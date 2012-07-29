Zeytinyağı İthalatçıları FDA'dan 'Gelişmiş Kimlik Standardı' istedi

Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA) Gıda ve İlaç İdaresi dilekçesi (FDA) için ​"zeytinyağı ve zeytin-prina yağı ürünleri için geliştirilmiş kimlik standardı ”. Farklı derecelerde zeytinyağı ve bunların belirlenmesinde kullanılan analitik yöntemleri tanımlamak.



Üyeleri ABD'ye zeytinyağı ithal eden şirketler olan NAOOA, ilk kez FDA'ya 1990'te de aynı amaç için dilekçe verdiğini söyledi.

Dilekçe, 9 Temmuz tarihlith, bu yılın başlarında Amerikan zeytinyağı üreticilerinin bir hamlesine yanıt olarak görülüyor. California Olive Ranch başkan yardımcısı Adam Englehardt liderliğindeki bir grup, federal bir pazarlama emri hazırladı daha yüksek kalite standartları belirlemeyi, kaliteyi yeniden tanımlamayı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen tüm zeytinyağının yeni testini gerektirmeyi umuyor. USDA tarafından kabul edilirse, sanayi kaynakları yerli üreticilerin kuralların ithalat için de uygulanmasını zorlayacağını belirtti.

Öte yandan, ithalatçılar ABD ticaret standartlarının bunlarla uyumlaştırılması yönünde çağrıda bulundular. Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından kuruldu. Amerikalıların tükettiği zeytinyağının yüzde doksan dokuzu ithal ediliyor.

NAOOA Genel Müdür Yardımcısı Eryn Balch yaptığı açıklamada, ​"Zeytinyağı derecelerinin ve ispat yöntemlerinin ortak bir tanımını zorunlu kılmak için tüketici ve ticaret faydalarının yanı sıra önemli bir ilgi olduğunu gösteren endüstri destekçileri, eyalet yasa koyucuları ve USDA tarafından halihazırda gerçekleştirilen durum tespiti avantajından yararlanmalıyız. zeytinyağı kategorisi ile ilgili. Federal standardın uyumu, uygulamanın kritik yönündeki yolu kolaylaştırmak için bulmacanın son parçasıdır. "