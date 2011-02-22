Davis Olive Center, IOC Raporunun Eleştirisine Cevap Verdi

Lori Zanteson tarafından

Olive Oil Times Katılımcı | Los Angeles'tan Raporlama

UC Davis Zeytin Merkezi'nin geçen yılki raporu, ​"Testler, ​'sızma zeytinyağı genellikle uluslararası ve USDA standartlarında başarısız olur, "Zeytinyağı endüstrisinde ve ötesinde, popüler medya sonuçları gibi harika başlıklarla duyurduğunda ​"Zeytinyağı Bakire Değil”. California üniversitesi tarafından yapılan tartışmalı çalışma, ithal zeytinyağı örneklerinin yüzde 69'unun etiketli olduğunu belirtti. ​"sızma zeytinyağı ”, sızma sınıflandırması için uluslararası kimyasal ve duyusal standartlarda başarısız olmuştur.

Uluslararası Zeytin Konseyi Kimya Uzman Grubu (IOC) bu bulguların dışındabir çürütme yayınladıKüçük örnekleme büyüklüğü, bilinmeyen saklama koşulları, kimyasal test yöntemleri ve çalışmanın duyusal analizleri göz önüne alınarak yapılır.

Şimdi raporun yazarları, IOC kimyagerleri tarafından getirilen her bir istisnayı ilk olarak gazetenin web sitesinde yayınlanan bir bildiride savunarak, bu eleştirilere kendi sivri yanıtlarını yayınladılar. Amerikan Petrol Kimyacıları Birliği.

"Bana göre, ”çalışmanın baş bilim adamı, Edwin Frankel, bir e-postada yazdı Olive Oil Times, ​"IOC, ihraç edilen sızma zeytinyağları için standart oluşturma konusunda çok politikleştirilmiştir. Kaliforniya'da yerel olarak üretilen sızma zeytinyağlarımızı desteklemek için daha iyi standartlar geliştirmeyi umuyoruz. ”