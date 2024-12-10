İtalyan Üreticiler Piyasa İstikrarsızlığıyla Boğuşuyor

İtalyan zeytinyağı üretimi istikrarlı bir şekilde azalanArtan belirsizlik ortamında, aşağı yönlü eğilim İtalya'nın tüm zeytinyağı sektöründe endişe yaratıyor.

"Ulusal üreticiler derneği Assitol'ün genel müdürü Andrea Carrassi, "Bu yıl da iklim krizi, zeytin üretimimizin üçte ikisini oluşturan güney bölgelerini önemli ölçüde etkiledi" dedi. Olive Oil Times.

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"Ancak orta-kuzey bölgelerde iyi bir hasat bekleniyor, ancak ne yazık ki güneydeki düşüşü telafi etmeye yetmiyor” diye ekledi.

"Bu senaryoya ek olarak 2024/25 mahsul yılının da bir ​'"Durgun yıl", üretimin ortalamanın çok altında olduğu bir yıl. Sonuç olarak, ihtiyaçlarımızın yüzde 75'inden fazlasını ithal etmek zorunda kalacağız," diye belirtti Carrassi.

Yükseliş ve düşüş yılları Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) tarihi verileri, İtalya'nın 500,000'lı yıllarda yılda ortalama 1990 ton zeytinyağı ürettiğini gösteriyor.

Sonraki on yılda bu ortalama neredeyse 600,000 tona yükseldi. 2010 ile 2019 yılları arasında ortalama yıllık üretim 357,000 tonun hemen altına düştü. Son beş yılda üretim sadece iki kez 300,000 tonu aştı.

İçinde bulunduğumuz yıl için 2024/25 mahsul yılı tahminleri düşük kalmaya devam ederken, üreticiler zeytin stoklarında da ciddi azalmalarla karşı karşıya kalıyor.

Göre ICQRF-Frantoio İtalyaİtalya'nın sızma zeytinyağı stokları Ekim 70,300 sonu itibarıyla 2024 bin 43 tona ulaşırken, bunun yüzde -'ü İtalyan menşeili zeytinyağından oluşuyor.

Bu rakamlar, geçen yılın aynı döneminde bildirilen yaklaşık 100,000 bin tonluk rakamın oldukça altında.

Bu bağlamda, İtalyan İstatistik Enstitüsü yakın zamanda şunu vurguladı: daha yüksek zeytinyağı fiyatları İtalyan zeytinyağının ihracat değerini artırdı. 2024'ün ilk sekiz ayında 2 milyar avroyu aşarak 2023 toplamını geçti.

Tarımsal Gıda Pazarına Hizmetler Kamu Enstitüsü'nün (Ismea) son raporunda, İtalya'nın dünyanın ikinci büyük zeytinyağı ihracatçısı ve en önemli tüketicisi olmaya devam ettiği belirtildi.

"Raporda, "Başta İspanya olmak üzere diğer Akdeniz ülkelerinden gelen arz, ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Bu durum, özellikle fiyat dalgalanmaları açısından, iç üretimin kaderini dış pazarlarla sıkı sıkıya iç içe geçiriyor" ifadelerine yer verildi.

Zeytinyağı Üreticileri Derneği (Aifo) Başkanı Elia Pellegrino'ya göre, düşük verim tahminleri aşırı iyimser.

"Eylül ayından beri bunu görüyoruz ve bunu haftalardır tekrar tekrar söyledik: getiriler yüzde 70 hatta yüzde 75 oranında düşecek. Geçtiğimiz yıl sadece yüzde 30'luk bir düşüş öngören tahminlerden çok daha düşük" dedi Pellegrino Olive Oil Times.

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Ayrıca kendini tüketmeye yönelik zeytinyağı üretiminin payına işaret etti. ​"Muhtemelen toplam getirilerin yüzde 30'undan bahsediyoruz" diye kaydetti.

"Bu, piyasadaki İtalyan zeytinyağı hacimlerinin büyük ölçüde yetersiz olacağı anlamına geliyor. Tam, gerçek İtalyan ulusal ürününün fiyatları bunu takip edecek ve yüksek kalacak" diye ekledi Pellegrino.

Ismea'ya göre, en büyük üretici ülke olan İspanya'daki fiyatlar düşüş eğilimindeyken, Güney İtalyan pazarlarında fiyatlar istikrarlı bir şekilde artıyor veri.

Büyük üreticiler yakın zamanda bir tahminde bulundu önemli fiyat indirimi Sezon ilerledikçe en önemli pazarlarda.

Birçok İtalyan üretici, önümüzdeki aylarda fiyatların önemli ölçüde düşebileceğinden endişe ediyor.

Böyle bir düşüş, çeşitli faktörler nedeniyle zaten zorlanan marjları etkileyecektir; bunlar arasında şunlar yer almaktadır: zorlu hava koşulları, düşük verimler, işgücü sıkıntısı ve artan maliyetler öğütme, şişeleme ve lojistik için.

Zeytinyağı üreticileri derneği Unaprol'un başkanı David Granieri, uyardı o ​"Büyük çokuluslu şirketler yeşil altınımızın değerini yarıya indirmeyi hedefliyor.

"Çok düşük fiyatlara satılan bir zeytinyağı ne İtalyandır ne de kalitelidir; İtalyan sızma zeytinyağı Zorluklara rağmen mükemmel kaliteyi garanti eden zeytin yetiştiricilerini ve değirmencilerini korumak için asgari bir fiyat belirlemeliyiz” dedi.

"Granieri, "Tedarik zinciri üreticiler için adil bir değer tanımalı: Onlar olmadan İtalyan sızma zeytinyağının geleceği yok" diye ekledi.

Confagricoltura Zeytinyağı Federasyonu Başkanı Walter Placida ise, sektörün bölgesel ve daha az ticari çeşit üreticilerini korumak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

""Her şeyi sadece cebirsel bir hesaplamaya indirgeyemeyiz" dedi. ​"İtalyan petrolü daha önce hiç bu sezonda olduğu kadar nadir ve prestijli olmamıştı; özellikle aşırı değişimler ve keskin iklim olaylarının üretim açısından harap ettiği bir sezonda daha önce hiç bu kadar tanınmayı hak etmemişti.”

"Placida, “İtalyan sızma zeytinyağının gerçek değerinin kabul edilmesi gerekiyor” diye ekledi. ​"Spekülasyonlara ve fiyatları düşürme girişimlerine karşı dikkatli olmalı, tedarik zincirindeki tüm paydaşları kurumların desteğiyle sorumlu davranmaya çağırmalıyız.”

Şimdi sektörün tamamı mevcut duruma çözüm bulmak için seferber oluyor.

Apulia çiftçileri, üreticileri ve değirmencileri son zamanlarda imzalı ne olarak adlandırıldı ​"“Ahlaki pakt.”

Anlaşmayla zeytin üreticilerinden başlayarak üretim zincirindeki tüm aktörlerin adil gelir elde etmesi sağlanırken, fiyat spekülasyonlarının da en aza indirilmesi hedefleniyor.

İtalyan hükümeti yakın zamanda kurulmuş the ​"Tarım, Gıda Egemenliği ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla "Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin İçin Yuvarlak Teknik Tablo" oluşturuldu.

Ulusal ve bölgesel hükümet yetkilileri, kamu tarım kuruluşları ve çiftçiler, değirmenciler, şişeleyiciler ve üretici temsilcilerinin yer aldığı bu girişim, çok sayıda paydaş tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sektörün ilerlemesi için öncelikleri ve politikaları belirleyen kapsamlı bir ulusal plan taslağı hazırlamayı amaçlıyor.

Büyük gıda perakendecilerinin tüketiciler için zeytinyağı fiyatlarının belirlenmesindeki rolü çok önemlidir ve birçok dernek bu önemli piyasa oyuncularıyla diyaloğun artırılması çağrısında bulunmaktadır.

"Carrassi, "Resmi verilere baktığımızda, birkaç ay öncesine kadar ve yıllarca süren sıkıntıların ardından, yetiştiricilere ödenen ücretler şimdiye kadar görülmemiş rekor seviyelere ulaşmıştı" dedi. ​"Bununla birlikte, ​'Assitol'ün yıllardır vurguladığı 'değer düşüklüğü' faktörleri devam ediyor, bunların başında da düşük fiyatlandırma sorunu geliyor.”

"Uzun zamandır eleştirdiğimiz sürekli promosyonlar, ürünün değerini düşürüyor, herhangi bir emtia gibi ele alıyor ve özellikle tarım sektöründe adil bir tazminat olmaksızın çalışmaya zorlanan tüm tedarik zincirini etkiliyor” uyarısında bulundu.

Bu tür promosyonların zeytinyağını tüketicilerin zihninde düşük maliyetli bir çeşniye dönüştürdüğünden endişeleniyor.

"Neyse ki son kampanya bu bakış açısını en azından kısmen değiştirdi: Geçtiğimiz yıldan ders çıkarmalı ve zeytinyağının hak ettiği tanınırlığı nihayet elde etmesini sağlamalı, büyük indirimlerin yaygınlaşmasını önlemeliyiz" dedi Carrassi.

Olive Oil Times İtalya'nın en büyük gıda perakendecilerinden bazılarıyla iletişime geçildi ancak hiçbiri yayımlanmadan önce yanıt vermedi.