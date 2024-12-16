Avrupa ve Güney Amerika Ülkeleri Tartışmalı Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Bir protokol için çığır açıcı ticaret anlaşması Avrupa Komisyonu ve Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay olmak üzere dört Mercosur ülkesinin delegeleri tarafından Uruguay'ın Montevideo kentinde imzalandı.

The yeni anlaşma 720 milyon tüketiciyi bir araya getirerek dünyanın en büyük serbest ticaret alanını kuruyor.

Anlaşma tarım da dahil olmak üzere tüm önemli ekonomik sektörleri kapsayacak.

Atlantik'in her iki yakasından müzakereciler anlaşma üzerinde çalışmaya 1999 yılında başladı.

Avrupa Komisyonu'na göre, tarifelerin kaldırılması bir dizi sorun yaratacaktır. yeni fırsatlar.

AB ülkeleri her yıl Mercosur'a 80 milyar avrodan fazla mal ve hizmet ihraç ediyor. Avrupa ülkeleri ayrıca Mercosur ekonomileri içinde 384 milyar avrodan fazla yatırıma sahip.

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Mercosur, 2023 yılında AB'ye 53.7 milyar avro değerinde mineral ürün, gıda maddesi, içecek, tütün ve sebze ürünü ihraç etti

Bu ekonomik bağlar Mercosur'u Avrupa Birliği'nin onuncu büyük ticaret ortağı konumuna getiriyor.

Brüksel, anlaşmayı stratejik olarak nitelendirerek, Çin'in Mercosur'un birincil ticaret ortağı olma pozisyonuna meydan okumayı amaçladığını söyledi.

Anlaşmanın kapsadığı çeşitli ekonomik sektörler arasında zeytinyağı da yer alıyor.

AB'nin Mercosur'a yaptığı zeytinyağı ihracatına şu anda yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanırken, Arjantin yüzde 31.5 oranında gümrük vergisi uyguluyor.

Anlaşma, söz konusu tarifeleri ortadan kaldırarak AB zeytinyağının Mercosur pazarlarındaki rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip.

Bu durum Mercosur'daki üreticiler arasında endişeye yol açtı; birçoğu daha ucuz Avrupa zeytinyağlarının yerli üreticilerin pazar payını azaltacağından endişe ediyor.

"Arjantin'in Mendoza kentindeki zeytinyağı üretim başkanı Miguel Zuccardi, "Avrupa Topluluğu ile Mercosur arasında bir anlaşmaya varılırsa bu zorlu bir süreç olur ve kategorimiz için pek de elverişli olmaz" dedi. Familia Zuccardi.

Atlantik'in diğer yakasında ise İspanya'nın zeytinyağı üreticileri ve ihracatçılarını temsil eden ulusal derneği Asoliva'nın müdür yardımcısı Rafael Pico, söz konusu tarifelerin kaldırılmasına ilişkin zaman çizelgesi konusunda uyarıda bulundu.

"Zeytinyağı için Mercosur anlaşması bizim için çok avantajlı değil” dedi. Olive Oil Times. ​"AB, Mercosur ülkelerinden zeytinyağlarını ilk günden itibaren gümrüksüz ithal edebilir. Ancak, AB'den bu ülkelere ihracat, 15 yıl içinde aşamalı olarak kaldırılacak bir tarifeye tabidir.”

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2023'te AB'nin Mercosur'a yaptığı zeytinyağı ihracatı 493 milyon avroyu aştı. Avrupa Komisyonu'na göre, tarifelerin kaldırılması AB yapımı ürünleri Mercosur tüketicileri için daha çekici hale getirebilir.

Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOC) verilerine göre, Brezilya son üç sezonda yıllık ortalama 90,000 bin ton zeytinyağı ithalatıyla bugün dünyanın en büyük zeytinyağı ithalatçılarından biri konumunda.

Bazı büyük Avrupa zeytinyağı üreticileri, Arjantin zeytinyağı ihracatının potansiyel rekabet gücü konusunda endişelerini dile getirdiler.

Arjantin'in zeytinyağı ihracatı son üç yıldır yıllık ortalama 27,000 ton civarında seyretti.

Anlaşmada, AB onaylı kaliteli zeytinyağlarının Mercosur ülkelerinde tanınması ve taklitlere karşı korunmasını sağlayacak coğrafi işaretlerin (CGI) korunmasına ilişkin hükümler yer alıyor.

Daha geniş bir tarımsal perspektiften bakıldığında, Avrupalı ​​çiftçiler anlaşmaya önemli bir endişeyle yaklaşıyor.

Yeni anlaşma sığır eti, kümes hayvanları, şeker, pirinç, şarap, içki, süt ürünleri, meyve ve sebzeler gibi birçok kritik sektörü kapsıyor.

Bazı alanlarda, protokol AB tarımını korumak için ihracat hacmi sınırlamaları getiriyor. Amaç, Mercosur'dan beklenen ithalatı Avrupa çiftçilerinin ve gıda üreticilerinin ihtiyaçlarıyla dengelemek.

Birçok Avrupa ülkesindeki büyük tarım örgütleri, sığır eti veya şeker gibi alanlarda AB'ye ihracat kotasının sınırlandırılmasının, bu sektörleri Mercosur'dan yapılan ucuz gıda ithalatının etkisinden korumakta yetersiz kalacağını savunuyor.

Ayrıca gübre, pestisit ve katkı maddelerinin kullanımına ilişkin kurallar iki blok arasında önemli farklılıklar gösteriyor.

Bu durum üretim maliyetlerini, verimliliği, gıda güvenliğini ve etiketleme uygulamalarını etkileyen eşitsizliklere yol açıyor.

Çevresel yaklaşımlar ve sürdürülebilirlik uygulamalarındaki farklılıklar yıllardır müzakereleri karmaşık hale getiriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önerilen anlaşmayı eleştirerek, anlaşmanın imzacıları tarafından imzalandığını söyledi. ​"Paris Anlaşması'na uymayan ülkeler iklim değişikliği".

Avrupa Topluluğu ile Mercosur arasında bir anlaşmaya varılması durumunda bu hem zorlayıcı olacak hem de bizim kategorimiz açısından pek de olumlu olmayacaktır. - Miguel Zuccardi, zeytinyağı üretim sorumlusu, Familia Zuccardi

Avrupa genelinde milyonlarca çiftçiyi ve tarımsal gıda kooperatifini temsil eden Copa-Cogeca, anlaşmaya karşı yeni bir seferberlik ilan etti.

Birçok protesto zaten gerçekleşmişken Brüksel, Madridve diğer Avrupa şehirlerinde, iki örgüt tüm çiftçileri 16 Aralık Pazartesi günü seslerini yükseltmeye çağırdıth.

"Copa-Cogeca, "Kanıtlar çok açık: Mercosur ülkeleri, ister bitki koruma ürünleri, ister hayvan refahı, ister sürdürülebilirlik uygulamaları açısından olsun, AB tarımının gerektirdiği üretim standartlarını karşılamıyor" dedi.

"Mercosur ülkeleri ayrıca daha düşük iş gücü ve güvenlik standartları altında faaliyet gösteriyor, bu da onların daha düşük maliyetlerle üretim yapmalarını sağlıyor ve bu da AB üreticileri için adil rekabeti imkansız hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

"Bu anlaşma, halihazırda sıkıntı çeken birçok çiftliğin ekonomik sıkıntısını daha da artıracak. yüksek girdi fiyatları Copa Başkanı Massimiliano Giansanti, “Zorlu iklim koşulları da var,” diye uyardı.

Copa-Cogeca çağrısının çiftçilik camiasının çeşitli kesimlerinden giderek daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Ulusal İtalyan çiftçilik derneği Coldiretti anlaşmayı şöyle nitelendirdi: ​"kabul edilemez."

"Karar, tarım sektörüne tutarsız düzenlemeler ve haksız rekabetle ağır cezalar verilmesi, üretim maliyetlerinde dip noktaya doğru bir yarışın körüklenmesi, karşılıklı olmayan kuralların İtalyan ve Avrupa tarım işletmelerini dezavantajlı duruma düşürmesi şeklinde alındı.” Coldiretti dedi ki.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise bu eleştirilere yanıt verdi.

"Çiftçilerimizin endişelerini dinledik ve bunlar doğrultusunda harekete geçtik. Avrupa sağlık ve gıda standartlarımız dokunulmazlığını koruyor" dedi von der Leyen. ​"Mercosur ihracatçılarının AB pazarına erişebilmeleri için bu standartlara sıkı sıkıya uymaları gerekecek.”

"Bu, AB şirketlerine yılda 4 milyar avro değerinde ihracat vergisi tasarrufu sağlayacak bir anlaşmanın gerçeğidir” diye ekledi.

Von der Leyen, anlaşmanın sadece ekonomik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi ​"ekonomik bir fırsat olarak değil, ​"özellikle ABD'de eski Başkan Donald J. Trump'ın seçilmesinden sonra, "siyasi bir zorunluluk" haline geldi. tarifeler koymak AB ithalatı hakkında.

Ancak bazı Avrupa ülkelerindeki kurumlar anlaşmaya karşı çıktı.

Duruşları kritik: Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için öncelikle 27 üye ülkenin bakanlarından oluşan Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Anlaşma onaylanırsa AB Parlamentosu'na taşınacak; burada birçok temsilci endişelerini veya açıkça karşı çıkışlarını dile getirdi.

Konsey veya Parlamento'da olumsuz oy çıkması durumunda anlaşmanın onaylanması engellenecek.

Avrupa'nın en büyük tarım ihracatçısı Fransa, yıllardır anlaşmaya karşı çıkıyordu ve şimdi tavrını yeniden teyit etti.

Polonya ve Hollanda'nın da bu tutumu paylaştığı görülürken, Belçika, İrlanda ve Avusturya'nın anlaşmaya karşı çıkması muhtemel.

İtalya'nın pozisyonu hala tartışılıyor. Tarımsal bir güç merkezi ve büyük bir AB ekonomisi olarak, muhalefeti onay sürecini durdurmada belirleyici bir rol oynayabilir.

Almanya, Portekiz, İsveç ve Estonya'nın da anlaşmaya açıkça destek verdikleri dikkat çekti.

Büyük bir zeytinyağı üreticisi olan İspanya da anlaşmayı desteklemekAncak Genç Çiftçiler Derneği (Asaja) de dahil olmak üzere önde gelen çiftçi örgütleri buna karşı muhalefetlerini ve seferberliklerini duyurdular.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, anlaşmayı AB'nin ekonomik dayanıklılığını artırmak ve bloğun jeopolitik ittifaklarını güçlendirmek için çok önemli olarak nitelendirdi. Anlaşmaya verdiği destek, selefinin pozisyonuBrezilya'nın ormansızlaşma konusundaki kurallara uyacağını düşünen .

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, tarihi protokolü övdü. ​""Bu, tüm dünyada bloklar arasındaki en büyük anlaşmadır" dedi.

Anlaşmanın onaylanması halinde Brezilya'nın Avrupa Birliği'ne ihracatının yıllık yüzde 6.7 oranında artabileceğini kaydeden Alckmin, şunları kaydetti:

Brezilya Ticaret ve Yatırım Geliştirme Ajansı'na (ApexBrasil) göre, Brezilya'nın AB'ye ihracatı 103.5 milyar avrodan 110 milyar avronun üzerine çıkabilir.

"Alckmin, "Anlaşma Mercosur'daki ülkelerimiz için iyi, Avrupa Birliği için iyi ama aynı zamanda dünya için, küresel jeopolitik için de iyi" dedi.

""Dünya çapında parçalanmanın, siyasi gerginliğin yaşandığı bir dönemde, iki büyük blok pazar açıyor, bir anlaşmaya imza atıyor, büyük bir ortaklık kuruyor" diye konuştu.