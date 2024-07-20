Ticaret Komisyonu İspanyol Siyah Zeytinine İlişkin Tarifeleri Uzattı

Amerika Birleşik Devletleri ticaret yetkilileri, bazı İspanyol sofralık zeytin ithalatlarına uygulanan tarifelerin beşinci yıldönümünü, oybirliğiyle uzatılması yönünde oy kullanarak kutladı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) dört üyeli bir paneli, bazı İspanyol siyah olgun sofralık zeytin ithalatlarına yönelik tarifelerin korunması yönünde oy kullandı.

Oylama, tarifelerin her beş yılda bir gözden geçirilmesini zorunlu kılan Uruguay Yuvarlak Anlaşmalar Yasası uyarınca gerekliydi.

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Komisyon üyeleri onların görevden alınmasının ​"makul olarak öngörülebilir bir süre içinde maddi zararın devam etmesine veya tekrarlanmasına yol açabilir.”

Karar, ABD Temyiz Mahkemesinin, anti-damping ve anti sübvansiyonu tespit eden ABD ticaret mahkemesi kararını onaylamasından iki ay sonra geldi. uygulanan tarifeler ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İspanya'nın en büyük üç sofralık zeytin paketleyicisi ve ABD'ye ihracatçısı hakkındaki iddianın meşru olduğu ortaya çıktı.

Temyiz Mahkemesi' yonetmek Temyiz edilmesi halinde ABD Yüksek Mahkemesinin davayı kabul etmesi pek olası olmadığından, davanın nihai olması bekleniyor.

Mahkemenin kararı Dünya Ticaret Örgütü'nün kararıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Kasım 2021 kararıABD tarifelerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu söyledi.

ABD'nin kararı, kararı şu şekilde tanımlayan İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas tarafından da eleştirildi. ​"Avrupa tarım bakanlarının Brüksel'deki toplantısında "kesinlikle kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

"Umarım bu sorunu çözebiliriz" dedi. ​"Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapan birinci ülke konumundan üçüncü ülke konumuna geçtik… Bu, kabul edilemez olduğundan olumlu bir şekilde çözülmesini umduğumuz bir durum.”

Temyiz Mahkemesi'nin Mayıs ayındaki kararından kısa bir süre sonra İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, tarifeleri görüşmek üzere Washington DC'yi ziyaret etti.

"ABD'nin ilerlemeye devam etme isteğini gördük ve sorunu çözüp çözemeyeceğimizi görmek için bir konuşma ve müzakere kanalı açıldı" dedi.

Ancak Amerika Zeytin Yetiştiricileri Konseyi, ABD'li yetiştiricileri ve paketleyicileri korumak için tarifeleri gerektiği gibi sürdürme kararını memnuniyetle karşıladı.

"ABD hükümeti ve mahkeme sistemleri son beş yılda İspanyol endüstrisinin hâlâ Avrupa Birliği'nin adil olmayan sübvansiyonlarından faydalandığını ve hâlâ olgun zeytinlerini ABD pazarına sattığını defalarca doğruladı” dedi başkan Michael Silveira.

"ABD hükümetinin İspanyol zeytinlerine yönelik devam eden AD/CVD (sübvansiyonlu mallar için anti-damping ve telafi edici vergiler) siparişleri olmasaydı, Amerikan sofralık zeytin üretimi ve yüzlerce aile çiftçisi ve müttefik işler ciddi tehlike altında olurdu" diye ekledi.

Temyiz Mahkemesi'nin kararı, Musco Family Olive Co. ve Bell-Carter Foods'un öncülüğünü yaptığı Olgun Zeytinlerde Adil Ticaret Koalisyonu'nun 2017 yılında başlattığı davayla başlayan yedi yıllık hukuk destanını sona erdirdi.

Grup, İspanyol hükümeti ve AB tarafından zeytin yetiştiricilerine sübvansiyon sağlandığını iddia ederek Ticaret Bakanlığı'na bir dilekçe sundu. Ortak Tarım Politikası (CAP) zeytin paketleyicilerine ve ihracatçılarına haksız kazanç sağladı.

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Dilekçe sahipleri, sübvansiyonların İspanyol şirketlerinin paketlenmiş sofralık zeytinlerini ABD'de piyasanın altında fiyatlarla satmasına izin verdiğini savundu.

Temmuz 2018'de Ticaret Bakanlığı, İspanyol olgun sofralık zeytinlerine sübvansiyon verildiğini belirledi. Bu bulguyu, sübvansiyonlu olgun sofralık zeytin ithalatının yerli sanayiye maddi zarar verdiğini belirleyen ITC'ye ilettiler.

ITC'nin bulgularına göre, Ticaret Bakanlığı yüzde 35 oranında anti-damping ve telafi edici vergiye izin verdi (ancak daha sonra bu oran yüzde 31'e düşürüldü).

Tarifelerin etkisi anında görüldü; İspanya tarım bakanlığı Şubat ayında üreticilere, paketleyicilere ve ihracatçılara 208'den bu yana 2017 milyon Euro'dan fazla maliyete sahip olduğunu tahmin etti.

Tarifelere yanıt olarak sofralık zeytin üreticileri ve İspanya Sofralık Zeytin İhracatçıları ve Üreticileri Birliği (Asemesa), Ticaret Bakanlığı'na dava açtı.

Sonra başarısız bir şekilde haklı çıkarmak Tarifeler ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde iki kez, Ticaret Bakanlığı'nın ise üçüncü başvurusu kabul edildi. Asemesa hemen itirazda bulundu.

Bu arada Endülüs'ün başkenti Sevilla'daki protestolar ve Madrid'deki hükümetin baskıları, AB, ABD'ye dava açacak Ocak 2019'da DTÖ'de.

AB, şikayetinde, CAP'ın sofralık zeytin üreticilerine özel faydalar sağlamaması nedeniyle ABD tarifelerinin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini savundu.

Brüksel üzerindeki baskıyı artıran AB yetkilileri, tarifelerin tehlikeli bir emsal oluşturduğu ve OTP'ye karşı yeni davaları teşvik edebileceği yönündeki endişelerini açıkça dile getirdiler.

Kasım 2021'de DTÖ, AB lehine karar verdi ve 2018'de ABD tarafından İspanya'dan olgun sofralık zeytin ithalatına uygulanan anti-damping ve telafi edici vergilerin uluslararası kurallar uyarınca yasa dışı olduğunu tespit etti.

DTÖ kararında ABD'ye şunları söyledi: ​"önlemlerini Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması ve diğer serbest ticaret kurallarına uygun hale getirmek”.

ABD, DTÖ kararına itiraz etmeyi reddetti ve tarifeleri revize etmeyi kabul etti. Ancak Ticaret Bakanlığı tarifelerin çoğunu yerinde tuttu ve bu da halkın azarlaması Şubat 2024'te DTÖ'den.