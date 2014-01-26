Zeytinyağı Dolandırıcılığında 'Etkileşimli' Bir Ders

Infographics ve sözde ​"interaktifler” karmaşık konuları estetik sadelikle sunmayı amaçlıyor. Ancak çoğu zaman güzelliklerinin bir bedeli vardır. 140 karakterlik Twitter güncellemesinin bilgi sınırlamaları gibi, bu kaydırılabilir karikatürler de okuyuculara daha yakından bakmayı hak eden konular hakkında eksik ve çoğu zaman yanlış bir anlayış bırakıyor.

Dün New York Times bir teklif verdi Slayt başlıklı ​"İtalya'da zeytinyağı endüstrisinde büyük çaplı tağşiş sürecine ilişkin 15 kart sunan Extra Virgin Suicide ”.

Ayrıca bakınız: NY Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı Infographic Zaman Çizelgesi

Yayınlandıktan saatler sonra, bir akşam yemeğinde dört kişiden telefonumda Times haberine göz atmasını ve bana konuyla ilgili ne düşündüklerini söylemelerini istedim. ​"özelliğinin paket servisi” idi. Söyledikleri şuydu:

" İtalyan zeytinyağı almayın. ”

İtalyan zeytinyağı almayın. ” " Zeytinyağı işindeki herkes dolandırıcıdır.”

Zeytinyağı işindeki herkes dolandırıcıdır.” " Üzüm çekirdeği gibi başka bir yağ kullanma isteği uyandırıyor bende."

Üzüm çekirdeği gibi başka bir yağ kullanma isteği uyandırıyor bende." " Çoğu zeytinyağının kimyasallarla kesildiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Beni hasta ediyor."

Sunumun ikinci slaytında kritik niteleyici bulunmasına rağmen ​"çok” İtalyan zeytinyağı, bazı okuyucularda tüm İtalyan üreticilerin bu şekilde çalıştığı izlenimi oluştu.

Serideki kartlardan biri şöyle dedi: ​"ABD'de satılan zeytinyağının yaklaşık yüzde 69'u üzerinde oynanıyor. Muhtemelen şuna atıfta bulundu: 2010 UC Davis çalışması Kaliforniya'daki üç süpermarkette (tam olarak ulusal bir örnekleme değil) sızma olarak etiketlenmiş on ithal markanın örneklerinin standartların altında olduğunu keşfeden ​"doctored.”

Nicholas Blechman

Makalede atıfta bulunulan ​"Kaynak olarak Extra Virginity ”yazarı Tom Mueller.

Times, terime gevşek bir tanım uygular ​"etkileşimli", görünüşe göre istersek bir slayttan diğerine nasıl tıklayacağımızı ve geri döneceğimizi kastediyor. Okuyucuların yazı hakkında yorum yapmasının hiçbir yolu yok (ve kesinlikle yorumlar olacaktır).

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, şaşırmış tüketiciler, zeytinyağı misyonerleri ve olumsuz kampanyalardan gelen mesajları, grup pazarlarının gayretli peşinde koşan üretici grupları tarafından karıştırarak bombalandı.

Zeytinyağının kalitesi, faydaları ve kullanımları hakkında basit, bilgilendirici mesajlar kafa karışıklığını giderecek ve bu hayati, sağlıklı yiyeceğin daha fazla tüketilmesini sağlayacaktır.

Bununla birlikte, böylesine karmaşık bir konuyu giderek daha kısa olan ilgi süreleri için özümseme çabalarında, aşırı basitleştirmenin genellikle daha fazla yanlış bilgi olan şeyi gizleme tehlikesi vardır.

New York Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı İnfografik Zaman Çizelgesi