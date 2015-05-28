Üç California Zeytin Yağı'ndan İki Yeni Ev Standartları Başarısız, Rapor Buluyor

Kaliforniya zeytinyağı üreticilerinden beş yıl sonra bir çalışmaya sponsor oldu Test edilen ithal zeytinyağının çoğunun uluslararası standartları karşılamadığını tespit eden ithalatçıları temsil eden bir grup, iki rapor yayınladı.

Bu kez yapılan rastgele testler, sızma olarak etiketlenen Kaliforniya zeytinyağının yüzde 67'inin yeni kalite standartları Kaliforniya Zeytinyağı Komisyonu (OOCC) tarafından geliştirilen ve son zamanlarda California Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.

İthal zeytinyağının şişeleyicileri ve distribütörlerini temsil eden bir ticaret grubu olan Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA), potansiyel muhalefet ve yasal zorluklardan kaçınmak için aceleyle geliştirildiğini söylediği yeni California standartları hakkında sorular sormak için raporları görevlendirdi.

ilk rapor, California'nın Zeytinyağı Komisyonu 2014 Sınıfı ve Etiketleme Standartları: Analiz ve Sonuçlar, ABD'nin eski baş tarım müzakerecisi İslam A. Siddiqui tarafından hazırlanan, yeni California kurallarını rekabette üstünlük sağlamak için tasarlandı ve şöyle dedi: ​"Bu çabanın arkasındaki büyük ölçekli (California) üreticilere / işleyicilere, ürünlerini diğer zeytinyağlarından, özellikle de diğer ülkelerden ithal edilenlerden ayırmaları bekleniyor. ”

Kaliforniya'daki 600 zeytinyağı üreticisinin yaklaşık 700'ünün 5,000 galondan daha az ürettiğini ve bu nedenle yeni kurallardan muaf olduğunu kaydeden rapor, ​"OOCC standardının Kaliforniya'da üretilen zeytinyağının yalnızca bir kısmını düzenlemesi ve diğer eyaletlerde ve ülkelerde üretilen ithal zeytinyağını muaf tutması ironiktir. OOCC'nin yasayı mümkün kılan gerçek amacı ve rekor sürede uygulamaya koyma acelesi hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor. "

OOCC standartlarına itirazlarını, etkinliklerini ve arkasındaki motivasyonları göstermek, ayrı rapor Bugün piyasaya sürülen NAOOA, mağaza raflarından satın alınan 18 California sızma zeytinyağlarının rastgele testlerinin sonuçlarını sundu. Çalışma, örneklerin üçte ikisinin yeni OOCC kurallarının en az bir kimyasal ölçüsünde başarısız olduğunu buldu.

"Tazelik ve saflık için yeni OOCC standartlarının temel taşları olan PPP ve DAG testleriRaporda, Kaliforniya üreticilerinin hazır örneklerle karşılaşmasında önemli bir engel oluşturduğu görülüyor ve OOCC'nin yüzde 44'lik başarısızlık oranının yüzde 67'ünü oluşturuyor ”dedi.

NAOOA başkan yardımcısı Eryn Balch yaptığı açıklamada, ​"Sonuçlar, OOCC standartlarının geçerliliği hakkında önemli sorular ortaya koyuyor ve standartlara dahil edilen yeni testlerin güvenilir olmadığını doğruladı. ”

Temmuz ayında, Davis Olive Center'daki Kaliforniya Üniversitesi 2010 bir dönüm noktası çalışması Kaliforniya'daki bazı süpermarketlerden satın alınan ithal zeytinyağının yüzde 69'inin, Uluslararası Zeytin Konseyi standartlarına uymadığı tespit edildi.

Davis raporu o zamandan beri alıntılanmıştır. genellikle yanlışZeytinyağı endüstrisindeki yaygın sahtekarlığı göstermek ve Amerikalı üreticilerin ithal ettiği markaların sahip olduğu uzun zamandır devam eden pazar hakimiyetinden uzaklaşmak için devam eden bir kampanyanın bir parçası olarak.

2010 UC Davis raporunun aksine, bugün yayınlanan raporda test edilen numunelerin marka adlarından söz edilmedi.

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