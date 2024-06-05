Pompeian Başkan Yardımcısı, Baltimore Köprüsü Felaketinin Şirkete Milyonlara Mal Olduğunu Söyledi

Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün 26 Mart sabahı çökmesith Şirketin operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısına göre, şişeleyici ve distribütör Pompeian üzerinde milyonlarca dolarlık tahmini mali etkisi oldu.

Salim Benjelloun, CBS üyesi WJZ News'e, yaklaşık 5.3 milyon litre zeytinyağı sevkiyatının 27 Mart'ta gelmesinin planlandığını söyledi.th, yeniden yönlendirilmek zorunda kaldı.

"Ürünümüzün kalitesinin etkilenmemesi, çalışanlarımızın korunması ve operasyonların kesintiye uğramaması için 300,000 galonun (1.13 milyon litre) bir an önce boşaltılmasına ihtiyacımız vardı" dedi Benjelloun.

Zeytinyağının bir kısmı limanın köprünün çökmesinden etkilenmeyen bir bölümüne boşaltılırken, geri kalanı ise New York limanına yönlendirilerek kamyonlarla Baltimore tesisine indirilerek 310 kilometrelik yolculuk yapıldı. bu üç saatten fazla sürüyor ve önemli miktarda masraf ekliyordu.

"Milyonlarca dolardan bahsediyoruz; Benjelloun, "Mali etkiler açısından yüz binlerce kişiden bahsetmiyoruz" dedi.

100 yılı aşkın bir süredir Baltimore'da bulunan Pompeian, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük zeytinyağı şişeleyicisidir. Şirket, dokuz ülkeden zeytinyağı ithal ediyor ve Kaliforniya'daki 425 hektarlık korulardan zeytinyağı üretiyor. Ancak aslan payı Akdeniz'den geliyor.

"Pompeian'ın başkan yardımcısı ve baş işletme sorumlusu Mouna Aissaoui, WYPR'ye verdiği demeçte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 21'in üzerinde pazar payına sahip bir numaralı zeytinyağı markasıyız.

"Baltimore limanını her zaman operasyonlarımızın bir uzantısı ve bizim için güçlü bir varlık olarak gördük" diye ekledi. ​"Dünyanın dört bir yanından zeytinyağını Baltimore limanından nakliye konteynırlarıyla getiriyoruz… Daha sonra yağı fabrikamıza getiriyoruz, burada filtreleniyor, harmanlanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerine dağıtılmak üzere şişeleniyor.

Bir kargo gemisinin köprüye çarpması sonucu oluşan çökmeden önce Baltimore limanı, ABD'nin en büyük 20 limanından biriydi. 2023 yılında limandan zeytinyağının da aralarında bulunduğu tahminen 73 milyon dolarlık yağlı tohum geçti.

ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre ülke, 360,700 yılında 2.2 milyar dolar değerinde 2023 ton zeytinyağı ithal etti.

Ana limanın bazı bölümleri daha büyük gemilere yeniden açıldı ve Pompeian, Avrupa'daki en son hasattan bir sevkiyatı başarıyla ithal etti. Liman haziran ortasına kadar tam kapasiteye dönmeyecek.

"Tamamen ve büyük ölçüde Baltimore limanına güveniyoruz. Liman nedeniyle Baltimore'dayız” dedi Benjelloun. ​"Baltimore limanında yaşananlara rağmen bundan geri adım atmıyoruz. En kötü senaryoda bile durumu idare edebildiğimizi gördük."

Ancak Aissaoui, şirketin stratejisinin etkili olmasına rağmen uzun vadede mali açıdan sürdürülemez olduğunu doğruladı.

"[Uygulamaya koyduğumuz çözümlere] yatırdığımız para miktarı, sürekli olarak yapabileceğimiz bir şey değildi" dedi.