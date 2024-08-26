İtalyan Polis Yetkilisi Zeytinyağı Dolandırıcılığının Nasıl İşlediğini Açıkladı

Dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonları zeytinyağı endüstrisi için önemli zorluklar yaratmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri olan İtalya'da, yasadışı gıda ticaretiyle aktif olarak mücadele eden uzman polis birimleri, açıkça şunlara odaklanıyor: zeytinyağı katkısı.

Hakiki, yüksek kaliteli zeytinyağı, suç örgütlerinin başlıca hedefidir. Yanlışlıkla PDO (Korumalı Menşe Adı) veya PGI (Korunmuş Coğrafi İşaret) olarak etiketlenen sahte zeytinyağı, meşru üreticileri baltalar ve tüketici sağlığı açısından ciddi riskler oluşturur.

Sızma zeytinyağı gibi ürünler için çok düşük fiyatlar genellikle ithal edilen veya tohum yağıyla harmanlanan düşük kaliteli yağın işaretidir. - Michele Avagnale, komutan, Carabinieri Sağlık Koruma Grubu

Suçlular için sahte yüksek kaliteli yiyecekler önemli miktarda kar sağlayabilir. Bu eğilim, İtalyan mutfağının pek çok temel öğesinde yaygındır ve zeytinyağı özellikle kazançlı bir hedeftir.

Tarım ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan Tarımsal Gıda Ürünlerinde Kalitenin Korunması ve Sahteciliğin Önlenmesi Merkezi Müfettişliği (ICQRF), yalnızca 2023 yılında değeri 380 ton yasa dışı zeytinyağı ürününün €'yu aştığını bildirdi. 2 milyon ele geçirildi.

"Sızma zeytinyağıİtalyan polis kuvvetleri bünyesinde uzmanlaşmış bir birim olan Napoli'deki Carabinieri Sağlık Koruma Grubu'nun (NAS) komutanı Yarbay Michele Avagnale, PDO'lar ve PGI'lerin yanı sıra hacim ve pazar payı bakımından büyümeye devam eden birinci sınıf ürünler olduğunu söyledi. Olive Oil Times.

"İtalya'nın zeytinyağı endüstrisi, üreticilerden ve zeytin değirmenlerinden hem birincil hem de ikincil işleme endüstrilerine kadar çok sayıda önemli oyuncunun yanı sıra, karışımlar oluşturmak veya şişelemek için İtalyan ve yabancı zeytinyağı satın alan ve bunları nihai dağıtım şirketlerine satan şirketlere kadar çok sayıda önemli oyuncuyu içeriyor, "dedi Avagnale açıkladı .

"Benzer türler ve zeytinyağı çeşitleri Yasal olarak harmanlanabilir” diye ekledi. ​"Avrupa Birliği mevzuatı, meşru bir sızma zeytinyağı karışımının yalnızca aynı ticari kategoriye ait olan ve sızma zeytinyağı düzenlemelerine tamamen uyan sızma zeytinyağından oluştuğunu şart koşmaktadır.

Yasadışı harmanlamanın devreye girdiği yer burasıdır, piyasayı baltalar ve tüketici sağlığına yönelik potansiyel tehditler oluşturur.

"Gıda sahtekarlığından bahsettiğimizde risk faktörlerinden ziyade somut zararlardan bahsediyorum" dedi Avagnale. ​"Gıda sahtekarlığı halk sağlığı için ciddi bir tehdittir. Suçlular, etiketinde belirtilene uymayan ürünler satarak tüketiciyi kandırmaya çalışıyor.”

Yarbay Michele Avagnale, gıda sahtekarlığıyla mücadele etmeye ve bunu önlemeye adanmış bir ulusal polis birimine komuta ediyor. (Fotoğraf: Carabinieri NAS)

Avagnale, gıda sahtekarlığının birçok şekilde zarara yol açtığı ve bunun tüketiciler, işletmeler ve devlet için ekonomik kayıplara yol açtığı konusunda uyardı.

"Zararlı madde içeren veya besin dengesini bozan gıdaların piyasaya sürülmesi nedeniyle toplum sağlığı da zarar görebilir” dedi. ​"Yasadışı harmanlama, sızma veya sızma zeytinyağının düşük kaliteli yağlarla karıştırılmasını içerir. ​'lambante.' Bu yağlar daha sonra herhangi bir organoleptik veya kimyasal kusurun giderilmesi için işlenir.

Gelişmiş harmanlama teknolojilerinden de suç işlemek için yararlanılıyor zeytinyağı sahtekarlığı.

"Yasadışı harmanlama aynı zamanda standart altı ürünlerin bulunduğu kapların kaliteli yağ içeren kaplara bağlanmasını ve bunların özel bir yazılım aracılığıyla harmanlanmasını da içerebilir" dedi Avagnale. ​"Suçlular bu yazılımı kullanarak organoleptik ve kimyasal parametreleri standartlara uygun bir ürün üretebilirler. AB düzenlemeleri sızma zeytinyağı için.”

Teknolojinin erişilebilirliği, suç örgütlerinin, zeytinyağının popülaritesinden kâr amacıyla yararlanarak operasyonlarını geliştirmelerine olanak tanıdı. Sonuç olarak NAS, teknolojisini ve yöntemlerini de geliştirmek zorunda kaldı.

"Tarımsal gıda suçları yıllar geçtikçe gelişti” dedi Avagnale. ​"Artık sızma zeytinyağının klorofil veya beta-karoten ile karıştırılmış soya fasulyesi, ayçiçeği veya palmiye yağları ile kısmen veya tamamen karıştırılması gibi rastgele örnekleme yoluyla kaba, kolayca tespit edilebilen sahtecilikleri içermiyor.

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"Bugün bu suçlar çok daha karmaşık sahtekarlıklar içeriyor, bu da bunların standart bilimsel analizlerle tespit edilmesini zorlaştırıyor” diye ekledi. ​"Çoğunlukla genetik veya diğer deneysel analizlere güvenmemiz gerekir. Bazı durumlarda, harmanlamadan önce her bir zeytinyağı partisinin kontrol edilmesi gerekir.

"Üstelik paketleme ve etiketleme yöntemleri de gelişti” diye açıkladı Avagnale. ​"Yüksek kaliteli malzemelerin ve yaratıcı isimlerin kullanılması, uyumlu olmayan ürünlerin tespit edilmesini daha da zorlaştırıyor."

NAS araştırmaları çevresel gözetim ve telefon gözetimini, denetimleri, kontrolleri, karşılaştırmaları ve kapsamlı kağıt ve elektronik dokümantasyon analizlerini içerebilir.

"Buna ek olarak, şirketler genellikle paravan şirket ağları üzerinden faaliyet gösteriyor ve sahte faturalandırma sistemleri kullanıyor, bu da ticari işlemlerin yeniden yapılandırılmasını zorlaştırıyor" dedi Avagnale. ​"Bu şirketler genellikle öncülerle bağlantılıdır.

"Sonuçta soruşturma faaliyetleri genellikle uluslararası kuruluşların katılımını ve özel hukuki desteği gerektiriyor" diye ekledi. ​"Birçok araştırmada bazı ürünlerin bir ülkede alınıp başka bir ülkede işlenip başka bir yerde satıldığı, bunun da kontrolleri zorlaştırdığı ortaya çıktı.”

İtalya genelinde 1,000'den fazla NAS aracısı konuşlandırılmış olup, AB genelinde faaliyet gösteren daha geniş bir gıda ve ilaç güvenliği ağının bir parçasını oluşturmaktadır

İtalyan kolluk kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası kurumlarla koordinasyonu, en çok sahteciliğe karşı önemli bir mücadele ve birden fazla zeytinyağı üreten ülkede yürütülen dolandırıcılıkla mücadele operasyonları.

En son büyük ölçekli operasyon Güney İtalya'nın Puglia bölgesinde 71 milyon tondan fazla yasa dışı yağlı maddenin keşfedilmesiyle ilgiliydi.

"Zeytinyağıyla ilgili NAS araştırmaları genellikle tüketicilerden veya derneklerden gelen raporlarla başlatılan yerinde kontrollerle başlar" dedi Avagnale.

NAS, numune alma ve kapsamlı laboratuvar analizleri yoluyla düzenlemelere uygunluğu doğrular.

"Uyumlu olmayan bir ürün tespit edildiğinde koruma prosedürleri derhal uygulanıyor" dedi Avagnale. ​"Bu önlemler arasında işletme lisansının askıya alınması, belirli bir ürünün geri çekilmesi ve üretim zinciri, izlenebilirlik ve ticari dağıtımla ilgili ilave doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi yer alıyor."

Gıda ve zeytinyağı sahtekarlığının uluslararası doğasıyla mücadeleye yardımcı olmak için RASFF (Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi) gibi AB çapındaki uyarı sistemleri NAS faaliyetlerine entegre edilmiştir.

"1970'lerin sonlarında kurulan bu araç, evcil hayvan gıdalarının yanı sıra gıdayla temas etmesi amaçlanan malzeme ve nesneleri de kapsayacak şekilde gelişti" dedi Avagnale. ​"Sistem çevrimiçi olarak erişilebilir ve tüm katılımcıların ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak paylaşmasına, etkinleştirmesine ve bilgilendirmesine olanak tanıyor."

Avagnale, tüketicilerin özellikle zeytinyağı sektöründe gıda sahtekarlığının azaltılmasında ve bunlarla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı ve tüketicilerin izleyebileceği bazı basit tavsiyeleri sıraladı:

Ürünleri doğaçlama satıcılardan değil, güvenilir mağazalardan ve pazarlardan satın alın;

Hammaddeleri, kökenlerini ve geçmişlerini nasıl tanıyacağınızı öğrenin;

Gıdanın tam bileşimini (içerikler, katkı maddeleri, koruyucular), saklama yöntemlerini, son kullanma tarihini, üreticinin adını, üretim partisini ve ham maddelerin menşeini anlamak için satın almadan önce ürün etiketlerini dikkatlice okuyun;

Mevsimsel yiyecekleri tercih edin ​ " kısa tedarik zinciri” veya ​ " sıfır kilometre” ve sağlıklı, tercihen ev yapımı yemekleri tercih edin;

​ kısa tedarik zinciri” veya ​ sıfır kilometre” ve sağlıklı, tercihen ev yapımı yemekleri tercih edin; Çok sayıda bileşen içeren ve net olmayan veya zar zor okunabilen etiketler içeren aşırı işlenmiş yiyeceklere karşı dikkatli olun;

Gıdaların farklı özelliklerini tanımayı öğrenin;

Düşük fiyatlara karşı dikkatli olun.

"Sızma zeytinyağı gibi ürünler için çok düşük bir fiyat, genellikle ithal edilen veya tohum yağıyla harmanlanan düşük kaliteli yağın bir işaretidir, "dedi Avagnale, NAS'ın zeytinyağı sahtekarlığına yönelik soruşturmasına özel bir örnek verdi.

Menşe zeytinyağı fiyatlarının yüksek olması, sızma zeytinyağının sahteciliğini özellikle kazançlı hale getirdi. (Fotoğraf: Carabinieri NAS)

"Bu, olaya dahil olan herkesin cezai sorumluluğunun adli olarak tanınmasıyla sonuçlandı ve bu da çeşitli hapis cezalarına ve ticaret yasakları da dahil olmak üzere ek cezalara yol açtı" dedi.

Soruşturma, bir kapak içine gizlenmiş, el yazısı not defterleri ve kayıt dışı kayıtları içeren klasörleri ortaya çıkaran bir belge aramasıyla başladı.

"Soruşturma altındaki şirket piramit şeklinde bir yapıyla çalışıyordu: organizasyonu yöneten yönetim kurulu başkanı, topluluk içi petrol ticaretini yönetti, her partinin montajında ​​çalışanları yönlendirdi ve kimya laboratuvarının çalışmalarını denetledi" dedi Avagnale.

"Sırada, başkanın yokluğunda onun yerine hareket eden ve bankalarla ilişkileri yöneten idari müdür vardı" diye konuştu. ​"Çalışanlardan biri toplu ürünlerin pazara yerleştirilmesini yönetirken, diğeri satış temsilcisi olarak görev yaptı.”

Bu arada Avagnale, başka bir çalışanın ürünlerin hazırlanması, montajı ve filtrelenmesiyle ilgilendiğini ve bunların daha sonra şirketin deposunda saklandığını söyledi.

"Çoğunlukla başkanın direktiflerine harfiyen uyarak ürünün harmanlanmasından sorumluydu," diye ekledi Avagnale. ​"Ayrıca şirket, Ulusal Tarım Bilgi Servisi'nin (SIAN) güncellenmesinden sorumlu bir idari çalışan istihdam etti."

SIAN, şirketlerin sızma ve sızma zeytinyağının her girişini, çekilmesini ve harmanlanmasını kaydetmesi gereken zorunlu bir elektronik kayıttır. ​"Avagnale, ICQRF gibi harici kuruluşlar tarafından denetlenen kapsamlı bir kontrol sisteminin parçası" dedi.

"SIAN kaydını tutmaktan sorumlu başkan, direktör ve çalışan, İtalyan Ceza Kanunu'nun 484. maddesi uyarınca kayıtlarda ve bildirimlerde tahrifat yapmakla suç ortaklığı yapmakla suçlandı." diye ekledi. ​"Sızma ve sızma zeytinyağını pazarlamak amacıyla şirkette depolanan yağ partilerinin satın alınması, taşınması ve işlenmesine ilişkin sisteme yanlış veriler girmişlerdi.

"Muhasebe ve muhasebe dışı belgeler arasındaki karşılaştırma, SIAN elektronik kayıt sonuçları ve gözetim faaliyetleri, resmi olarak kaydedilenler ile satılanlar arasındaki tutarsızlıkları ortaya çıkardı; bu da şirketin dolandırıcılığı kontrol yetkililerinden gizleme çabalarına işaret ediyor," diye açıkladı Avagnale.

İddia edilen dolandırıcılık, ürünün organoleptik özelliklerine ilişkin ticari dolandırıcılık ve yasadışı harmanlamayı içeren coğrafi kökene ilişkin dolandırıcılık olarak sınıflandırıldı.

"Ürünün organoleptik özellikleriyle ilgili dolandırıcılık soruşturmalarında, müfettişler muhasebe ve muhasebe dışı kayıtları analiz etmenin yanı sıra çevresel ve elektronik gözetimden de yararlandı" dedi Avagnale.

"Araştırmacıların olayları ayrıntılı ve doğru bir şekilde anlamalarını sağlayan şey, etiketli defterler, el yazmaları ve klasörlerdi. ​'dahili kesintiler ve benzeri kayıtlar” diye ekledi. ​"Yasadışı faaliyet, büyük miktarlarda zeytinyağının ulusal ve uluslararası toptan satışını içeriyordu.

Avagnale, belgelerin şirketin İspanya ve İtalya'dan lampante zeytinyağını harmanlamadan, şişelemeden ve ürünü sızma zeytinyağı olarak etiketlemeden önce toplu olarak nasıl ithal ettiğini ayrıntılı olarak anlattığını söyledi.

"Bu, dahili laboratuvar tarafından yürütülen kimyasal-fiziksel ve organoleptik kontrollerle desteklendi" diye açıkladı Avagnale. ​"Bu malzemeler düzensizdi ve çok yüksek düzeyde peroksit ve asit içeren ürünlerden oluşuyordu.”.

"Ayrıca zeytinyağının büyük miktarları, farklı nitelikte ve menşeli hammaddelerin kullanılması nedeniyle menşei ve kalitesi açısından da farklılık gösteriyordu” diye ekledi. ​"Bununla birlikte, alıcılara satıldı ve sızma zeytinyağı veya yüzde 100 İtalyan sızma zeytinyağı olarak etiketlendi, bu da İtalyan Ceza Kanunu'nun 515 ve 517-bis. Maddeleri kapsamında menşe korumasının kötüye kullanılmasıyla ağırlaşan ticari dolandırıcılık suçlamalarına yol açtı. işaret."