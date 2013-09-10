California Zeytinyağı Komisyonu Yaratmak için Bill Senato Temizler

İki partili bir oylamada, Senato, Senator Lois Wolk (D ‑ Davis) tarafından Kaliforniya'nın zeytinyağı endüstrisinin rekabet gücünü güçlendirmek için eyalet zeytin yetiştiricileri ve petrol üreticilerinin çabalarını koordine etmeye yardımcı olacak bir eyalet komisyonu kurmak için bir önlem olan Senato Bill 250'yi onayladı. Tasarı şimdi dikkate alınması için Vali Jerry Brown'a aktarılıyor.

"Bu komisyonu kurmak, tüketicileri korumaya ve Kaliforniya'nın zeytinyağı endüstrisine büyüyüp gelişebilecekleri adil bir oyun alanı sağlamaya yönelik hayati bir ilk adım, ”dedi Zeytinyağı Üretimi ve Gelişen Ürünler Tarım Alt Komitesi Başkanı Wolk.

California Eyalet Senatörü Lois Wolk

Senatör Wolk, tasarıyı oybirliğiyle onaylandığı 16 Nisan'da Senato Tarım Komitesi'nde tanıttı. ​"California'nın zeytinyağı endüstrisi son beş yılda katlanarak büyüyor ”dedi. ​"Endüstri, bu önemli tarımsal ürünün sürdürülebilirliğini ve başarısını teşvik etmek için zeytinyağı araştırması ve standartları sağlamak için koordineli bir çabayı desteklemenin zamanının geldiğine inanıyor. "

Halen Kaliforniya'da 16'in aktif, endüstri tarafından finanse edilen tarım komisyonları vardır; bunlar, promosyon, reklam, eğitim, pazarlama araştırması, bilimsel araştırma ve kalite standartlarının oluşturulması ve düzenlenmesi yoluyla endüstrilerinin rekabet gücünü arttırmak için yaratılmıştır. SB 250, Endüstrinin Gıda ve Tarım Sekreteri aracılığıyla araştırma yapmasını ve ürün sınıfları ve standartları oluşturmasını sağlamak için Gıda ve Tarım Departmanı içinde Kaliforniya'daki Zeytinyağı Komisyonu oluşturacak.

Tedbir, Wolk'un hileli ve düşük kaliteli zeytinyağı satan rakipler de dahil olmak üzere, devletin genişleyen zeytinyağı endüstrisinin karşılaştığı zorlukları ele alma konusundaki çabalarının bir parçasıdır. bir UC Davis Zeytin Merkezi tarafından yapılan çalışma Kaliforniya süpermarketlerindeki raflardan alınan ithal sızma zeytinyağlarının yüzde 65'in zeytinyağı kalitesi için uluslararası standartlara uymadığını tespit etti - test edilen ithal edilen zeytinyağının çoğu sızma derecesi olarak etiketlendi.

SB 250, California Gıda İşlemciler Birliği ve California Zeytinyağı Konseyi (COOC) dahil olmak üzere çok sayıda destekçiye sahiptir.

"Yasama Meclisi'ne bu önemli önlemden geçtiği için övgüde bulunuyoruz ve Senatör Wolk'un Kaliforniya'daki zeytinyağı endüstrisinin sürekli büyümesine yönelik vizyonunu ve desteğini alkışlıyoruz, ”diyor COOC İcra Direktörü Patricia Darragh.

"Amerikan Zeytinyağı Üreticileri Birliği, Sacramento'daki Senatör Wolk ve meslektaşlarını, California Zeytinyağı Komisyonunu kurmak için SB 250'yi geçme öngörüsünden ötürü alkışladı. Vali Brown'u bu faturayı Kaliforniya halkı ve orada üretilen ekstra sızma zeytinyağının sağlık yararlarından ve lezzetli taze lezzetinden hoşlanan herkes için yasaya imzalamaya teşvik ediyoruz ”dedi. Amerikan Zeytinyağı Üreticileri Derneği. ​"Bu komisyonun kurulması tüketicilere, California sızma zeytinyağının olağanüstü kalitesine güvenmeye devam edebileceklerini garanti edecektir. ”

"SB 250'nin geçişi, California zeytinyağı endüstrisi için önemli ve heyecan verici bir kilometre taşıdır. İhtiyacı zeytinyağı standartları ve pazarlama da dahil olmak üzere işin önemli alanlarındaki destek, eyaletimizdeki sektörün geleceği için kritik öneme sahiptir. Petaluma'daki McEvoy Çiftliği Genel Müdürü Dick Neilsen, Valiyi bu tasarıyı zeytinyağı işinin hızlı büyümesine devam edebileceği bir temel atmada büyük bir adım olarak imzalamasını şiddetle tavsiye ediyorum ”dedi.

"Küçük bir zanaatkar zeytinyağı üreticisi olarak, Kaliforniya Zeytinyağı Komisyonu'nun kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Düzenlemeleri, araştırmaları ve pazarlamaları, Kaliforniya'nın dünya standartlarında zeytinyağı üreticileri olarak artan tanınmasını teşvik eden hem küçük hem de büyük üreticilere hizmet edecek, "dedi Lillian Dickson Regina Natürel Sızma Zeytinyağı, Napa'da yetişen ve üretilen.