Zeytinyağı Tadım Barları Sadece Bir Eğilim mi?

Zeytinyağı tadım çubukları Avrupa'da ortaya çıkmış olabilir, ancak ABD'deki varlıkları son birkaç yılda hızla artmaktadır. Ülke çapındaki gurme pazarlarında bu tür binden fazla özel mağaza ve özel donanımlı tadım alanları olduğu tahmin edilmektedir. Müşteriler doğrudan raftan bir şişe almak yerine yağdan numune alabilir ​"dokunun ”(geleneksel İtalyan kaplarında depolanır) FUSTI) satın almadan önce.



Bu şey tam gaz gitti. Şimdi geri dönmek çok zor olurdu. - Veronica Bradley, Veronica Gıda Şirketi

"Bu şey tam gaz gitti, ”diyor. Veronica Gıda Şirketi, sözde geleceği hakkında sorulduğunda ​'zeytinyağı tadımı. ​"İleriye giden yol bu ve şimdi geri dönmenin çok zor olacağını düşünüyorum. "

Veronica Foods, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde zeytinyağı tadımı barları tedarik eden birkaç işletmeden biri. Wisconsin, Fish Creek'teki ilk mağazalarından, ithalatçı şimdi 600'in üzerinde lokasyonlarla çalışıyor ve daha fazlasını yapacak.

Bradley'nin rekabeti, aralarında dünya çapında yüzlerce mağazaya sahip olan Vom Fass ve Oil & Sirke franchise'larını içeriyor. Her iki şirket de ABD pazarına yaklaşmadan önce Avrupa'da kuruldu. Başka bir franchise, California merkezli zeytinyağı perakendecisi We Olive, ilkini açtı Geçen ay Brooklyn'deki East Coast mağazası.

Kuzey Amerika'da muslukta tatma barları yükselmeye başlasa bile, Birleşik Krallık'taki sağlık yetkilileri 2014 yılında uygulamanın bazı yönlerini yasakladığını duyurdu. Kırsal Ödemeler Ajansı (RPA) mühürsüz zeytinyağının Avrupa düzenlemeleri. İçinde daha sonra röportaj ile Olive Oil Timesbir yetkili, müşterilerin ayrı, sızdırmaz bir şişe satın almadan önce yağdan numune almalarına izin vermenin bir ihlal olmadığını, ancak şişenin içeriğinin numuneninkilerle tam olarak eşleştiğini açıkladı.

Batı Hollywood'daki Oliana Premium Zeytinyağı ve Vinegars'ın eski sahibi Randy Hernandez, yerel sağlık departmanları ile tatma barı hakkında iletişim kurma sürecini deneniyor. Yönetmelikler perakende gıda örnekleme ABD'de eyalet bazında değişiyor, bu da izin almayı zorlaştırabilir. Hernandez, Oliana'nın son kapanış kiralamayla ilgili sorunların bir sonucuydu ve ürünün popülerliğine veya tadım çubuklarına olan inanç eksikliği değildi.

Park City, Utah Bölgesindeki Dağ Kasabası Zeytinyağı A.Ş.

Muslukta zeytinyağı eleştirmenleri, depolama uygulamaları ve perakendecilerin ürünlerini yıl boyunca taze tutabilecekleri konusunda da sorular soruyor. Yağların değiştirilmeden önce ne kadar süre kalabileceği sorulduğunda, Veronica Bradley bunun değiştiğini söyledi. Bradley, tüm yağ tadım çubuklarının eşit olmadığını ve düşük kaliteli ürünleri satmak için popüler muslukta tatma modelini kullanma girişimlerinin olduğunu kabul etti. ​"Petrolün kimyasına çok dikkat ediyoruz. İnsanlar yalan söylüyor, şişeler yalan söylüyor, ama kimya yalan söylemiyor. ”

Ürünün yağ tadım lokasyonlarında müşterilere nasıl sunulduğuna ilişkin bir dizi benzerliğe rağmen, şirketler arasında operasyonel seçimlerde farklılıklar vardır. Operasyon müdürü Vom SSB, David Eisner-Kleyle, gelişmiş paketleme teknolojisine musluk yağlarının tazeliğiyle kredi vererek meyvenin kalitesinin ​"zaman içinde donmuş, ”dedi. Eisner-Kleyle, kaplar, mühürlendikten sonra, içeriklerini potansiyel olarak ışık veya oksijene maruz bırakacak şekilde asla açılmayacaklarını söyledi.

Fakat zeytinyağı tadımı barları, Amerikalıların sıkça ilgilendiği bir iş türü mü? Bölgeler ülkenin en büyük metropol alanlarının çoğuna çarptı, peki ya küçük kasaba ve şehirler?

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Bazıları, litre başına 60 $ 'a kadar çıkabilen bu tür özel mağazalardaki fiyatların, günlük bir elyaftan ziyade abartılı bir hediyelik eşya ile aynı çizgide olduğunu ve dükkanların turist merkezli yerlerde olma eğiliminde olduğunu iddia etti.

Eisner-Kleyle, modelin hem kentsel hem de kırsal ortamda çalışabileceğinden emin ve kalitenin karşılanabilirlikten daha iyi bir başarı göstergesi olduğuna inanıyor. Zeytinyağı tadım barlarının yakın gelecekte iş yapma biçiminde pek çok değişiklik öngörmüyor. ​"Bu ürünler uzun süredir piyasada olan çok geleneksel ürünlerdir. Amerikalılar onlara alıştıkça, neden bu kadar popüler olduklarını anlayacaklar. "

