Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri üç haftadan az bir süre kala, başlıca adaylar şunlar: sanal olarak bağlı halk oylamasında ve altı hata payı içinde salıncak durumları Seçimin sonucunu eninde sonunda belirleyecek olan şey.

Eski Başkan Donald J. Trump, üçüncü kez üst üste yarışıyor. İç ve dış politika önceliklerinin çoğu son on yılda değişmiş olsa da, tarifelerin yürütme organının emrinde kullanışlı bir araç olduğuna dair derin inancı tutarlılığını korudu.

Bir tarife Amerikalıların zeytinyağını nasıl kullandığını etkileyecektir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zeytinyağı tüketimi düşecektir. - Juan Vilar, Vilcon'un CEO'su

Trump 2019'da başkan iken, Yüzde 25 tarife Dünya Ticaret Örgütü'nün, Amerikan uçak üreticisi Boeing'i rekabette dezavantajlı konuma düşürdüğünü söylediği, uçak üreticisi Airbus'a sağlanan Avrupa sübvansiyonlarına misilleme olarak, İspanya'dan ithal edilen bazı zeytinyağına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.

Bir anlaşmaya varıldı, tarifeler askıya alındı. Yine de birçok üretici ve büyük ithalatçı, bir başka tarife turunun ABD zeytinyağı pazarına ne yapacağı konusunda tedirgin.

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"Trump'ın ABD ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, "Donald Trump, yabancı hükümetler tarafından yaratılan ekonomik çarpıklıkları telafi etmek, Amerika'nın ticaret açığını azaltmak ve yeniden sanayileşmesini hızlandırmak için tüm ithal mallara yüzde on gümrük vergisi uygulanmasını önerdi" dedi. yazdı The Economist'te. ​"Deneyimler bunun başarılı olacağını ve yüksek ücretli endüstriyel işlerin yaratılacağını gösteriyor.”

Lighthizer'ın açıklamasından bu yana Trump, çeşitli vesilelerle tüm ithal mallara yüzde 20 veya 60 oranında gümrük vergisi uygulanmasını da önerdi. ​"Bana göre sözlükteki en güzel kelime gümrük vergisi" diyordu Trump, daha önce kendisini "gümrük vergisi" olarak adlandırmıştı. ​"Tarife Adamı,” Bloomberg söyledi. ​""Bu benim en sevdiğim kelime."

Ancak mevcut Hazine Bakanı Janet Yellen, genel tarifelerin enflasyonu körükleyeceği ve işletmelere zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu.

"Yellen, "Amerika'yı dostlarımıza ve rakiplerimize yüksek tarifelerle duvar örmek veya en yakın müttefiklerimizi bile işlemsel ortaklar olarak görmek çağrıları son derece yanlıştır" dedi. konuşma Dış İlişkiler Konseyi'ne. ​"Kapsamlı, hedefsiz tarifeler Amerikan aileleri için fiyatları artıracak ve işletmelerimizin rekabet gücünü azaltacaktır."

Atlas Okyanusu'nun diğer tarafında, stratejik danışman Juan Vilar, ABD'deki şişeleyicilerin tarife maliyetini karşılayacağını, bunun tüketicilere yansıtılıp yansıtılmayacağının ise kendilerine bağlı olacağını söyledi.

"Vilar, "Gümrük vergisi Amerikalıların zeytinyağını nasıl kullanacağını etkileyecektir" dedi. ​"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zeytinyağı tüketimi düşecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zeytinyağının fiyatı artacak.”

""Zeytinyağı gibi bir ürüne gümrük vergisi koymanın bir anlamı yok" diyen Obama, ABD'nin tükettiği zeytinyağının yaklaşık yüzde 97'sini ithal ettiğini söyledi.

Vilar, tarifelerin İspanyol ihracatçıları üzerindeki etkisinin ne olacağından emin olmadığını ancak ABD'nin ihracatçı olması nedeniyle bunun iyi olmayacağını da sözlerine ekledi. ikinci en büyük zeytinyağı tüketicisi ve önde gelen destinasyon İspanyol ihracatı için.

"Elbette ki bu iyi bir durum değil ve bu önlemler [ABD'de] fiyatların daha yavaş toparlanmasına yol açacaktır" dedi Vilar. ​"Bu durum ne Amerikalılar ne de İspanyol, İtalyan ve Yunan zeytinyağı üreticileri için iyi olmayacaktır.”

ABD'de ise New York merkezli bir zeytinyağı ithalatçısının kurucusu Yellen ve Vilar'la aynı fikirde.

"Kurucu, "Zeytinyağı sektörü büyük bir darbe alacaktır ve son iki yılda artan maliyetler ve fiyatlar nedeniyle zaten büyük bir darbe aldı" dedi.

"Zeytinyağı sektöründe son iki yılda petrolün ne kadar pahalılaştığının farkında olmayan yoktur sanırım... ve enflasyon ve artan malzeme maliyetleriyle birlikte zeytinyağı sektörünün şu anda başka bir maliyet artışına ihtiyacı yok" diye eklediler.

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Sonuçta, sızma zeytinyağı ABD'de hanehalkı penetrasyonunun sınırlı olduğu tahmin ediliyor (yüzde 45) ve sektördeki diğer kişilere çok az fayda sağlayacak şekilde maliyeti artıracak herhangi bir önlem hoş karşılanmıyor.

"Zaten pahalı bir ürün ve daha da pahalı olmasına gerek yok" dedi kurucu. ​"Sanırım herkes bu konuda hemfikirdir."

Ancak büyük bir Kaliforniya zeytinyağı şirketinin genel müdürü, tarifelerin ABD zeytinyağı tüketimini bazılarının korktuğu kadar etkilemeyebileceğini söyledi ve bu iddiayı şu temele dayandırdı: tüketici dayanıklılığı enflasyon ve tarihsel olarak yüksek faiz oranlarının son dönemdeki yakınlaşması sırasında zeytinyağı fiyatları.

"Herhangi bir tarife tüketiciye yansıtılacak” dediler. ​"Bu sadece daha yüksek maliyetlere yol açacaktır. Tüketicinin daha yüksek bir maliyeti kaldıramayacağı yönündeki geçmişteki argümanlar, son iki yılda yaşanan enflasyon miktarıyla çürütüldü.”

Yönetici, perakendede sızma zeytinyağı kategorisinin yıllık yüzde 25 oranında büyüdüğünü, buna karşın fiyatların yüzde 30-- oranında arttığını gösteren verilere atıfta bulundu.

"Yönetici, "Büyük enflasyon yıllarında tüketiciler [fiyat artışlarını] absorbe etti" dedi. ​""Çok dayanıklı bir kategori oldu."

""Zeytinyağı ve zeytinyağı üreticilerinin fiyat artışı yapamayacağı yönündeki iddia, ilk etapta gümrük vergilerine karşı öne sürülen argümanın doğru olmadığını" belirten uzmanlar, şunları kaydetti: ​"Yine de, tarifelerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunların amaçlanan etkiyi yaratacağından emin değilim."

"Yönetici, "Gümrük vergileri ABD tüketicisine zarar veriyor çünkü ithalatı yavaşlatmayacak bir şey için ceplerinden para çıkıyor" diyerek sözlerini tamamladı.