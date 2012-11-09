ABD Zeytinyağı İthalatı Devamlı Tırmanmaya Devam Ediyor

En son Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) rakamlarına göre Amerika Birleşik Devletleri'ne zeytinyağı ve prina yağı ithalatı hala istikrarlı bir şekilde artıyor ve geçen yıla göre yüzde 7 büyüme sağladı.



290,227/11 sezonunun ilk 2011 ayında 12 ton olarak gerçekleşti) ve IOC'lere göre, Eylül rakamları girildikten sonra 300,000 tonun üzerine çıkması bekleniyor. Ekim Pazar Bülteni.

İtalya 143,656 ton ve% 4 artışla lider tedarikçi olmaya devam ediyor. İspanya onu 84,371 tonla sezondan sonra yüzde 35 büyüme ile takip ediyor.

Sonraki Tunus, 30,308 ton (+ 24 yüzde), 8,997 ton ile Arjantin (yüzde + 33) ve 5,222 ton ile Yunanistan (yüzde + 30).

Tüm ithalatın yaklaşık üçte ikisi saf kalite, yüzde 30 zeytinyağı ve yüzde 5 zeytin ezmesi yağı.

Çin pazarı daha küçük ama daha hızlı büyüyor

IOC, Çin'in 45,968/2010 yıllarında yaklaşık 11 ton zeytinyağı ve zeytin pirinci yağı ithal etmek için öngörülerin önüne geçtiğini bildirdi.

ABD ithalatının altıda birine bile ulaşamayabilir, ancak bu pazar bir önceki yıla göre yüzde 38 gibi çarpıcı bir büyüme kaydetti.

İspanya, 26,885 ton ile birinci sırada yer aldı ve toplam Çin'in 60'ini oluşturdu zeytinyağı ithalatı ve iki rakipten daha fazla İtalya'nın 10,729 tonu. Yunanistan, 2,720 tonla Tunus ve 1,115 tonla takip ediyor.

Çin ithalatının büyük çoğunluğu - yüzde 84 - saf kalite, yüzde 5 zeytinyağı ve yüzde 11 zeytinyağı idi.

Avustralya, Japonya, Brezilya, Rusya'da da İspanyol ihracatı arttı

Dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı İspanya, 11/2011 ayının ilk 12 ayında Avrupa Birliği dışındaki ülkelere satışlarının dördüncü bir artış gösterdi. Rekor hasadı, AB dışındaki en önemli altı destinasyonun hepsine daha yüksek ihracata dönüştü: ABD, Çin, Avustralya, Japonya, Brezilya, Rusya.

Genel dünya pazarı 2011/12 mahsul yılı

IOC, Ekim'den Ağustos'a kadar toplam ithalatın Rusya'ya yüzde 13, Japonya'ya yüzde 18 ve Brezilya'ya yüzde 14 arttığını, ancak yine de sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3 düşüşlerle Kanada ve Avustralya'ya düştüğünü bildirdi.

AB'ye yapılan ithalat, IOC'nin muhtemelen yansıttığı mevsimde yüzde 12 arttı ​"bazı operatörlerin 2012 / 13'te (İspanya'da) kötü bir hasatla ilgili beklentileri. "

İspanya'nın fiyat etkisinin kanıtı

Yapımcı sızma zeytinyağı fiyatları İtalya ve Yunanistan’da, İspanya’nın Haziran ayının sonunda başlayan yükselişini yansıttık.

İtalya'da, son iki ay boyunca yükseldiler, Ağustos ayının ilk haftasında € 2.38 / kg'dan İspanya 2.84 / kg'a kıyasla 2.48 / kg'da Ekim ayının sonuna kadar tırmandılar.

Ve Yunanistan'da üç aydan fazla bir süredir, Temmuz ayı sonundaki 13 / kg'dan Ekim ayının sonundaki 1.82 / kg'dan 2.21'a yükseldi.

"İtalya ve Yunanistan'da gerçekleşmesi daha uzun sürse de, bu artışlar, başta Yunanistan olmak üzere ilk iki ülkede iyi bir 2012/13 hasat beklentisine rağmen dünyanın önde gelen üreticisi olan İspanya'daki fiyatların etkisini gösteriyor ”dedi.