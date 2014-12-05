Eğilimi Artırma: Yunanistan'da Zeytinyağı Fiyatları Neden Düşüyor?

Yunanistan'da sızma zeytinyağının (EVOO) toplu satışları için fiyatlandırma hakkındaki en son raporlar keskin bir düşüş gösteriyor. Nasıl olabilir?

Kasım ayının başlarında İspanya, Fransa, Türkiye ve İtalya'nın bu sırada daha düşük üretim yaptığını 2014 hasat sezonuYunan EVOO fiyatları, zeytin fabrikalarına ödenen kilo başına € 3.50 - € 4.00 yükselmeye başladı. Trend son zamanlarda tersine döndü ve fiyatlar keskin bir şekilde düşüyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle, İtalya'daki büyük alıcılar 3.20 € üzerindeki fiyatlara teklif vermek istemiyorlar.



Yunanistan, zeytinyağındaki tağşişle ilgili bir sorunun eşiğinde olabilir

Yunan zeytin yetiştiricileri, maliyetlerini veya geçen yılki kötü hasattan biriken kayıplarını karşılamak için daha düşük fiyatlarla satmaya zorlanıyor. Yunanistan'daki toplam üretim geçen yılki iç karartıcı sonuçları ikiye katlayacak olsa da, Yunanistan'da bu yılki hasat birçok bölgede ortalamanın altında: Taşoz üretimi art arda ikinci yılda normal seviyelerden neredeyse yüzde 80 düşerse. Korfu'da yüzde 40 düşüş var; Mora'da üretim normalden daha düşük. Yunanistan'ın batısındaki Agrinio bölgesi şiddetli yağışlarla vuruldu ve Kasım ayı başlarında rüzgar zeytinlerin düşmesine neden oldu. Zeytin ağaçlarını kökünden söken ender bir kasırga bile ortaya çıktı. Doğudaki Volos gibi diğer bölgelerde, birçok çiftçi sofralık zeytin için daha yüksek fiyatlardan yararlandı ve zeytin değirmenlerinin açılmasını beklemek yerine erken hasat ediyorlardı. Diğerleri hep birlikte pes etti ya da sadece aileleri için ihtiyaç duydukları petrol için hasat yapıyorlar.

Kim suçlu nedir?

Etrafta dolaşmak için pek çok suç var. Yunan zeytinyağı fabrikaları ve ticaret şirketleri, İtalyan alıcılara satış yaparak hızlı bir geri dönüş arıyor. Bir milyon kilo toplu zeytinyağına aracılık ederek, 500,000 € 'ya kadar hızlı bir kar elde edebilirler. Zeytin yetiştiricilerine ödenen fiyatı, İtalyan alıcının ödemeye razı olduğuna göre ayarlarlar. Zeytin değirmeni veya komisyoncunun karı, yüksek veya düşük satın almalarına bağlı. Ayrıca, kârlarını Yunan zeytinyağı için pazarlama veya tanıtım faaliyetlerine yatırmıyorlar. Karşılaştıklarında, eylemsizliklerinden hükümeti ve ekonomik krizi suçlarlar. Bu sorun hakkında bir dizi zeytin değirmeni sahibi ve kooperatifiyle konuştum ve bunu doğruladılar, ancak rekora girmeye ve İtalyan şirketlerine büyük zeytinyağı satışlarını kabul etmeye istekli değiller.

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Yunan zeytinyağı şirketleri de iyi ekonomik dönemlerde farklı değildi. Hiçbir Yunan hükümeti, fiyatlandırmayı korumak ve yenilikçi kampanyaları veya satışlarını teşvik etmek için bir zeytinyağı konseyi veya yapısı yaratma konusunda fazla ilgi göstermedi. Yunan zeytinyağı yurt dışı. Bu, ilgili herkesin kendi dar kişisel ve bölgesel çıkarlarını desteklemesi için alanı tamamen açık bırakır. Bu, genel olarak Yunan zeytinyağı endüstrisi ve özellikle küçük zeytin yetiştiricileri için bir felaket reçetesi olmuştur. Uluslararası alanda güçlü markalar yaratmayı başarmış, ödüller kazanmış ve uluslararası beğeni toplamış çok sayıda bireysel değirmen, üretici ve pazarlamacı var, ancak bunlar istisnalar.

İki ülkenin hikayesi

İtalyanların, sürekli büyüyen pazar paylarını, kalite zeytinyağı. Zeytinyağının tanıtımına ve pazarlanmasına yatırım yaptılar ve güçlü markalar yarattılar. Çabalarını karşılıyorlar. İtalyan zeytinyağı şirketleri, fantastik sonuçlarla İtalya'nın zeytin yetiştiren bölgelerine tarımsal turizmi başarıyla desteklediler.

Öte yandan Yunan hükümeti, Yunanistan'da şişelenmeyi teşvik etmek ve güçlü tarım ve gastronomi turizmi geliştirmek için çok az şey yaptı. Bu yıl Yunanistan'ın 20 milyon ziyaretçisi vardı, ancak çok azının kaliteli Yunan zeytinyağını tatma imkanı vardı. Yunanistan'daki 4 ve 5 ‑ yıldızlı otellerin çoğunun EVOO olarak hizmet ettiği şey, deneyimli bir dinlendirici tarafından reddedilir. Zeytincilere sübvansiyonlar yapılsa bile, bunların nasıl kullanıldığı konusunda çok az kontrol var.

Yükselen yıldız

Bu arada Tunus'ta, şişelenmiş zeytinyağı ihracatı yapan şirket sayısı, 20 ve Tunusluların zeytinyağı üretiminin gelişimine yoğun bir şekilde yatırım yaptıkları için 46'ten 2012'a yükseldi. Tunus'un zeytinyağını geliştirme kampanyası, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı hedef aldı ve Tunus hükümetinin katma değer vergisi (KDV) amaçları için sıfır dereceli tarım ürünleri stratejisi ile desteklendi. Bu yılki üretimin, toplam Yunan zeytinyağı üretimini (hatta bu yılki İtalyan üretimini bile geçebildiğini) aşan 300,000 tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bunun bir nedeni, İtalyanların artık EVOO EVOO için yüksek fiyatlar ödemeye istekli olmaması; Tunus'tan kg başına 3'ten daha düşük fiyata alabilirler.

Yunan EVOO’nun küfür edilmesi cevap mı?

Büyük ölçekli zeytinyağının karıştırılması İtalyan şirketleri tarafından son zamanlarda büyük bir basın toplantısı yapıldı ve devam eden bir endişe olmaya devam ediyor. Şimdi, Yunanistan benzer bir tağşiş sorununun eşiğinde olabilir. Yunanlılar, yılda 18 kg'dan fazla tüketen dünyadaki kişi başına en büyük EVOO tüketicisidir. Çok fazla yüksek kaliteli Yunan zeytinyağı İtalya'ya akan, Yunanistan pazarını kim tedarik edecek?

Bu yılın başlarında Yunanistan koalisyon hükümeti itiliyordu TROIKA tarafından (troyka terimi, Yunanistan'da, 2010’tan bu yana Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun ve hükümetlerin aldığı finansal tedbirlerin varlığına atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılmıştır) gözden Yunan tüketiciler için fiyatları düşürmek için. Repaso, adından da anlaşılacağı gibi zeytin ezmesi atığının ikinci kez sıcak su ile santrifüjden geçirilmesi işlemidir. Bu işlem, zeytin hamurunda geride kalan zeytinyağının ilk sıkma ile ekstrakte edilmesi için kullanılır. Zeytin hamurundan zeytinyağını çıkarmak için hiçbir kimyasal ilave edilmediği için repaso'nun tespiti çok zordur. Koalisyon hükümeti anlaşmaya hazırlanıyordu, ancak kendi parti saflarının üyelerinden direniş gelişti. Zeytin yetiştiricileri protesto için sokaklara döküldü ve amaçlanan mevzuat terk edildi.

Repaso ithalatı

Bununla birlikte, bu yeni mevzuata hazırlık aşamasında, bazı Yunan zeytinyağı şirketleri, Yunanistan EVOO ile karıştırmak amacıyla İspanya'dan İtalya'dan büyük miktarda repaso zeytinyağı ithal etmeye başladı.

Önceki Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Athanasios Tsaftaris, geçen Şubat ayında bu konuyu sorulduğunda yasadışı ithalat yapıldığını kabul etti. Tsaftaris, İspanyol zeytinyağının (repaso) Hellenizasyon sorununu kabul etti ve Yunan zeytinyağının kalitesini korumak için kontrollerin güçlendirileceğini belirtti. İspanyol repasosunun bu Hellenizasyonunun, Yunan EVOO fiyatlarının, 50'teki üretimin yüzde 2013'luk kayıplarıyla bile artmamasının ana nedeni olduğu düşünülüyordu; Aslında, EVOO fiyatlarının toplu olarak satılması kg başına 2.50 € 'a düştü. Şimdi, fiyat düşüşünden sonra, zeytin fabrikaları EVOO için ödeme yapmaya istekli, Yunanistan'da bir kez daha İspanya'nın büyük akrabalarına dair söylentiler bildiriliyor.

Girit zeytin fabrikaları repaso üretme hakkını talep ediyor

Yunan zeytinyağı şirketlerinin bugüne kadarki ana nedeninin stigmanından kaçması zeytinyağı katkısı uluslararası düzeyde, EVOO'nun diğer ülkelere çoğunlukla İtalya'ya yapılan toplu ihracatından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Yunanistan'daki zeytin değirmenlerinin repaso zeytinyağı yapmasına izin verilmiyor. Zeytin ezmesi, suyla ikincil ekstraksiyon için bir rafineriye taşınmalı ve daha sonra rafine zeytinyağı üretmek için heksan kullanılarak ek ekstraksiyon yapılmalıdır. Yunan zeytinyağı üretiminin yüzde 80'inin EVOO şeklinde olmasının nedeni budur. Bu yakında değişebilir. Girit Zeytin Değirmenleri ve Şişeleyiciler Derneği, geçtiğimiz günlerde Yunan hükümetine EVOO ürettikleri aynı zeytin değirmenlerinde repaso üretmelerine izin vermek için bir çağrı yaptı. Yüksek su kullanımı ve atık gibi çevresel kaygılardan ve daha karlı olma arzularından bahsediyorlar. Dünya piyasasında temin edemeyecekleri artan bir repaso talebi var. Repaso aynı zeytin değirmenlerinde üretilip tanklarda yan yana tutulursa tağşiş potansiyeli artar.

Geçen yıldan hiçbir rezerv stoku olmayan ve İtalya, EVOO’nun büyük bölümünü zeytin fabrikalarından daha düşük fiyatlarla satın alan EVOO’nun yeniden düzenlendiği söyleniyor. Herkesin aklındaki soru şudur: Yunan tüketicisi gelecek yıl ne tür EVOO'lar satın alacak?

