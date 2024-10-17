Büyük Zeytinyağı Üreticisi Hırsızlık Dalgasında 3 Milyon Dolar Kaybetti

Tunus'un en büyük zeytinyağı üreticisi, CHO Grubu, ödüllü Terra Delyssa'sının büyük çaplı bir hırsızlığının araştırılmasında yardım için Kuzey Amerika zeytinyağı topluluğuna çağrıda bulundu sızma zeytinyağı.

Eylül 21 üzerindestKanada'nın Montreal kentinde Terra Delyssa şişeleriyle dolu paletler yüklü bir kamyon çalındı. Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Birkaç gün sonra Houston polisi, bir indirim perakendecisinin CHO Group'un zeytinyağını alışılmadık derecede düşük fiyatlara sattığına dair ihbarlar aldıktan sonra soruşturma başlattı.

CHO Group, ele geçirilen şişelerin parti kodlarını kullanarak bunları üçüncü bir tarafça işletilen bir Houston deposuna kadar takip etti. Bu olaylardan kaynaklanan tahmini kayıp yaklaşık 3 milyon dolar (2.8 milyon avro).

Hırsızların CHO Group'un sızma zeytinyağını hedef alması üçüncü kez oluyor ancak şirket son iki hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olmadığına inanıyor.

"CHO America'nın CEO'su Wajih Rekik, "Bunun sebebinin Terra Delyssa'nın Kanada'da bir numaralı marka olması ve ABD mağazalarında da en çok satan ürünlerden biri olması nedeniyle pazara kolayca yerleştirilebilmesi olduğuna inanıyoruz" dedi. Olive Oil Times.

"Terra Delyssa'nın tanınmışlığı ve tüketicilerin ürüne duyduğu güven, özellikle yüzde 50 indirimle satan hırsızlar için ürünün satışını çok kolaylaştırıyor" diye ekledi.

CHO Grubu'nun blok zinciri izlenebilirlik teknolojisiBaşlangıçta tüketicilerin zeytinyağının kökenini takip etmesine yardımcı olmak için tasarlanan , soruşturmada önemli bir rol oynadı.

"Bu durumda, tüm parti numaralarını depolama yerine kadar takip etmemize yardımcı oldu ve çalınan ürünü anında tespit etmemizi mümkün kıldı” dedi Rekik.

Hırsızlığın kamuoyuna duyurulmasının ardından zeytinyağı sektöründeki birçok şirket de destek verdi.

"Rekik, "Hem perakendecilerden hem de rakiplerimizden faydalı ipuçları sunan telefonlar aldık ve bunları polise ilettik" dedi. ​"Bazı hırsızlar hırsızlıktan hemen sonra yasal perakendecilerle iletişime geçmeye çalıştı ve bu perakendecilerden bazıları şimdi suçluları yakalamaya yardımcı oluyor.”

CHO Group, tüketicilere büyük perakendeciler tarafından satılan tüm Terra Delyssa şişelerinin güvenli olduğunu ve hırsızlıkla ilgisi olmadığını garanti etti.

"Rekik, “Whole Foods, Kroger, Target, Walmart ve Costco gibi büyük perakendecilere doğrudan satış yapıyoruz” dedi. ​""Bu şişeler tamamen yasal ve meşrudur."

Ancak çalınan zeytinyağını, başta uluslararası gıda mağazaları, özel mağazalar ve indirim mağazaları olmak üzere bazı küçük perakendeciler satın aldı.

"Rekik, "Bu şişeleri satan mağazalar daha küçük uluslararası gıda mağazaları veya daha önce hiç iş yapmadığımız indirim kanallarıydı" dedi.

Bazı durumlarda bu mağazalar çalıntı mal satın aldıklarını fark edince CHO Group ile iletişime geçiyor. ​"Soruşturmaya işbirliği yaptılar ve şişeleri hemen iade etmeyi teklif ettiler” diye ekledi Rekik.

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Çalınan şişelerin sadece yüzde 10'unun kurtarıldığını belirten Rekik, yaygın işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"Sektördeki tüm aktörlerden, ellerindeki bilgilerle bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz” dedi. ​"Bu nedenle hırsızlık haberlerinin yayılması çok önemlidir, çünkü sektörün tamamının yasal satışları teşvik etme ve savunma konusunda doğrudan çıkarı vardır.”

Perakendecileri, çalıntı malları satın alıp tekrar satmanın kendilerini suça ortak edebileceği konusunda uyardı.

"Rekik, "Bu ürünleri hırsızlardan satın alıp tekrar satmak, herhangi bir perakendeciyi kolayca suç örgütüne dönüştürebilir" dedi. ​"Bazı perakendeciler çalınan şişelerle ilgili bize ulaşmadılar, ancak haberi gördükten sonra bizimle iletişime geçtiler.”

Rekik, büyük indirimlerle satılan ürünlerin insanları ne kadar kolay etkileyebildiğini görünce hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

"İnsanlar 90 dolarlık (83 avro) bir ürünü 10 dolara (9.20 avro) ya da 15 dolara (13.80 avro) satın alıyorlar ve soru sormuyorlar” dedi. ​"Etikette listelenen şirketi aramalılar. ABD'deki her gıda ürününün üreticinin bilgilerini içeren bir etiketi vardır. İletişime geçmek kolaydır."

Çalınan zeytinyağını satın alan bazı perakendecilerin, indirimin kalite sorunundan kaynaklandığını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

"Rekik, "Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa ve yine de satın alma işlemini gerçekleştirirseniz, suç ortağı olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız" dedi.

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Birçok perakendecinin soruşturmaya sonunda destek verdiğini belirten Rekik, sorunun önlenmesinin ne kadar basit olduğunu vurguladı: ​"Bunu durdurmak kolay: Yapımcıya iki dakikalık bir telefon görüşmesi her şeyi netleştirebilir.”

Gelecekteki kazaların yaşanma olasılığını azaltmak için CHO Group, paletleri için GPS izleme sistemleri kuruyor ve üçüncü taraf lojistik şirketleriyle yaptığı denetimleri yılda bir kereden yılda dört kereye çıkarıyor. ​"Üçüncü taraf lojistiklerinin üçüncü taraf denetimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz” dedi Rekik.

Rekik, soruşturmada emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. ​"Bilgi paylaşımında bulunarak yardımcı olan tüm perakendecilere, küçük perakendecilere ve rakiplere teşekkür etmek istiyorum” dedi. ​""Doğrudan rakiplerimizin bize ulaşarak zamanlarını ve emeklerini harcayarak bizi desteklemeleri bizi çok etkiledi."

"Rekik, "Bu güçlü topluluk duygusu, sektör olarak hepimize yardımcı olacak" diye ekledi.

Ayrıca sektör için ibret verici olabilecek ayrı bir anekdot da paylaştı.

"Ürünler bir perakendecinin dağıtım merkezine ulaştığında, bir forkliftin yanlışlıkla bir palete çarptığını ve beş şişeyi kırdığını bildiren bir çağrı aldık” dedi Rekik.

Böyle bir kazanın sonuçları birkaç şişenin kırılmasıyla sınırlı kalmıyor. ​"Rekik, "Beş şişe zeytinyağı bir paletin tamamını ıslatabilir ve kayganlık nedeniyle elle tutulması neredeyse imkansız hale gelir" dedi. ​"Bir felaket için gereken bütün malzemelere sahipsin."

Normal şartlarda lojistik ekipleri, durumla nasıl başa çıkacakları konusunda rehberlik almak için CHO Group ile iletişime geçerdi.

"Kalan şişeleri kurtarmanın ve sızıntıyı temizlemenin maliyeti 3,000 dolar (2,755 avro) ile 4,000 dolar (3,675 avro) arasında değişirken, hasar gören ürünlerin toplam değeri yalnızca 1,000 dolar (920 avro) civarında olabilir" dedi.

Rekik, ürünlerin geri kazanılmasının ekonomik olarak mantıklı olmadığını anlattı. ​"Biz bu gibi durumlarda genelde zeytinyağını atın diyoruz” dedi.

Ancak sistemde bir boşluk var: Hasarlı malları taşıyan kişiler, her zaman bunların imhasını denetlemiyor.

"Rekik, "Bu şişeleri taşıyan veya yöneten kişi, mutlaka onları bertaraf eden kişi olmayacak" dedi. ​"Bazen şoförler, yükleme personeli veya hatta diğer personel sorumlu oluyor ve şişelerin imha edilip edilmediğini kimse denetlemiyor.”

Bu durum, yanlış yapmaya fırsat yaratır. ​"O şişeler başkası tarafından alınıp tekrar satılabilir" diye ekledi.

Rekik, bu ayartmanın farkında olsa da durum hakkında karışık duygular yaşadığını dile getirdi. ​"Elbette zeytinyağımızın dökülerek heba olmasından dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi. ​""Ben olsam şişeyi temizleyip evde kullanırdım."

"Ancak bazı insanlar için bu şişeleri büyük bir indirimle yasadışı olarak satmak kolay para kazanmanın hızlı bir yolu" diye ekledi. ​"Bu durum bazı kişilerin bir daha böyle bir kazanın yaşanmasını sabırsızlıkla beklemesine neden olabilir.”

İlgili Partiler

CHO America, söz konusu partileri listeledi ve söz konusu ürünler hakkında bilgisi olanların +1 2817121549 numaralı telefonu aramasını istedi.