Pestisit İzleri Nedeniyle Zeytinyağı Gözaltına Alındı

Avrupa Parlamentosu İtalyan Sergio Silvestris'e göre, böcek ilacı izlerinin tespiti, New York ve Seattle limanlarında İtalyan sızma zeytinyağı içeren 98 nakliye konteynırlarını mahvetti.

Silvestris, bu ayın başlarında yazılı bir soruda, Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruması tarafından yapılan çeşitli kaplarda Klorpirifos-etil izleri bulunan numuneler hakkında Parlamento kontrollerini bildirdi.

Tespit edilen seviyeler - 0.015 ile 0.020 ppm arasında değişen - minimum ve Avrupa Birliği'ndeki tüm tarımsal ürünler için belirlenen 0.250 ppm maksimum tortu seviyesinin (MRL) altındaydı. Ancak zeytin sineğine karşı kullanılan böcek ilacı ABD'de zeytinyağı üretiminde kullanılamayacağını söyledi.

Bununla birlikte, ABD'de 0.100 ppm'lik bir MRL ile çeşitli mahsullerde kullanım için kabul edilmiş ve yetkilendirilmiştir.

Silvestris, ABD tarafından ithal edilen tüm AB petrolünün ABD’nin önceki kontrollerine tabi olduğunu söyledi. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve İtalyan zeytinyağı ihracatçıları birkaç yıldır ​"Klorpirifos-etil kalıntılarının varlığı nedeniyle ürünlerini ABD'ye satmakta büyük zorluk. ​"İtalya ve Avrupa'da zeytin yetiştiriciliğinde (Avrupa Komisyonu yönetmeliği 149/2008 uyarınca) kullanımına izin verilen bir pestisit. ”

"Şu anda, İtalya'da üretilen ve ABD'de satılan sızma zeytinyağının yüzde 80'inden fazlası New York ve Seattle limanlarında 98 konteynırda tıkanmış durumda. ”Diye yazdı.

Silvestris, konuyu FDA düzenlemelerinde değişiklik yapılması ihtiyacına ve bu yaz transatlantik bir serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili gelecek görüşmelerin daha geniş sorununa bağladı.

"Neden bu maddeyle ilgili olarak ABD ile ikili bir anlaşmaya henüz varılmadı? "

"Komisyon, tarım ve gıdadaki Klorpirifos referans alınarak FDA ile mümkün olan en kısa sürede görüşmelere başlayacak mı? ”

"İki taraf arasında serbest ticaretin sağlanması ve tarif edilenler gibi sıhhi ve bitki sağlığı önlemlerinin AB ürünlerinin ihracatı için gerçek uluslararası engeller haline gelmesini önlemek için ne gibi adımlar atmayı amaçlıyor ”dedi.

Amerikalı bir zeytinyağı ithalatçısı anlattı Olive Oil Times Ayrıca bazı sızma zeytinyağlı İspanyol kapları da bulundurulmuştu.

2011 / 12'de ABD, bir önceki sezon% 317,000 artışla 8.6 tondan fazla zeytinyağı ithal etti. Ana tedarikçiyi İtalya ve ardından İspanya izledi.

Avrupa çiftçi federasyonu Copa-Cogeca'nın zeytinyağı bölüm başkanlığını yürüten İspanya Tarımsal Gıda Kooperatifleri'nin delegesi olan Juan Corbalán, Avrupa zeytinyağı ihracatçılarının Avrupa kalite standartlarının tanınmadığı ABD'de kısıtlamalara maruz kaldığını söyledi.

"Avrupa'dan gelen zeytinyağı ile çok rahat olmadıklarını düşünüyoruz çünkü bu onlarınkinden daha rekabetçi ”dedi.

ABD’nin kalite standartlarına eleştirisi ve muhtemelen kendi tanıtımını yaptığı ülkenin konuşması zeytinyağı pazarlaması çok fazla belirsizlik yaratmıştı ve ABD'ye olası ihracatı caydırıyordu

"AB'den üreticiler oraya gitmek için risk almak istemiyorlar çünkü yarın ne olacağını bilmiyorlar, istikrarları yok ”dedi.