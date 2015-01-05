California'nın 'We Olive' Brooklyn'de Açıldı

California merkezli zeytinyağı perakendecisi We Olive, Boerum Hill'in Brooklyn, New York semtinde ilk Doğu Yakası franchise'ını açtı.

Yeni mağaza sahipleri Angelo ve Patricia Incorvaia mahallede büyüdüler. Teklifte, Kaliforniya'da üretilen ve tarafından onaylanan kırk sızma zeytinyağı bulunmaktadır. California Zeytinyağı Konseyi Konukların şişelerde veya dökme olarak numune alabilecekleri ve satın alabilecekleri.



Personel, her çeşit zeytinyağı hakkında bilgi vermek, zeytinlerin nasıl yetiştirildiği, hasat edildiği ve işlendiği hakkında gerçekleri paylaşmak ve önerilerde bulunmak için hazırdır.

We Olive'in Kaliforniya, Nevada ve Teksas'ta zaten zeytinyağı çubukları var - hepsi ağırlıklı olarak Kaliforniya zeytinyağlarını tanıtıyor ve satıyor. Brooklyn outlet ayrıca, Kaliforniya'dan ve yerel biralardan zanaatkar şarapları sunan bir şarap barına ve tapenades, hardal, pestoto ve balzamik sirke gibi çeşitli gurme yiyeceklere ev sahipliği yapmaktadır.

We Olive'in sahibi ve yönetici ortağı Frank Mercurio, We Olive & Wine Bar konseptini şöyle tanımladı: ​"ailenin, arkadaşların ve komşuların harika yiyecek ve şarabın tadını çıkarmak için bir araya geldikleri eğlenceli, sağlıklı ve lezzetli bir mutfak deneyimi. ”

"Tüm sızma zeytinyağlarımız her gün tamamlayıcı tadım için hazırdır ”diye açıkladı Mercurio. ​"Konuklar, ​'zeytinyağı deneyimi 'mağazaya hoş geldiniz. Zeytinyağı tadım barımızda resmi bir tatma olabilir veya isterlerse konuklar mağazada dolaşıp kendi başlarına tadabilirler. "

Biberiye, sarımsak, fesleğen ve kan portakalı ile karıştırılmış aromalı zeytinyağı da vardır.

Biz Olive Brooklyn

Biz Zeytin, müşterilerini sadece zeytinyağı konusunda değil, aynı zamanda sağlık yararları konusunda da eğitmeyi amaçlıyoruz. ​"Sızma zeytinyağının bir kişinin diyetine nasıl dahil edileceği konusunda kurum içi ve danışmanların yönlendirdiği bir eğitim veriyoruz ”dedi. ​"Kurumsal personelimiz üzerinde resmi olarak eğitilmiş üç şefimiz var ve mağaza sahiplerimiz ve personelimiz sızma zeytinyağının çeşitli sağlık yararları konusunda eğitildi. ”

Mercurio, We Olive & Wine Bar franchise'ının 30,000 dolara mal olduğunu ve birden fazla gelir akışı sunduğunu söyledi: perakende bileşeni, şarap barı ve küçük tabak menüsü.

Zeytinyağı tadım çubukları, son yıllarda açılan yüzlerce mağaza ile ABD ve yurtdışında en hızlı büyüyen perakende trendleri arasında yer alıyor.

Zeytinyağı uzmanlık mağazalarının birçoğu, dünyanın dört bir yanındaki zeytinyağını veren Kaliforniya distribütörü Veronica Foods tarafından tedarik edilmektedir. NYIOOC ödüllü yapımcılar Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu ve Oro Bailen.

Geçen ay, yedi lokasyona sahip bir Midwestern (ABD) zeytinyağı tüccarı, işini kurdu popüler Amerikan televizyon programında Shark Tank'ta franchise'ını genişletmek amacıyla.

Birleşik Krallık'ta geçen yaz bir böyle yasaklamak ​"kendi dükkanlarını doldurun Kırsal Ödeme Ajansı'nın ​"Ajans, 2/29 sayılı Komisyon Tüzüğünün 2012. Maddesinin ardından, Avrupa Adalet Divanı'nın 2006 tarihli bir kararıyla yorumlandığı üzere, zeytinyağı düzenlemeleri ve denetimleri, tüm aromasız zeytinyağlarının muslukta satışına izin vermediğini söyledi.