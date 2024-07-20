Umbria Yıl Boyunca Oleoturizmin İzini Sürüyor

Umbria, turistlere dünya çapında merkezli zengin bir etkinlik ve deneyim takvimi sunuyor sızma zeytinyağı.

Genellikle olarak anılacaktır ​'Ülkedeki konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle İtalya'nın yeşil kalbi olan orta İtalya bölgesi, sanat, tarih ve zeytin mirasının bir araya geldiği bir buluşma noktasıdır ve ideal bir ortam sağlar. oleotourism.

Bölgemiz, ulusal üretimin yüzde üçünden daha az bir miktara tekabül eden küçük bir üretime sahip olmasına rağmen, yağlarının kalitesiyle büyük bir üne kavuşmuştur. - Paolo Morbidoni, Umbria PDO Zeytinyağı Yolu Başkanı

"Umbria, oleoturizm alanında öncü olarak tanımlanabilir; bu yıl dönüm noktası niteliğindeki Frantoi Aperti (Açık Değirmenler) etkinliği, yani bölgenin değirmencilik tesislerindeki açık günler 27. yılına ulaştı.th baskı," dedi direktörü Daniela Tabarrini Strada dell'Olio DOP Umbria (Umbria PDO Zeytinyağı Yolu).

"Bugün, zeytinyağı severlerin takdir ettiği, büyük bir sinerji içinde çalışan istikrarlı ve verimli operatör ağı sayesinde mümkün olan konsolide bir etkinliktir." diye ekledi.

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"Umbria PDO Zeytinyağı Yolu çatısı altında, yıl boyunca üreticilerin sadece çiftçi değil aynı zamanda deneyim sahibi olduğu çeşitli girişimler yürütülüyor" dedi. Olive Oil Times. ​"Böylece hasat sezonu dışında da zeytinyağı firmaları ilgi odağı oluyor ve ziyaretçiler yıl boyu harika sızma zeytinyağıyla bölgeyi tanıyabiliyor.”

Devrenin bir parçası olarak İtalya'nın zeytinyağı yollarıUmbria PDO Zeytinyağı Yolu kar amacı gütmeyen bir kuruluştur teşvik etmek bölgenin zeytin manzaraları ve petrol üretimi. Yaklaşık 90 üyesi vardır ve fabrikalar, çiftlikler ve konaklama yapıları da dahil olmak üzere kamu kurumlarını ve şirketlerini bir araya getirir. Bu yıl faaliyetinin 20. yılını kutluyor.

"Oleoturizm artık büyük bir gelişme potansiyeline sahip, genişleyen bir sektör, ancak yirmi yıl önce başladığımızda, marjinal bir konu olduğu veya zeytinyağı operatörleri tarafından dikkate alınmadığı için bir zorluğu temsil ediyordu, "dedi Umbria PDO başkanı Paolo Morbidoni Zeytinyağı Yolu.

"O dönemde ve yakın zamanlara kadar değirmenler hasat sırasında yılda yalnızca birkaç ay açık kalıyordu” diye ekledi. ​"Oleoturizmin gelişmesiyle birlikte bu süre uzadı ve şirketlerin karlılığını artırmak için daha fazla alan oluştu.”

Trasimeno Gölü'ndeki asırlık zeytinlik ve Isola Polvese Kalesi'nin havadan görünümü (Fotoğraf: Pierpaolo Metelli, Strada dellOlio PDO Umbria arşivi)

"Artık bunları ziyaretçilere açma ve nitelikli bir konukseverlik üzerinde çalışma önerimizin ileriye dönük bir konsept olduğunu ve zaman içinde bugün elde ettiğimiz sonuçları doğurduğunu söyleyebiliriz" diye devam etti Morbidoni. ​"Tüm girişimlerimiz gerçekten de her sezon çok sayıda ziyaretçi çekiyor.”

Derneğin bir sonraki etkinlikleri 10 Ağustos'ta planlanıyorth ve 7 Eylülth. Festival kapsamında asırlık zeytinlikler ve maneviyat mekanları gibi çağrıştırıcı mekanlarda konserler verilecek ​"Zeytin Ağaçları ve Manastırlar Arasında Müzik.”

Ardından Frantoi Aperti hasatı başlatacak ve Olio Nuovo'ya momentumUmbria'nın çok sayıda köyündeki değirmenlerdeki girişimlerle taze sıkılmış sızma zeytinyağı. 19 Ekim'den itibaren her hafta sonu yetişkinlere ve çocuklara yönelik sanat, müzik ve yemek etkinlikleri düzenlenecek.th Kasım 16’ath bir sonraki baskı sırasında.

Şubat ayındaki Umbria PDO Önizlemesi sırasında Magione'deki Göl Balıkçılar Kooperatifinde öğle yemeği (Fotoğraf: Pierpaolo Metelli, Strada dell'Olio PDO Umbria arşivi)

"Hasattan sonra çiftçilerin çeşitli sertifikaları almak ve bazı karışımlar oluşturmak için biraz zamana ihtiyacı var, bu da sızma zeytinyağının iletişimini uzatmamıza ve mevsimsellikten çıkarmamıza olanak tanıyor "dedi Tabarrini. ​"Umbria 3A'nın tarım-gıda teknoloji parkı, Korunan Menşe İşaretlerinin (PDO) belgelendirilmesinden sorumludur."

"Bundan sonra sızma zeytinyağı, bölgesel seçim olan Green Gold of Umbria ödülüne katılmaya hazır hale geliyor. Herkül Olivarius Ulusal rekabet” diye ekledi. ​"Bu etkinliklerle birlikte sızma zeytinyağı birkaç ay üst üste yıldız oldu.”

Strada dell'Olio'nun iletişim uzmanları zeytinyağı kampanyasını resmi olarak başlatmak için bir etkinlik de oluşturdu: Önizleme Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Umbria PDO Sızma Zeytinyağı Önizlemesi).

Üçüncüsü 19 Şubat'ta gerçekleştith ve 20th, mevcut hasadın en iyi ürünlerinden bazıları gazetecilere ve uzmanlara sunuldu.

Ön izlemedeki katılımcılar, Bettona şehir müzesinde zeytinyağı tadımı da dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere katıldı.

Bettona şehir müzesinde rehberli zeytin tadımı (Fotoğraf: Pierpaolo Metelli, Strada dell'Olio PDO Umbria arşivi)

Perugino ve El Greco da dahil olmak üzere geçmişin sanatçıları tarafından yaratılan başyapıtlarla çevrelenmiş olan bu ekip, Umbria PDO'nun beş alt bölgesini temsil eden sızma zeytinyağının duyusal analizinde Umbria Yeşil Altın yarışmasının panel liderleri tarafından yönlendirildi - Colli Amerini, Colli Orvietani, Colli Martani, Colli del Trasimeno ve Colli Assisi-Spoleto.

Katılımcılar ayrıca bölgedeki üç fabrikayı da ziyaret etti: Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli ve Frantoio Ercolanetti.

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"Önizleme aynı zamanda iki PDO alanı, Trasimeno Gölü tepeleri ve Assisi-Spoleto tepelerinden geçen Dolce Agogia Turu ve Moraiolo Turu olmak üzere iki oleoturizm güzergahından oluşan Evo & Sanat Deneyimi'ni başlatmak için bir fırsattı." dedi Tabarrini.

"Bölgedeki yiyecek ve şarapların tadını çıkarma fırsatları da dahil olmak üzere, manzaraların, tarihi ve sanatsal mirasın keşfedilmesine yol açıyorlar" diye ekledi. ​"Seyahat programlarını profesyonellerin ve meraklıların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarladık.”

Adını Trasimeno Gölü'nün tipik zeytin çeşidinden alan Dolce Agogia Turu, özellikle ressam Perugino'nun alanlarına odaklanıyor.

Hayranlık uyandıracak Panicale'deki St. Sebastian Kilisesi'ne rehberli tur ​ ' Perugino'nun Aziz Sebastian Şehitliği tablosu (Fotoğraf: Pierpaolo Metelli, Strada dell'Olio PDO Umbria arşivi)

Panicale köylerini, Aziz Sebastian Şehitliği ile fresklerle süslenmiş Aziz Sebastian Kilisesi ve Magione'nin bir mezrası olan San Feliciano'yu kapsar. Burada ziyaretçiler Göl Balıkçıları Kooperatifi ile balık tutma deneyiminin, Polvese adasına tekne gezisinin ve asırlık zeytinlik turu sonrasında Balıkçılar pansiyonunda öğle yemeğinin tadını çıkarabilirler.

Tur katılımcıları bölgedeki fabrikaları ziyaret etmeye davet ediliyor: Agello'daki Frantoio Centumbrie, Castiglione del Lago'daki Oleificio Cooperativo Pozzuolese ve Magione'deki Frantoio Luca Palombaro.

Adını Assisi-Spoleto tepeleri bölgesine yayılan zeytin çeşidinden alan Moraiolo Turu, bu bölgeyi ve Campello sul Clitunno'daki Tempietto del Clitunno ve Spoleto'daki Basilica di San Salvatore gibi bazı UNESCO miras alanlarını kapsamaktadır.

Ayrıca seyahat programı Spello ve Santa Maria Maggiore Kilisesi'ni de içeriyor; Trevi, Zeytin Medeniyeti Müzesi ve Santa Maria delle Lacrime Kilisesi; ve Roma su kemerinin yolu zeytin kemeri Assisi ve Spoleto arasında.

Şubat ayındaki Umbria PDO Önizlemesi sırasında Bettona'daki bir değirmene ziyaret (Fotoğraf: Pierpaolo Metelli Strada dellOlio PDO Umbria arşivi)

Katılımcıların ziyaret edebileceği bölgedeki değirmenler Spello'daki Frantoio di Spello; Foligno'da Frantoio Clarici, Antico Frantoio Petesse ve Frantoio Luigi Tega; Trevi'de Frantoio Olio Trevi ve Frantoio Gaudenzi; Campello sul Clitunno'da Frantoio Marfuga ve Frantoio Gradassi ve Spoleto'da Frantoio del Poggiolo Monini.

Umbria PDO Olive Oil Road'un tüm girişimleri, derneğin EvooAmbassadors olarak belirlenen 30'dan fazla restoran üyesi ile işbirliği içinde düzenleniyor. Bunlar, üye şirketlerin ve Umbria'nın Yeşil Altını yarışmasına katılanların sızma zeytinyağını kullanmaya ve tanıtmaya kendini adamış orta ve üst düzey restoranlardır.

"Restoranlar bölgenin restoranı olarak görülebilir ​'bilgi ofisleri.' Öğle ve akşam yemekleri, sızma zeytinyağını öne çıkarmak ve birinci sınıf ürün kullanıcılarının kitlesini genişletmek için ideal anlardır, "dedi EvooAmbassador Morbidoni.

Şef Giancarlo Polito ile birlikte Montone mezrasındaki Locanda del Capitano ve Tipico Osteria dei Sensi, Michelin BIB Gourmand ve Slow Food Snail restoranlarının patronudur.

Şubat ayındaki Umbria PDO Önizlemesi sırasında EvooAmbassador şefleri tarafından bir akşam yemeği hazırlandı (Fotoğraf: Pierpaolo Metelli, Strada dell'Olio PDO Umbria arşivi)

"EvooAmbassador restoran işletmecileri, üye şirketlerin en az üç sızma zeytinyağını menülerine dahil ediyor” diye açıkladı. ​"Tüketiciler, yüksek kaliteli sızma zeytinyağının bir yemekte yaratabileceği farkı gerçekten algılayabiliyor ve onlara ürün ve üretici hakkında bilgi veren EvooAmbassador tarafından bilgilerini derinleştirmeye teşvik ediliyorlar.

Umbria PDO Zeytinyağı Yolu başkanı, tüm bunları kurmak için ağ oluşturmanın değerine en başından inanmanın çok önemli olduğunu ve bunun tüm ortakları uyumlu bir şekilde çalışmaya ittiğini ekledi.

"Her şey sadece ekonomik olarak daha fazla güce sahip olmak için değil, aynı zamanda birbirini desteklemek için güçlerin birleştirilmesi fikrinden şekillendi" dedi. ​"Daha sonra en iyi firmaları bir araya getirerek çıtayı yükseltmeye devam ettik. Gerçekten de bölgemiz, ulusal üretimin yüzde üçünden daha azına tekabül eden küçük bir üretime sahip olmasına rağmen, ürettiği yağların kalitesiyle büyük bir itibar kazanmıştır.”

"Bugün neredeyse tüm yıl boyunca Umbria sızma zeytinyağını güçlü bir şekilde iletebiliyoruz," diye ekledi Morbidoni. ​"Bu da şirketlerin ve kamu kurumlarının ortak kaliteli çalışmaları sayesinde mümkün oluyor. Umbria PDO Zeytinyağı Yolu'nun 20 yıldır taşıdığı en büyük değerlerden biri, herkesin yararına olacak şekilde birlikte çalışmanın önemidir."