Davis Olive Center, IOC Raporunun Eleştirisine Cevap Verdi

Lori Zanteson tarafından
Olive Oil Times Katılımcı | Los Angeles'tan Raporlama
UC Davis Zeytin Merkezi'nin geçen yılki raporu, "Testler, 'sızma zeytinyağı genellikle uluslararası ve USDA standartlarında başarısız olur, "Zeytinyağı endüstrisinde ve ötesinde, popüler medya sonuçları gibi harika başlıklarla duyurduğunda "Zeytinyağı Bakire Değil”. California üniversitesi tarafından yapılan tartışmalı çalışma, ithal zeytinyağı örneklerinin yüzde 69'unun etiketli olduğunu belirtti. "sızma zeytinyağı ”, sızma sınıflandırması için uluslararası kimyasal ve duyusal standartlarda başarısız olmuştur.
Uluslararası Zeytin Konseyi Kimya Uzman Grubu (IOC) bu bulguların dışındabir çürütme yayınladıKüçük örnekleme büyüklüğü, bilinmeyen saklama koşulları, kimyasal test yöntemleri ve çalışmanın duyusal analizleri göz önüne alınarak yapılır.
Şimdi raporun yazarları, IOC kimyagerleri tarafından getirilen her bir istisnayı ilk olarak gazetenin web sitesinde yayınlanan bir bildiride savunarak, bu eleştirilere kendi sivri yanıtlarını yayınladılar. Amerikan Petrol Kimyacıları Birliği.
"Bana göre, ”çalışmanın baş bilim adamı, Edwin Frankel, bir e-postada yazdı Olive Oil Times, "IOC, ihraç edilen sızma zeytinyağları için standart oluşturma konusunda çok politikleştirilmiştir. Kaliforniya'da yerel olarak üretilen sızma zeytinyağlarımızı desteklemek için daha iyi standartlar geliştirmeyi umuyoruz. ”
UC Davis raporun arkasında duruyor
Edwin N. Frankel, Rodney J. Mailer, Selina Wang, Charles F. Shoemaker ve Dan Flynn
California Davis Üniversitesi raporuna yanıt (“Testler, 'sızma zeytinyağı genellikle uluslararası ve USDA standartlarını geçmez ”dedi. UC Davis Zeytin Merkezi, Temmuz 2010), ulusları tanımaktan Uluslararası Zeytin Konseyi Kimya Uzman Grubu (IOC; Madrid, İspanya) tarafından sunulanlar gibi keskin eleştirilere kadar uzanmıştır. . Uzman Grubun üyelerine saygı duyuyoruz ancak raporun tamamen arkasındayız.
Tartışmanın kaynağını hızlıca gözden geçirmek için, UC Davis araştırması, test ettiğimiz ithal edilen zeytinyağının% 69'inin, IOC'nin resmi duyusal testinde başarısız olduğunu ve bu sonucun, IOC'nin UV emilimine yönelik testlerinde vakaların% 31'inde onaylandığını tespit etti. oksidasyon ürünleri ve Alman diasilgliserol (DAG) ve pirofeofittin (PPP) testleri ile vakaların% 86'inde.
Rapor, UC Davis Zeytin Merkezi ve Avustralya Yağları Araştırma Laboratuvarı tarafından tamamlandı. Avustralya laboratuvarı, IOC kimyasal ve duyusal testlerinde uzmanlık için IOC ve AOCS tarafından tanınır.
Uzman Grubu'nun ifadesi, panel üyelerindeki görüş çeşitliliğini yeterince yansıtmamakla birlikte, birçoğunun açıklamayı inceleme veya imzalama fırsatı sunmadığı halde, açıklamayı yazılı olarak yanıtlayacağız.
İstatistiksel anlamlılık. IOC Uzman Grubu, UC Davis raporunun "istatistiksel olarak anlamlı değil, ”ama aslında UC Davis numuneleri IOC'nin kendi kalite kontrol programından (yıllık bazda) dört kat daha fazla analiz etti. IOC web sitesinde bulunan resmi bir IOC raporuna göre IOC, 116 ve 2008 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan toplanan ortalama 2009 sızma numuneyi analiz etti. Bu ülkelerin toplam nüfusu 340 milyondur, bu nedenle IOC her 2.93 milyon kişi için bir örneği analiz etti. UC Davis çalışması, nüfusu 52 milyon olan California eyaletinden toplanan 38 örneğe dayanmaktadır. Bu nedenle, UC Davis çalışması, her 730,000 kişi için veya IOC'nin dört katı oranında bir örnek analiz etti.
Depolama koşulları. Uzman Grubu, birçok yağın IOC standartlarına uymadığını tespit ettiğimiz bulguları kabul ederken, "Sevkiyat veya test süresi hakkında bilgi olmadan sonuçları güvenilir olarak kabul etmek imkansızdır. İşte gerçek bilgiler: Tüm yağ örnekleri, araştırma ekibinin tek bir üyesi tarafından UC Davis'te toplandı ve yönetildi. Örnekler, gündüz sıcaklıklarının 52 ° C ve 56 ° C (11 ° F ile 13 ° F) arasında değiştiği yedi günlük bir süre içinde toplandı. Örnekler, en fazla dokuz saat süreyle UC Davis'e nakledildi. Araştırma ekibi derhal kodladı, folyoya sarıldı, sevkıyat için paketlendi ve örnekleri Avustralya'ya sevkıyattan beş gün sonra gelecek şekilde Avustralya laboratuvarına gönderdi. Avustralya Yağları Araştırma Laboratuvarı, IOC onaylıdır ve test süresi ve diğer tüm parametrelerle ilgili olarak IOC kalite standartlarına uyar.
Kimyasal yöntemler. Uzman Grubu, IOC ticaret standardının "zeytinyağının kalitesini ve saflığını değerlendirmek için gerekli tüm yöntemleri içerir… dolayısıyla raporda belirtilen gayri resmi yöntemleri uygulamak gerekli değildi. ”IOC'nin standart geliştirme konusunda yaptığı çalışmaları takdir etsek de, az sayıda kimyagerden IOC standartlarının tamamen yeterli olduğu konusunda hemfikir oluruz ve IOC yöntemlerini Almanya ve Avustralya'da benimsenen ek testlerle (DAG ve PPP) takviye etmede güçlü hissediyoruz. Aslında, Alman / Avustralya kimyasal testleri vakaların% 86'sı için olumsuz duyusal sonuçları doğrularken, IOC kimyasal testleri vakaların sadece% 31'i için olumsuz duyusal sonuçları doğrulamıştır.
Uzman Grubu ayrıca DAG ve PPP testlerini reddettiği için "bu bileşikler, yağın raf ömrü boyunca dinamik olarak değişir. " Bu gerekçeyi kullanarak, panelin ayrıca, yağın raf ömrü boyunca değişebilecek serbest yağ asitliği, konjuge dienler (K232) ve trienler (K270) ve peroksit değerleri için IOC testlerini reddetmesi gerekecektir. Expert Group ayrıca, UC Davis çalışmasının rafine yağların eklendiği sonucuna varamadığını söylüyor çünkü stigmastadienes ve sterol profilleri IOC standartlarına uygun. Aslında, UC Davis çalışması rafine yağların eklenmesinin bir olasılık olduğunu gösterdi ve çalışma ekibimiz şu sonuca vardı: "eğer numunelerden herhangi biri karıştırılmışsa, büyük olasılıkla karıştırıcının rafine edilmiş fındık, tohum veya bitkisel yağlar yerine rafine zeytinyağı olması muhtemeldir. ”
Duyusal analiz. Uzman Grubu, yağların birçoğunun resmi bir IOC paneli tarafından yürütülen duyusal analizde başarısız olduğuna dair bulgumuzu kabul ederken, IOC prosedürlerinin başka bir IOC paneli tarafından ikinci bir analiz yapılmasını gerektirdiğini ve UC Davis çalışmasının, ikinci test yapıldı. Aslında IOC, bir panel bir yağ numunesinin ilk testte başarısız olduğunu tespit ettiğinde ikinci bir görüş almak için bir duyusal panel gerektirmez.
UC Davis raporunun sadece bir çalışma olmasına rağmen, böyle görülmesi gerekirken, ciddi zeytinyağı kalitesi sorunlarının Eylül 2004, Tüketici Raporları, Mayıs 2005, Der Feinschmecker, Avustralya Yıllar Araştırma Laboratuvarı, birkaç yıl içinde bulunduğunu not etmeliyiz. Ekim ayında Uruguay Cumhuriyeti Üniversitesi 2010 ve Kasım ayında da İspanya Andulacía'daki Sağlık Bölümü 2010. ABD şu anda dünyanın en büyük üçüncü zeytinyağı tüketicisi olduğundan, bu konu araştırmaların devam etmesini hak ediyor.
Okuyucuları incelemeye teşvik ediyoruz Raporumuz ve Eklerimizve çalışmanın geçerliliğini kendileri için değerlendirmek. ABD'deki zeytinyağının kalitesini analiz etmek için IOC ile işbirliği içinde çalışma isteğimizi yineliyoruz. Test edelim ve birlikte tadalım.
Edwin N. Frankel yardımcı profesördür, Selina C.Wang araştırma görevlisidir, Charles F.Shoemaker profesördür ve UC Davis Zeytinyağı Kimya Laboratuvarı'nın lideridir ve Dan Flynn UC Davis Zeytin Merkezi'nin yönetici direktörüdür. California Üniversitesi, Davis. Rodney Mailer, Avustralya Wagga Wagga'daki Avustralya Yağları Araştırma Laboratuvarı'nda araştırma görevlisidir.