

Adada yaklaşık bir milyon zeytin ağacı yetişiyor ve bu da tarımının üçte ikisini oluşturuyor. Oblica, kuraklığa ve rüzgarlara dayanıklılığı ve fakir, kayalık topraklarda gelişebilme yeteneği nedeniyle en yaygın çeşittir.

Yıllar boyunca Brač'taki zeytinyağı üreticileri ürünlerinin kalitesini sergileyerek bir dizi ödül kazandılar. NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Tarımla turizmin bir arada yürüyebileceğini kanıtlıyoruz” dedi Jelinčić. ​"Bu şekilde otantik bir turist deneyimi ve yerel halk için sağlıklı ve keyifli bir yaşam sağlıyoruz.”

Dördüncü kez yarışan ekibin başkanı ve kurucusu olan Digital Nomads'ın başkanı Jan de Jong bile memnuniyetini gizlemedi. Zeytinlerin dijital göçebelerle iyi uyuşan birden fazla sembolik anlamı olduğunu söyledi.

Bu yılki yarışmacılar

Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası'nın başarısı turizm sektörü tarafından uzun zamandır biliniyor.

Etkinlik, 2019 Yaratıcı Turizm Ağı Ödülleri'nde en iyi yaratıcı deneyim ödülünü ve 2020 Fitur Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'nda bir ödülü daha kazandı.

"Ödül büyük bir takdir, ancak gelişmeye devam etmek bir zorunluluktur" dedi Jelinčić. ​"Herkese teşekkürler, seneye görüşmek üzere.”