Xylella Fastidiosa Extremadura'da Tanımlandı

Extremadura'daki bitki sağlığı yetkilileri şunları tespit etti: Xyella fastidiosa özerk toplulukta kontrol altına alma ve yok etme önlemlerini yürürlüğe koydu.

Yetkililer şunları söyledi fastidiosa Ölümcül bitki patojeninin alt türü (Xylella fastidiosa fastidiosa), Cáceres ilindeki Valencia de Alcántara'nın tepelik bölgesindeki iki tür kaya gülünde, iki tür Cytisus bitkisinde ve lavantada tanımlandı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre, Xylella fastidiosa'nın zeytin ağaçlarını doğal olarak enfekte ettiği bilinmiyor ve yetkililer, enfekte olmuş bir zeytin ağacının tespit edilmediğini doğruladı.

The Pauca ve çok katlı alt türleri zeytin ağaçlarına bulaşarak tedavisi olmayan ve İspanya'nın diğer bölgelerinde de tespit edilen Olive Quick Decline Sendromuna neden oluyor.

Extremaduran bitki sağlığı yetkilileri de şunları başlattı: yok etme protokolüBu, hastalığa duyarlı tüm enfekte bitkilerin derhal ortadan kaldırılmasını içerir. fastidiosa 50 metre yarıçaplı alanda alt türlerin taranması, 2.5 kilometrelik tampon bölgenin oluşturulması, vektör türlere karşı böcek ilaçlamalarının yapılması ve sürveyans programının başlatılması.

Extremadura, İspanya'nın üçüncü büyük zeytinyağı üreten bölgesi olup, 68,997 ton zeytinyağı üretmektedir. 2023/24 kırpma yılıBunun 8,220 tonu Cáceres'te üretildi.

Aynısı fastidiosa alt türler 2019'dan beri komşu Portekiz'de mevcuttur ve çok katlı alt türler belirlendi 2023'te kuzeydeki Oporto şehri civarında.

Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa, çeşitli bitki hastalıklarına neden olduğu bilinen gram negatif bir bakteridir. Öncelikle suyun ve besin maddelerinin köklerden bitkinin diğer kısımlarına taşınmasından sorumlu bitki dokusu olan ksilemi etkileyen bir patojendir. Xylella fastidiosa tarım ve ormancılıkta önemli bir endişe kaynağıdır çünkü çok çeşitli bitki türlerini enfekte edebilir, ekonomik kayıplara ve çevresel hasara yol açabilir. Bu bakteri, bitki özsuyuyla beslenen keskin nişancılar ve tükürük böcekleri gibi böcek vektörleri tarafından aktarılır. Bu böcekler enfekte bitkilerle beslendiklerinde bakteriyi alırlar ve daha sonra onları besledikleri sağlıklı bitkilere aktarabilirler. Xylella fastidiosa hem tarımsal ürünleri hem de süs bitkilerini enfekte edebilir ve dünyanın çeşitli yerlerinde yıkıcı hastalıklardan sorumludur. Xylella fastidiosa'nın neden olduğu iyi bilinen hastalıklardan bazıları arasında Pierce Hastalığı, Citrus Variegated Chlorosis (CVC) ve Olive Quick Decline Syndrome (OQDS) yer alır. Xylella fastidiosa'yı kontrol etme çabaları, böcek vektörlerini yönetmek için böcek ilaçlarının kullanımını ve ayrıca daha fazla yayılmayı önlemek için enfekte olmuş bitkileri karantinaya alma ve ortadan kaldırma çabalarını içerir. Bu bakterinin ve onunla ilişkili bitki hastalıklarının yönetimi ve yayılmasının önlenmesi için daha etkili stratejiler geliştirmek üzere araştırmalar devam etmektedir.

Keşif haberi, Balear Adaları'ndaki yerel yetkililerin, zeytin ağacı olarak bilinen 37 yabani zeytin ağacının bulunduğunu duyurmasının ardından geldi. acebuchesXylella fastidiosa pauca ile enfekte olan , Sencelles'te yok edildi.

Balear Doğa Enstitüsü, Akdeniz takımadalarının en büyük adası olan Mallorca'nın merkezinde iki hektarlık alanda 103 duyarlı ağacı yok etti.

"Yerel meclis üyesi Joan Simonet, Diario de Mallorca'ya şu anda bu türe ilişkin pozitif vakaların tamamının bu belediyenin mezarlığının yakınındaki bölgede yoğunlaştığını söyledi.

"[Müdahaleler] bakterilerin daha iyi kontrol altına alınmasına olanak sağladı; bu, yabani zeytin ağaçlarının iyi durumda korunmasını destekleyen ve adanın geri kalanının ve zeytin tarlalarının Xylella fastidiosa'nın ilerlemesinden korunmasına yardımcı olan bir gerçektir" diye ekledi.

İlk iken Pauca enfeksiyonlar tespit edildi 2024 başı, Xylella fastidiosa idi başlangıçta tespit edildi Kasım 2016'da Balear Adaları'nda.

Valensiya Topluluğu'ndaki Xylella fastidiosa multipleks salgını, ülkedeki diğer tek aktif sıcak noktadır.

Nisan 2024 itibarıyla yerel bitki sağlığı otoriteleri, bakterilerin 26 bitki türüne bulaştığını ancak hiçbir zeytin ağacına bulaşmadığını bildirdi. Ayrıca zeytinleri yiyen çayır tükürük böceği de dahil olmak üzere üç böcek vektörü tespit ettiler.

2018 yılında Madrid Bölgesi ve Almería'da daha önce meydana gelen Xylella fastidiosa salgınları başarıyla ortadan kaldırılmış ve bölgeler bakterilerden arındırılmıştı.

Xylella fastidiosa, İspanya ve Portekiz ile birlikte Fransa'da tespit edildi – yetkililerin ortadan kaldırılmasının muhtemel olmadığını söylediği yer – ve İtalya.

Olduğundan beri ilk tanımlandı 2013 yılında Xylella fastidiosa pauca, İtalya'nın en önemli zeytinyağı bölgesi olan Puglia'daki zeytinyağı üretimini ciddi şekilde etkiledi ve 1990'lar ve 2000'ler boyunca rekor düzeydeki seviyelerden istikrarlı hasat düşüşlerine katkıda bulundu.