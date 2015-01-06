California Olive Ranch Lucini Italia'yı Aldı

En büyük Amerikan zeytinyağı üreticisi California Olive Ranch, İtalyan sızma zeytinyağı üreticisi ve ithalatçısı Lucini Italia'yı satın aldığını duyurdu.

Hisse senedi işleminde satıcı Molinos USA, birleşik şirkette azınlık hissesini elinde tutmaktadır. California Olive Ranch (COR) ve Lucini Italia, bugün yayınlanan bir açıklamaya göre kendi etiketleri altında faaliyet göstermeye devam edecek. Şirket, genel merkezini Chico, California'da tutacak.

California Olive Ranch CEO'su Gregg Kelley, ​"Önümüzdeki yıllarda prim segmentinde güçlü bir büyüme görüyoruz ve bu iki markanın tüketiciler daha iyi kaliteye ulaştıkça başarılı olmak için en iyi konumda olduğunu düşünüyoruz.

Gregg Kelley

"Şarap gibi zeytin yağları da toprağa, iklime ve zeytin çeşitlerine göre değişir ”diye açıkladı Kelley. ​"Lucini ile birleşmemiz, Amerikan zeytinyağı tüketicisine daha geniş çeşitlilikte güvenilir yağ sunmamızı sağlayacak. Bu işlem aynı zamanda Lucini'nin kaliteli ürün portföyüyle sos, salata sosu ve sirke kategorilerine girmemizi sağlıyor. "

California Olive Ranch Amerikan sızma zeytinyağının en çok satan markasıdır ve Lucini, İtalyan sızma zeytinyağının önde gelen markaları arasındadır. Açıklamada, birleşik hisselerinin onları ABD perakende satışlarının yüzde 4.45'i ve 80 milyon doları aşan gelirleri ile ülkedeki dördüncü büyük marka haline getireceği belirtildi.

1998 yılında kurulan California Olive Ranch, yüksek kaliteli, makul fiyatlı natürel sızma zeytinyağı üretimini sağlayan yeni yetiştirme ve hasat yöntemlerinden ilham alan özel bir şirkettir. Bir açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük sızma zeytinyağı üreticisi ve satışlar 2010'dan bu yana dört kattan fazla arttı.

1997 yılında kurulan Lucini Italia zeytinyağları, tazeliği sağlamak için geleneksel olarak yerel değirmenlerde küçük gruplar halinde öğütülmüş elle hasat edilmiş zeytinler kullanılarak üretilir. Şirket, bu işlemin farklı lezzet profillerine sahip farklı yağ çeşitlerine izin verdiğini söyledi. Lucini Italia Altın Ödüller aldı 2013 ve 2014 New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışmalarında.

California Olive Ranch son yıllarda Amerikalı üreticiler tarafından oyun alanını Avrupalı ​​rakiplerle aynı seviyeye getirme çabalarına öncülük etti. COR ve Amerikan Zeytinyağı Üreticileri Birliği, başarısız olan Çiftlik Tasarısında hüküm Geçtiğimiz yıl zeytinyağı ithalat kontrolleri getirecekti.

2012’te, grup milletvekillerini ithalatın rekabetçi rekabet avantajlarını incelemeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu soruşturması ve, geçen yıl, Kaliforniya Zeytinyağı Komisyonu Devlette üretilen zeytinyağı için nihayetinde standartlara uyulması ve ithalat için de geçerli olması için yeni kalite standartları oluşturmak.