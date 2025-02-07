Yunanistan'da Zeytinyağı Fiyatları Neden Düşmüyor?

Yunanistan'da menşei zeytinyağı fiyatlarındaki düşüş perakende pazarına yansıtılmıyor, tüketiciler süpermarket ve bakkallardan zeytinyağı satın alırken cebinden para çıkarmaya devam ediyor.

İçin üretici fiyatları sızma zeytinyağı Ülkede bu yıl neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandı; Girit'te kilogram başına 4.80 avrodan, Güney Mora'daki Lakonia'da kilogram başına 5.30 avroya kadar değişti.

Üretici fiyatları düştü... Bu tamamen rantçılıktır. - Michalis Kabitakis, Tarımsal Kooperatif Örgütleri Başkan Yardımcısı

Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir önceki 2023/24 mahsul yılında, menşei fiyatları zirve yaptı Düşük asitli sızma zeytinyağının kilogramı yaklaşık 10.00 avro.

Ayrıca Yunanistan'da zeytinyağı fiyatları rekor kırdı ana sürücü Ülkede geçen yıl kaydedilen yüksek gıda enflasyonunun arkasında.

"Yunanistan Tarım Kooperatifleri ve İşletmeleri Derneği Başkan Yardımcısı Michalis Kabitakis, “Geçtiğimiz yıl minimum üretimle menşe fiyatları 9, hatta 10 avro civarındaydı” dedi.

"Kabitakis, "Bu yıl yüksek fiyatları haklı çıkaracak [zeytinyağı] stoğu yok" diye ekledi. ​"Üretici fiyatları zeytinyağı için 4.50 ila 5.50 avroya düştü ve hala sızma zeytinyağı litresi 11.50 ila 14 avroya, sızma zeytinyağı litresi 8.50 ila 10 avroya satılıyor. Bu tamamen çıkarcılık.”

Yunanistan Tüketici Enstitüsü İNKA da zeytinyağı tüketici fiyatlarının yüksekliğine tepki gösterdi. Enstitü Başkanı Yiorgos Lechouritis, zeytinyağı endüstrisini ve toptancıları fiyat spekülasyonu yapmakla suçladı.

Sektör şunu savunuyor: ​"geçen yılki hisse senedi için çok para ödendi, ​"Lechouritis dedi. ​"Bir kez daha aracıların müstehcenliğinden ve spekülasyonundan bahsediyoruz. [Zeytinyağları] üreticilerden çıktığı andan süpermarketlere ulaşana kadar fiyatların yoğun ve gerçek bir şekilde izlenmesi gerekir.”

Zeytinyağı üreticileri ise Yunanistan'da zeytinyağı üretici ve tüketici fiyatları arasındaki ciddi uçurumun sorumlusunun pazarlamacılar ve tüccarlar olduğunu savundu.

"Batı Messenia'daki Chandrinos Tarım Birliği yaptığı açıklamada, "Petrolü ucuza alıp tüketicilere yüksek fiyattan satıyorlar, böylece üretici ve tüketicilerin zararına fahiş karlar elde ediyorlar" dedi.

Dernek ayrıca çiftçilere traktörlerini tarlalardan çıkarıp Yunanistan'ın dört bir yanındaki yollara ve sokaklara sürmeleri çağrısında bulundu. ​"“Sadece sokaklardaki protestolarımız ve traktörlerimizle kazanımlar elde edebildik.”

Bu arada, Yunanistan'da hükümetin toptan zeytinyağı iç ticaretini sınırlama yönündeki söylentileri tartışma yarattı.

Yunanlı haneler arasında yaygın bir uygulama, taze üretilmiş sızma zeytinyağını genellikle ailenin bir arkadaşı veya akrabası olan küçük ölçekli üreticilerden 17 litrelik teneke kutularda satın almaktır.

Geçtiğimiz yıl 160 avro veya daha fazla rekor fiyatlara ulaşan yüksek kaliteli, düşük asitli sızma zeytinyağının 17 litrelik bir teneke kutusunun fiyatı bu yıl daha makul bir şekilde 100 ila 120 avro arasında değişiyor. Ancak zeytinyağı yalnızca beş litreye kadar olan kaplarda işlem görebiliyor.

Bazı tahminlere göre Yunanistan'da her yıl 60,000-70,000 ton civarında belgelenmemiş dökme zeytinyağı teneke kutularda ticarete konu olmaktadır.

Göre raporları Yunan medyasında yer alan haberlere göre, hükümet, 5,000 litrelik zeytinyağı tenekesini konşimento olmadan taşıyanlara 17 bin avroluk ağır bir para cezası vermeyi planlıyor.

Zeytinyağı üreticileri, söz konusu düzenlemenin hükümetin kasasını doldurmayı amaçladığını ve kendi gelirlerini de etkileyeceğini ileri sürerek iddia edilen düzenlemeye itiraz etti.

"Kabitakis, "Hükümetin planladığı tedbir uygulanamaz ve tek amacı, dayanılmaz üretim maliyetlerinin sürekli arttığı bir dönemde üreticilere cezai yaptırımlar uygulamaktır" dedi.

Yunan hükümeti, medyada çıkan haberleri hemen yalanlayarak, ülkede özel kullanıma yönelik 17 litrelik teneke kutularda satılan toplu zeytinyağının ticaretinde herhangi bir değişiklik yapılmasının planlanmadığını belirtti.

"Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Hristos Dimas, "Son günlerde duyduklarımız doğru değil" dedi. ​"“Arkadaşlar ve akrabalar arasında az miktarda zeytinyağının transferi, herhangi bir ihlal sorunu yaşanmadan gayri resmi olarak devam ediyor.”