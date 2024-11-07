Tatil Sonrası Oleoturizm Satışlarını Artırmak İçin Çalışan Perakendecilerle Tanışın

iki yıl kötü hasat Akdeniz boyunca, artan üretim maliyetleri ve küresel yaşam maliyeti krizi, dünyadaki birçok küçük ölçekli zeytinyağı üreticisinin kâr marjını daralttı.

Bu çiftçiler ve değirmenciler yerel zeytinyağı geleneklerinin ve çeşitlerinin koruyucuları olarak görülüyor, bu nedenle operasyonlarını karlı tutmak için alternatif gelir kaynakları bulmak daha geniş sektörün başarısı ve sağlığı açısından kritik önem taşıyor. (Deoleo CEO'su Ignacio Silva kesinlikle öyle düşünüyor.)

Süre karbon kredisi satışı ve zeytinyağı üretimi atık ürünler Konferanslarda ve sektör dernek toplantılarında sıkça dile getirilen fikirler arasında yer alan turizm, pek çok korusu muhteşem manzaraların ortasında yer alan üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

Ancak, St Louis, Missouri merkezli özel mağazanın ortak sahipleri Alicia ve Vijay Shroff Sızma Zeytinyağlı OvasyonAkdeniz zeytinliklerini ziyaret eden birçok uluslararası ziyaretçinin yaşadığı bir sorunu tespit ettik ve bir çözüm üzerinde çalışıyoruz.

"Oleoturizm üreticilerinin çoğunun yaşadığından şüphelendiğim sorun, benim ​''Bagaj sorunu' dedi Vijay. ​"Yurt dışındayken, muhtemelen bagajınızda birden fazla şişe zeytinyağı ile eve dönmek istemezsiniz; bu da üreticilerin yerindeki satışlarını bir veya iki şişe ile sınırlar.”

Shroff'lar, Endülüs merkezli Basilippo'nun korularını ve değirmenini ziyaret ederken bu sorunla karşılaştılar. Ancak birçok oleoturizm meraklısının aksine, şarap olarak iyi bir konumdaydılar, sızma zeytinyağı ve özel gıda perakendecilerinin bu sorunu çözmesi gerekiyor.

"Vijay, "Amerikalı ziyaretçilerine yönelik satış ve dağıtım hizmetini biz sağlayacağız" dedi. ​"Bu birçok şeyi başarıyor. Bagaj teslim sorununu çözüyor ve nakliye maliyeti sorununu da çözmeli.”

Vijay (solda) ve Alicia (sağda) Shroff, çiftliğin Amerikalı ziyaretçilerinin de bu deneyimi yaşamasını sağlamak için Juana Roldán'ın Basilippo sızma zeytinyağını ithal ediyor.

""Paletle ithalat yapıp daha sonra yerel lojistik hizmetlerini kullanarak [son müşteriye ulaşmak] birinin Güney İspanya'dan evine altı şişe göndermesinden çok daha verimlidir" diye ekledi.

Üretim maliyetlerini düşürmenin yanı sıra, Shroff'lar bu yöntemin sızma zeytinyağının kalitesini daha iyi koruduğuna inanıyor. Tüketicilerin iklim kontrollü nakliye konteynerleri ve depoları kullanmasını ummaları yerine, yerleşik lojistik rotalarını kullanıyorlar.

"Bu müşteriler için de bir kazanç çünkü tatil sonrasında da yapımcıyla iletişim halinde kalabiliyorlar" dedi Vijay. ​"Artık yeni hasadın veya piyasaya sürülebilecek farklı bir çeşidin yerel bir kaynağına sahipler."

Şirketin anekdotsal deneyimine atıfta bulunan Alicia, müşterilerin daha önce ziyaret ettikleri ve güçlü bir bağ kurdukları yerlerdeki sızma zeytinyağı markalarını arama eğiliminde güçlü bir eğilim gördüğünü söyledi.

"Oldukça güçlü bir yeniden satış görüyoruz, dolayısıyla müşteriler yeni hasat için geri geliyor ve en sevdikleri üreticiyi arıyorlar" dedi. ​"Basilippo bu sayede ABD'de hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip oldu."

Alicia, tatilcileri seyahatleri sonrasında favori üreticileriyle buluşturmanın yanı sıra, özel mağazalar ve üreticiler arasında bu tür ilişkilerin kurulmasının her iki taraf için de simbiyotik bir ilişki yarattığına inandığını söyledi.

Uzman dükkan sahipleri, daha az bilinen çeşitlerden ve bölgelerden gelen çeşitli sızma zeytinyağları elde ederek, market zincirlerinin tipik ürünlerinden sıyrılırken, üreticiler de müşteri veri tabanlarından ve pazarlama çabalarından yararlanacak.

"Alicia, "Yeni hasat zamanı geldiğinde, geçmişte zeytinyağlarınızı satın almış olan herkese e-posta göndererek bu tür işlemleri teşvik etmeye çalışacağız" dedi.

""İthalat, gümrük ve sipariş karşılamanın yanı sıra, ABD dışındaki birçok üreticinin mücadele ettiğini düşündüğüm bir pazarlama kısmı da var" diye ekledi.

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Alicia ve Vijay'ın projelerini hayata geçirirken karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, oleoturizme yatırım yapan üreticilerle ilişkiler kurarak zeytinyağlarını ABD'ye getirip eski ziyaretçilere ve yeni müşterilere satmak.

""Zeytinlikte kalıcı bir tatil yapmak istesem de bunu yapamıyorum" dedi Vijay. ​""Bu insanların çoğunun bu korulara tur şirketleri aracılığıyla geldiğini gördük, bu yüzden onları bulmak her zaman kolay olmuyor."

Shroff'lar, web sitelerini kurduktan ve bu girişimi başlattıktan sonra, oleoturizm operatörleriyle iletişime geçerek bu fikri onlara sundular.

"Vijay, "Sadece kullanım durumunu kanıtlamamız gerekecek" dedi. ​"İnsanlarla konuşmamız ve insanların ne yaptığımızı keşfetmeleri için bir fırsat olduğundan emin olmamız gerekecek."

Daha geniş bir bakış açısıyla, Vijay ve Alicia, perakende alışveriş deneyimini oleoturizmle ilişkilendirmenin, zeytinyağı üretimiyle ilgili gerçekleri güçlendirebileceği ve özellikle zeytinyağını çevreleyen yaygın mitleri ve yanlış bilgileri ortadan kaldırabileceği konusunda hemfikirdir. zeytinyağı ile pişirme.

"Vijay, "Az bilinen çeşitleri yetiştirmenin yanı sıra, bu oleoturizm yetiştiricilerinin yaptığı şeyin farkındalık ve bilgi oluşturmak olduğunu düşünüyorum" dedi. ​"“Sızma zeytinyağı hakkında çok fazla yanlış bilgi ve anlaşılma var.”

"İnsanlar zeytinyağının bir meyvenin suyu gibi olduğunu, tıpkı portakal suyu gibi olduğunu ve diğer yenilebilir yağlar gibi işlenmiş bir gıda olmadığını gördüklerinde bu yardımcı oluyor” diye ekledi. ​""Hikayelerinin üreticiler, perakendeciler ve değer zincirindeki herkes tarafından anlatılması gerekiyor."