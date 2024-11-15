ABD Tüketicileri Sıkma Şişelerde Zeytinyağını Benimsiyor

Sıkma şişe zeytinyağı formatı, son dört yıldır ABD'de giderek artan bir trend haline geldi ve ülkenin en büyük ve en tanınmış markalarından bazıları buna dikkat çekti.

Şefler onlarca yıldır yemek pişirmek ve soslamak için zeytinyağını plastik sıkma şişelerine doldururken, Graza'nın kurucuları Formatı perakende tüketicilere göre uyarlayarak şaşırtıcı bir başarı elde etti.

Plastiği seven ve sıkmalı şişeleri eğlenceli ve çok yönlü olduğu için seven çok sayıda insan var, ama sonra ondan nefret eden çok sesli insan grupları da var. - Michael Fox, CEO, California Olive Ranch

Bloomberg'e göre şirketin satışlarının 60 yılı sonunda 56.8 milyon dolara (2024 milyon avro) ulaşması bekleniyor. Bu rakam, Graza'nın yıl başında öngördüğü rakamdan 10 milyon dolar (9.5 milyon avro) fazla.

Graza ayrıca iki amiral gemisi markasını Whole Foods ve Costco gibi büyük perakendecilerin raflarına çıkarmayı başardı ve ülkenin en büyük zeytinyağı perakendecisi olan Target ve Walmart'a girmeyi planladığı söyleniyor.

(Fotoğraf: Olive Oil Times)

California Olive Ranch Ülkenin en büyük zeytinyağı üreticisi olan COR da Graza'nın başarısını görüp bu formatı benimsemeye karar veren şirketler arasında yer aldı.

"Graza ortaya çıktı ve sıkılabilir şişe formatı başarılı olduğunu kanıtladı, bu yüzden oldukça hızlı bir şekilde atıldık." İcra Kurulu Başkanı Michael Fox söyledi Olive Oil Times.

California Olive Ranch, sıkma şişe markalarını tanıttı; bunlara ​"Formatın kökenlerine bir saygı duruşu niteliğindeki "Chef's Bottles", yılın başlarında aralarında %100 Kaliforniya seçeneğinin de bulunduğu çeşitli perakende mağazalarında satışa sunulmuştu.

"Fox, "Bunu tek bir ortakla başlattık ve Kaliforniya'da iyi iş çıkardı" dedi. ​"Format mağazanın her yerinde görülüyor ve tüketiciler işlevselliğini beğeniyor. Tüketicilerin daha fazla kontrol istediği yiyecek hazırlama işlemlerinde sıkma formatını kullanıyorlar.”

Fox, COR'un sıkılabilir şişe markalarının Graza ile benzer seviyelerde satıldığını tahmin ediyor. ​"Format konusunda iyimseriz” dedi.

Fox, genel olarak sıkma şişelerin tüketiciler tarafından daha fazla kabul görmesiyle birlikte popülerliğinin artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Formatın aynı zamanda daha genç bir demografiyi çekme potansiyeline sahip olduğunu ve yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi. kalıcı efsaneyi ortadan kaldırmak zeytinyağının yemeklik olarak kullanılmaması gerektiği.

""Bu ürünün gençlere yönelik olduğunu düşünüyorum, bu iyi bir şey çünkü yeni bir demografiyi beraberinde getirdiğini düşünüyorum" dedi. ​"Graza, gençlere yönelik çevrimiçi pazarlamada da harika bir iş çıkardı.”

"Fox, "Yeni tüketiciler çekiyorlar, bu da kategori için iyi bir şey" diye ekledi. ​"Soru şu: Bu tüketiciler evde ne kadar alışveriş yapıyor ve yemek pişiriyor, dışarıda ne kadar yiyorlar?”

Graza'nın satış performansı sıkma şişeye olan ilgiyi gösterirken, bazı üreticiler kalite ve sürdürülebilirlik konusunda endişeli.

Katerina Mountanos, Kosterina'nın kurucusuSöyledim, Modern Perakende Yunan menşeili sızma zeytinyağını kalite endişeleri nedeniyle plastik ambalaja koymayacağını söyledi.

""Biz asla sıkma şişe yapmayız" dedi. ​"“Zeytinyağı asla plastik ambalajda olmamalı.”

Mountanos, bu formatın ticari mutfaklarda işe yaradığını, çünkü şeflerin zeytinyağını her gün plastik sıkma şişelerine boşalttıklarını, bu sayede formattaki zeytinyağının zamanla oksitlenmediğini sözlerine ekledi.

"Her gün büyük bir teneke kutudan şişeyi dolduruyorlar" dedi. ​""Altı ila 12 ay boyunca [plastik sıkma] şişede bekleyecek bir şey değil."

Mountanos, kalitenin yanı sıra sıkma şişelerde kullanılan plastiğin çevreye zararlı olduğunu ve bazı yerlerde geri dönüştürülemediğini söyledi.

Graza, mat yüzeyli plastiğinin geri dönüştürülebilir olduğunu iddia etse de şirket, iki amiral gemisi markası için alüminyum kutu dolumlarını piyasaya sürerek bu endişeyi örtük bir şekilde kabul etti. (Graza bu makale için yorum yapmayı reddetti.)

Fox ise COR'un ABD genelinde yaygın olarak geri dönüştürülebilen yarı saydam PET plastik kullandığını söyledi.

"Fox, Modern Retail'e yaptığı açıklamada, "Plastik çok kutuplaştırıcı bir şey" dedi. ​""Plastiği seven ve sıkılabilir şişeleri eğlenceli ve çok yönlü olduğu için seven çok sayıda insan var, ama sonra ondan nefret eden çok sesli insan grupları da var."

ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre, iyice temizlenmemiş ve kurutulmamış herhangi bir plastik veya alüminyum geri dönüştürülemez.