Deoleo Kuzey Amerika CEO'su Sürdürülebilirliğin Büyüyen Zeytinyağı Sektörünün Anahtarı Olduğunu Söyledi

Dörtte birinden fazlası sızma zeytinyağı Şirketin ilk entegre raporuna göre, Deoleo tarafından 2023 yılında satılan ürünler, sürdürülebilir en iyi uygulamaları takip eden zeytin çiftçileri ve değirmenlerinden temin edildi. sürdürülebilirlik Raporu.

"Sürdürülebilirlik stratejimizin ve amacımızın bir parçası” dedi Deoleo Kuzey Amerika CEO'su Thierry Moyroud. Olive Oil Times. ​"Hedefimiz gelecekte tüm yağlarımızın yüzde 70'inden fazlasının sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesini sağlamak."

Ben daha çok kategorimizin güzelliğini tüm Amerikan mutfaklarında günlük kullanıma nasıl taşıyabileceğimize odaklandım… (Zeytinyağı) kitlelere yönelik bir üründür, çok az kişiye yönelik bir ürün değil. - Thierry Moyroud, CEO, Deoleo Kuzey Amerika

Deloitte tarafından denetlenen rapor, şirketin sızma zeytinyağının yüzde 27.7'sinin sürdürülebilir en iyi uygulamaları takip eden bağımsız sertifikalı üçüncü taraf çiftçilerden ve değirmencilerden geldiği sonucuna vardı.

Raporda ayrıca, Bertolli ve Carapelli markalarını da içeren dünyanın en büyük markalı zeytinyağı satıcısının, şirketteki cinsiyetler arası ücret farkını ortadan kaldırdığı ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten yapılan şişe sayısını yüzde 7.4 artırdığı ortaya çıktı.

Moyroud, raporun şirketin ilk önceliklendirme değerlendirmesini 2020'de gerçekleştirmesinden bu yana üzerinde çalışıldığını söyledi. Raporun, Avrupa Birliği'nin zorunlu çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) raporlama standartlarını uygulayacağını söylemesinden bir yıl önce yayınlandı.

"Kategorinin komiserleri olmak bizim bağlılığımızdır” dedi. ​"Bunu ciddiye alacaksak sürdürülebilirliğin yaptığımız her şeyin merkezinde olması gerektiğini düşünüyoruz; sektörümüzden beklenmesi gerekenlerin önemli bir parçası.”

Thierry Moyroud

Deoleo için sürdürülebilirlik, zeytinliklerde bitki sağlığı ürünlerinin minimum düzeyde kullanımını, su kaynaklarının verimli kullanımını, tarım ve öğütme süreçlerinde enerji verimliliğinin teşvik edilmesini, toprağın yaşayan bir sistem olarak yönetilmesini, bahçelerdeki biyolojik çeşitliliğin desteklenmesini ve üretim sırasında atıkların en aza indirilmesini içermektedir. işlem.

"Sağlıklı ve sürdürülebilir zeytinyağı üretimini teşvik etmek istiyorsak, zeytinyağı üretimini etkileyen parametreleri ve zaman içinde iyileştirmemiz gereken kritik parametreleri belirlemek için geniş ve bütünsel bir yaklaşımdır, "dedi Moyroud.

Şirket sürdürülebilirlik stratejisine yönelmeye devam ederken ve pazarlama kampanyalarıMoyroud, kalitenin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Sektördeki pek çok kişi gibi, son iki yıldaki kötü hasat ve artan üretim maliyetleri İspanya, İtalya, Portekiz, Tunus, Yunanistan ve Arjantin'den sızma zeytinyağı tedarik eden Córdoba merkezli çok uluslu şirket için oldukça zorlayıcı oldu.

"Aradığımız şey her şeyden önce kaliteli yağdır" dedi Moyroud. ​"Bazı yıllarda kaliteyi sürdürülebilir kaynaklarla birleştirebiliyoruz; diğer yıllarda kaliteyi ön planda tutmak zorundayız.”

İspanya'da ve Akdeniz havzasında ardı ardına gelen kötü hasatların bir başka sonucu da menşe fiyatlarının rekor düzeyde olması oldu.

Infaoliva'ya göre ekstra bakire zeytinyağı fiyatları İspanya'da bu rakam, bu yazının yazıldığı sırada kilogram başına 7.80 avro seviyesinde bulunuyor; bu, Ocak ortasındaki rekor olan 8.988 avronun oldukça altında, ancak yine de geçen yılın aynı zamanının yüzde 27 üzerinde.

"Eğer son iki yıl bana bu sektörde bir şey öğrettiyse o da tahminlerimizde ve spekülasyonlarımızda çok alçakgönüllü olmamız gerektiğidir çünkü kimse geçen yıl olanları beklemiyordu" dedi Moyroud. ​"Piyasa durumu belirsiz ve karmaşık olmaya devam ediyor.”

Nisan ayı başında fiyatlar önemli ölçüde düşerek kilogram başına 7.00 Euro'ya düşerken, İspanya'nın hasadının başlamasıyla birlikte ilk beklentileri aştı, tırmanmaya devam ettiler.

Öyle olsa bile, ülkenin ana zeytin yetiştirme bölgesi, önemli bir meyve tutumu ve Endülüs'teki önceki iki hasadı olumsuz etkileyen yüksek sıcaklıkların bulunmaması nedeniyle umut verici görünüyor.

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"Yeni hasatla ilgili elimizdeki ilk bilgiler olumlu," diye doğruladı Moyroud. ​"Meyvelerin çiçeklenmesi iyidir. Su rezervleri yılın bu zamanı için ortalamanın üzerindedir. Bu faktörler 2024/25 mahsul yılının normal seviyelere döneceği öngörüsünü destekliyor.”

Tarihsel olarak zayıf olan 2022/23 hasat yılından önceki beş yılda, İspanya yılda ortalama 1.4 milyon ton zeytinyağı üretti. Sektörün yakın gözlemcileri bu üretim seviyesinin fiyatların kilogram başına 3 ile 4 Euro arasına düşmesine neden olabileceğine inanıyor.

Moyroud, gelecekteki fiyatlar hakkında spekülasyon yapma gereği görmese de, son iki yılın, krizin etkileri konusunda sektör için bir uyandırma çağrısı olduğunu düşünüyor. iklim değişikliği Küresel zeytinyağı üretiminin yüzde 95'inden fazlasından sorumlu olan Akdeniz havzasında.

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin idari direktörü Jaime Lillo'ya benzer şekilde Moyroud, sektörün geleceğinin şunları içerdiğine inanıyor: önemli genişleme geleneksel olmayan zeytin yetiştirme bölgelerinde.

"[İki kötü hasat ve menşedeki rekor yüksek fiyatlar] sektörün köklü bir dönüşüme ihtiyacı olduğunun bir işaretidir" dedi. ​"Bu, sektör olarak nasıl faaliyet gösterdiğimizi yeniden düşünmemiz gerektiğine dair pazara gönderilen iyi bir sinyal."

Moyroud, Deoleo'nun zeytinyağı tedarikine yönelik küresel yaklaşımını genişletmek için çalıştığını söyledi. Halihazırda Akdeniz havzası dışındaki en büyük üretici olan Arjantin'e, yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretimini genişletme konusunda muazzam potansiyele sahip bir ülke olarak işaret etti. ​"Kalite herhangi bir spesifik kökene bağlanamaz” diye ekledi.

Moyroud, Deoleo'nun çok çeşitli geleneksel olmayan zeytinyağı pazarlarındaki başarısının bir kısmının, tat profillerini belirlemek ve bu profilleri karşılayan, genellikle farklı kaynaklardan gelen yağların harmanlanmasını içeren sızma zeytinyağını tutarlı bir şekilde sunmak olduğunu söyledi.

"Örneğin ABD'de insanlar çok daha yumuşak zeytinyağını seviyor, "dedi Moyroud. ​"Dolayısıyla ABD'deki Bertolli için bir lezzet profili tanımlıyoruz, ancak bu, Almanya'daki Bertolli'nin lezzet profili değil."

"Bu lezzet profiline ulaşmak için bazen aynı sonucu elde etmek amacıyla farklı karışımlar kullanırız. İşte bu noktada güçlüyüz" diye ekledi. ​"Bunun için zeytinyağının nereden geldiği değil, hangi kalitede zeytinyağı bulabileceğiniz önemli.”

Tutarlı ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş sızma zeytinyağı tedarikini sağlamak Deoleo'nun en acil zorluklarından biri olsa da, diğeri Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerde tüketimin arttırılmasıdır. İspanya'yı geçti geçen yıl dünyanın en büyük ikinci tüketicisi oldu.

Moyroud, Deoleo Kuzey Amerika'nın başında geçirdiği altı yıl boyunca gördüğü en önemli değişikliğin, 19'nin başlarında Kovid-2020 salgınının başlangıcından bu yana ABD'deki perakende pazarındaki büyüme olduğunu söyledi.

Karantinaların zirvesinde, ABD'de nüfusun tahminen yüzde 94'ü zorunlu evde kalma emirlerinin uygulandığı bir bölgedeydi. Birçoğu evde yemek pişiriyordu ve zeytinyağı da dahil olmak üzere daha fazla yemeklik yağa ihtiyaç duyuyordu.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre zeytinyağı ithalatı 339,200'da 2019 tondan 402,600'de 2020 tona yükseldi ve bu eğilim devam etti. ABD, 322,150'dan 2016'a kadar yıllık ortalama 2019 ton ithalat yaptı. Pandeminin başladığı tarihten bu yana geçen dört yılda bu rakam 387,575 tona yükseldi.

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"Bu artışın önemli bir kısmını koruduk” dedi Moyroud. ​"Pazar 2020'den bu yana şüphesiz insanların restoranlara dönmesi nedeniyle düşüş yaşadı. Ancak günün sonunda eskisinden daha fazla nüfuz gördük.”

"Birçok coğrafyada durum böyle değil” diye ekledi. ​"Birçok yerde piyasa salgın öncesi haline döndü.”

Moyroud, sektörün pandeminin evde yemek pişirme deneyiminden yararlanması ve zeytinyağının toplam yemeklik yağ kategorisindeki şu anda yaklaşık yüzde üç olan payını genişletmesi gerektiğine inanıyor.

"Ben daha çok zeytinyağının mutfağın merkezinde olacağı bir yere bakıyorum" dedi Moyroud. ​"Şarap kategorisine benzediğimiz zeytinyağı kategorisinin en üst kısmına çok fazla yaslanmak istemiyorum. Bu biraz elitist bir yaklaşım.”

"Ben daha çok kendi kategorimizin güzelliğini tüm Amerikan mutfaklarında günlük kullanıma nasıl taşıyabileceğimize odaklandım ki bu, bugün pek çok evde geçerli değil” diye ekledi. ​"Bu, çok az sayıda kişiye yönelik bir ürün değil, kitlelere yönelik bir ürün."

Deolo'nun sürdürülebilirlik raporunun önemine dönen Moyroud, sektörün zeytinyağının çevresel faydaları konusunda halkı eğitmeye odaklanması gerektiğini ve sağlık yararları diğer tüm yenilebilir yağlarla karşılaştırıldığında.

"Bugünün konuşmaları işlenmiş gıdalar ve bunların nasıl daha az tüketileceği üzerine" dedi. ​"Bana zeytinyağından daha az işlenmiş bir şey söyle. Bulmak çok zor ve bazen bunu unutuyoruz.”

Bu amaçla Moyroud, zeytinyağını diğer yenilebilir yağlara sağlıklı ve bilinçli bir alternatif olarak tanıtmaya devam etmeyi planlıyor. Bunun, Deoleo'nun ABD'deki hane halkı nüfuzunu artırmaya devam ederek tüketimi artıracağına inanıyor.

"Çok basit bir şekilde, yüzde 55 penetrasyondayız, yani hâlâ ulaşmamız gereken hanelerin yüzde 45'i var” diye sözlerini tamamladı.