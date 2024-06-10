ABD Organik Zeytinyağı Satışlarında Önemli Büyüme Görüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde organik zeytinyağı satışları artıyor. Buna karşılık toplam sızma zeytinyağı ile paylaşılan sektör verilerine göre satışlar biraz azaldı Olive Oil Times Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA) tarafından.

Yüzde 98'i sızma olan organik zeytinyağı satışları, 7.2 Nisan 52'te sona eren 24 haftada yüzde 2024 arttı. Buna karşılık, toplam sızma zeytinyağı satışları hacim olarak yüzde - düştü. dünyanın ikinci büyük zeytinyağı tüketen ülke

Sanırım pek çok insan organik beslenmenin sağlığa pek çok faydası olduğunun farkına varıyor. - Stefanie Wickensheimer, proje direktörü, Rio Bravo Çiftliği

Geriye dönüp bakıldığında, önceki 52 haftalık dönemde organik zeytinyağı satışları yüzde 2.7 artarken, toplam sızma zeytinyağı satışları sabit kaldı.

ABD dışında organik zeytinyağı satışlarının da artması bekleniyor. Pazar araştırmasına göre küresel organik zeytinyağı pazarı artacağı tahmin ediliyor 933'de 2021 milyon dolardan 2.2'de 2031 milyar dolara, yıllık yaklaşık yüzde dokuzluk büyüme oranıyla.

Organik zeytinyağı satışlarındaki artış daha geniş bir eğilimin parçası. 2024 organik yılında endüstri araştırmasıOrganik Ticaret Birliği, ABD'de sertifikalı organik ürün satışlarının 69.7'te bir önceki yıla göre yüzde 2023 artışla 3.4 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

NAOOA'nın genel müdürü Joseph R. Profaci, rakamların ABD'de 3.4'te yıllık bazda yüzde 2023 olarak gerçekleşen enflasyona göre ayarlanmaması durumunda dolar cinsinden ölçülen verilerin yanıltıcı olabileceği konusunda uyardı. tüketim artışları daha geniş bir eğilimin parçasıdır.

"Organik satışların şu anda büyüme ölçümlerinde geleneksel satışları geride bıraktığı gıda kategorileri arasında sızma zeytinyağı yalnız değil" dedi. ​"Bunların çoğu, organik gıdaların sizin için daha sağlıklı olduğu ve çevre için daha iyi olduğu algısına atfediliyor; her ikisinin de ABD'de popülerlik kazanmaya devam eden hareketler olduğunu biliyoruz."

"Bu özellikle zeytinyağı için geçerli olabilir çünkü müşterimiz genellikle geleneksel müşteriden daha iyi eğitimli ve varlıklıdır ve bu nedenle bu trendlerin farkında olma ve organik zeytinyağı için ödenen primi karşılama konusunda muhtemelen daha istekli olacaklardır. ” diye ekledi Profaci.

Deoleo Kuzey Amerika'nın genel müdürü Thierry Moyroud, artan organik zeytinyağı satışlarını dünyanın en büyük perakendecisi Walmart'a bağladı.

"Son yıllarda tanık olduğumuz enflasyonla birlikte zeytinyağının ötesinde fiyatlandırmada yaşananların en büyük kazananı Walmart oldu” dedi. ​"Walmart, diğer organik perakendecilere göre zeytinyağı satışlarında daha yüksek bir paya sahiptir. Walmart'ın satışları arttığında organik satışlar da artıyor."

Moyroud, trendin arkasındaki bir diğer faktörün ABD zeytinyağı piyasasının çatallanması olduğuna inanıyor.

"Burada yaşanan fiyatlamadan kaynaklanan bir kutuplaşmadır” dedi. ​"Spektrumun en altında yer alan bazı haneler, artan menşe fiyatları ve enflasyonun diğer hane halkı temel ürünleri üzerindeki etkisi nedeniyle artık zeytinyağı satın almıyor.

"Daha pahalı olma eğiliminde olan organik zeytinyağı, satın alma gücü daha yüksek olan kişiler tarafından satın alınmaktadır. Fiyatlar yükselse bile satın almayı bırakmaları pek mümkün değil" diye ekledi Moyroud. ​"Organik ürün satın alan hane halkı fiyata daha az duyarlıdır.”

ABD zeytinyağı tüketiminin yaklaşık yüzde 97'sini ithalat oluştururken, Kaliforniya'da organik zeytinyağı üretimi giderek daha popüler hale geliyor. Ancak Golden State'teki organik yetiştiricilerin ve değirmencilerin tümü satışlarında daha geniş bir ulusal trend görmedi.

Yine de, yönetici asistanı ve proje direktörü Stefanie Wickensheimer Rio Bravo Çiftliği, organik zeytinyağına olan talebin arttığını fark etti.

"Özellikle organik olup olmadığını soran bazı müşterilerimiz oluyor. Sanırım pek çok insan organik beslenmenin sağlık açısından pek çok faydası olduğunun farkına varıyor" dedi. ​"Çiftçiliğe hiçbir pestisit dahil edilmiyor, bu da her açıdan daha güvenli bir ürün sağlıyor.”

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Ancak sahibi Phil Asquith Ojai Zeytinyağı, tam tersi bir eğilim gördü.

"Aksine, insanların organik ürünlere olan ilgisi sabitleşmiş, hatta azalmış gibi görünüyor” dedi. ​"İnsanlar hangi zeytinyağını daha çok sevdiklerini, hangilerinin sertifikalı olduğuna göre seçiyorlar.

Asquith, müşterilerinin ve tanıdığı diğer zeytinyağı tüketicilerinin çoğunun, organik sertifikalardan çok kalite ve menşe konusunda endişe duyduğunu söyledi.

"Petrolün yerli, kaliteli ve güvendikleri bir firmadan gelmesiyle daha çok ilgileniyorlar” dedi. ​"Yağlarımızın tamamı organiktir ancak hepsi sertifikalı ve bu şekilde etiketlenmiş değildir. Sertifikasyon standartları ve maliyetleri büyük bir yük haline geldi, bu nedenle hepsi uygun olsa bile yalnızca belirli ürünleri sertifikalandırıyoruz."