ABD Üretici Grubu, '60 Dakika' Sallayarak Raporu, Ticaret Anlaşmasına “Kaçırılmış Bir Fırsat” Diyor

ABD tarım endüstrisinin sektörleri, geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde bir hayal kırıklığı ölçüsü ifade ediyor. Tans-Pasifik Ticaret anlaşması (TPP).

Amerikan Zeytinyağı Üreticileri Birliği (AOOPA) Başkanı Kimberly Houlding geçen hafta bir duruşmada ifade verdi TPP ​"Yeni Dünya zeytinyağı üreten ülkelerin bir forumunun başlangıcı olmalıydı ”ve ABD, Avustralya, Şili, Meksika ve Yeni Zelanda'da endüstrinin karşılaştığı sorunları ele almak için atlama noktası olması gerekirdi.



Bu anlaşmanın TPP ülkelerinde şeffaflığı ve etkili kalite standartlarını teşvik etmek için büyük bir fırsatı kaçırıyor olabileceğinden endişe duyuyor ve hayal kırıklığına uğruyoruz. - Kimberly Houlding, Amerikan Zeytinyağı Üreticileri Derneği

"ABD'nin sanayi çabalarına rağmen ”dedi. ​"anlaşmanın ​'ticaretin önündeki teknik engeller 'bölümü, ülkeleri şarap ve alkollü içkiler, kozmetik ürünleri ve diğer ürünler için standartlar, etiketleme ve ambalajlama konularında sektöre özgü gruplar oluşturmaya yönlendiren ekteki zeytinyağı içermiyor. ”

Houlding, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu’ndan önceki ifadesinde ​'60 Dakika segmenti Bu program, tahmini 12 milyon Amerikalı izleyiciden önce katkılı zeytinyağının sağlık tehlikelerini vurguladı. ​"Bu hikayede, İtalya'dan ABD süpermarket raflarına ihraç edilen sızma zeytinyağının yüzde 75 ila 80'inin sahtekar olduğunu tahmin eden bir uzmana verilen korkutucu bir düşünce, ”dedi Houlding. ​'Extra Virginity'nin yazarı, Tom Mueller, segment için röportaj yapan kişi.

Victoria Guida rapor 15 Ocak'ta Politico'da Houlding'in TPP'nin ABD merkezli bir grup kurma fırsatı sunduğunu ileri sürdüğü ve Uluslararası Zeytin Konseyi Avrupa'nın zeytinyağı ticaretini temsil ediyor.

Amacı, bir bütün olarak zeytinyağı endüstrisi için genel bir endişe olmaya devam eden standartları ve düzenleyici konuları ele almak olan geçici çalışma gruplarının kurulmasını sağlamak için bir hüküm eklenebilir. USTR sözcüsü Matt McAlvanah'a göre, ​"TPP'nin [Ticarette Teknik Engeller] bölümü, sektöre özgü ek girişimler üzerinde çalışma fırsatı sunuyor ve bu konuda sektörle daha fazla tartışmayı dört gözle bekliyoruz. ”